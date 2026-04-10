Al Nassr đang hưởng lợi từ trọng tài?

  • Thứ sáu, 10/4/2026 19:48 (GMT+7)
Một chuyên gia trọng tài cho rằng Al Nassr khó giữ vị trí dẫn đầu nếu các quyết định gây tranh cãi được xử lý chính xác.

Saudi Pro League tiếp tục nóng lên không chỉ bởi cuộc đua vô địch, mà còn bởi làn sóng tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài. Trong bối cảnh Al Nassr tạm dẫn đầu bảng xếp hạng, một số ý kiến bắt đầu đặt dấu hỏi về tính công bằng của cuộc cạnh tranh.

Chuyên gia trọng tài Fahad Al-Mardasi, khi xuất hiện trên chương trình "Nadina" của kênh MBC 1, khẳng định rằng Al Ahli mới là đội chịu thiệt nhiều nhất từ các quyết định gây tranh cãi. Theo ông, đội bóng này đánh rơi điểm số quan trọng vì những quả phạt đền rõ ràng nhưng không được thổi.

Cụ thể, Al Ahli bị từ chối một quả phạt đền trong trận gặp Al Ittifaq, hai tình huống khác ở cuộc đối đầu với Al Riyadh và thêm hai lần nữa ở trận hòa Al Fayha hôm 8/4. Những quyết định này, theo Al-Mardasi, đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh chức vô địch của Al Ahli.

Ông cũng đề cập thêm một tình huống tương tự trong trận thắng Al Hazm, dù không làm thay đổi kết quả, nhưng tiếp tục cho thấy sự thiếu nhất quán trong cách điều hành.

Theo ông, Al Ahli "mất" tới 9 điểm từ ba trận đấu nói trên. Nếu những quả phạt đền được công nhận, đội bóng này có thể đang sở hữu 75 điểm và chiếm ngôi đầu.

Ở thời điểm hiện tại, Al Nassr dẫn đầu với 70 điểm, hơn Al Hilal 2 điểm và hơn Al Ahli 4 điểm, đồng thời thi đấu ít hơn một trận. Tuy nhiên, nhà báo Abdulrahman Al-Humaidi cho rằng bảng xếp hạng có thể rất khác nếu các quyết định trọng tài chính xác hơn.

Những tranh cãi liên tiếp đang phủ bóng lên cuộc đua vô địch, đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng trọng tài và tính minh bạch của giải đấu trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Đào Trần

Saudi Pro League Al Ahli Al Fayha Al Hazm Al Nassr Al Riyadh

