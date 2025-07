Người mẫu 3 lần 'cắm sừng' Joao Felix

Với vẻ ngoài thu hút, Corceiro dễ dàng chiếm trọn trái tim của Felix khi anh chỉ mới 20 tuổi, thời điểm bản thân được kỳ vọng trở thành "truyền nhân của Ronaldo". Cặp đôi có những tháng ngày hạnh phúc và bình yên bên nhau cho đến khi biến cố đầu tiên ập đến vào giữa năm 2023.

Corceiro bị bắt gặp hẹn hò với tay đua F1, Lando Norris của đội đua McLaren, gây chấn động dư luận. Hình ảnh cả hai có những cử chỉ thân mật vượt mức tình bạn và cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng lan truyền nhanh chóng.

Corceiro nhanh chóng chịu sự chỉ trích của dư luận khi cô nàng đang là bạn gái của Felix. Sự việc này tạo nên một vết rạn lớn trong mối quan hệ của cặp đôi.

Felix từng công khai bày tỏ niềm tự hào về cô bạn gái người mẫu của mình. Nhưng Corceiro liên tiếp bị phát hiện có hành vi ngoại tình sau lưng ngôi sao người Bồ Đào Nha. Một trong số những nhân tình của Corceiro được cho là Pedro Porro, hậu vệ của Tottenham.

Nhưng phải đến khi Corceiro lừa dối anh lần thứ ba, Felix mới thực sự đưa ra quyết định chấm dứt mối tình đầy đau khổ.

Hiện tại, Felix trải qua giai đoạn đầy khó khăn trong sự nghiệp. Sau mùa giải 2024/25 bất ổn ở Chelsea và AC Milan, tiền đạo người Bồ Đào Nha chuẩn bị trở về quê nhà khoác áo Benfica trong hè này.

