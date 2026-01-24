AirAsia trước ngã rẽ lịch sử

AirAsia X đã đề ra mục tiêu tái cấu trúc 500-600 triệu USD nợ sau khi mua lại và hợp nhất toàn bộ mảng hàng không chặng ngắn của Capital A (công ty mẹ của AirAsia.

Hãng bay giá rẻ nổi tiếng châu Á AirAsia đang đứng trước cuộc tái cơ cấu quy mô lớn. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Phó tổng giám đốc AirAsia X Farouk Kamal cho biết hãng đang đàm phán hàng loạt phương án tái cấp vốn, bao gồm kéo dài kỳ hạn vay, giảm lãi suất và hợp nhất các khoản nợ nhỏ lẻ.

Mục tiêu là đơn giản hóa bảng cân đối kế toán, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn và tạo nền tảng cho chiến lược mở rộng dài hạn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Capital A - công ty mẹ của AirAsia - vẫn đang chịu sức ép lớn sau khi bị Sở Giao dịch Chứng khoán Malaysia xếp vào diện doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính vì hậu quả kéo dài của đại dịch.

Việc dồn toàn bộ hoạt động hàng không về AirAsia X được xem là bước đi then chốt nhằm tách mảng bay khỏi các lĩnh vực kinh doanh khác của Capital A, qua đó giúp mỗi bên tập trung xử lý bài toán riêng: AirAsia X mở rộng mạng bay và tối ưu chi phí, còn Capital A tập trung phục hồi tài chính và tái cấu trúc tập đoàn.

Giới phân tích khu vực nhận định, mô hình “một hãng hàng không - nhiều phân khúc” có thể giúp AirAsia X tận dụng quy mô, tăng sức mặc cả với các nhà cung cấp và giảm trùng lặp chi phí vận hành.

Đây là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành hàng không châu Á đang bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt mới, với giá nhiên liệu, lãi suất và chi phí thuê máy bay đều ở mức cao.

Song song với tái cấu trúc nợ, AirAsia X đang tăng tốc mở rộng mạng lưới quốc tế. Hãng dự kiến nối lại các chuyến bay tới London ngay từ giữa năm nay - hơn một thập kỷ sau khi dừng khai thác các đường bay tới Gatwick và Stansted. Trước đó, AirAsia X đã mở đường bay tới Istanbul từ tháng 11 năm ngoái và đang lên kế hoạch phát triển Bahrain thành một trung tâm trung chuyển mới, kết nối Trung Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi.

Theo Nikkei Asia, chiến lược này phản ánh nỗ lực của AirAsia X trong việc tận dụng làn sóng du lịch quốc tế phục hồi mạnh sau đại dịch, đồng thời khai thác các thị trường ngách mà các hãng hàng không truyền thống chưa phủ kín hoặc có chi phí vận hành cao.

Về đội bay, AirAsia X dự kiến nhận bàn giao 4 máy bay Airbus A321LR tầm xa trong năm nay, cho phép hãng khai thác các đường bay dài hơn bằng máy bay thân hẹp.

Hãng hiện sở hữu đội bay khoảng 255 chiếc và đã đặt mua 50 máy bay A321XLR, đồng thời giữ quyền chuyển đổi thêm 20 đơn hàng hiện có sang dòng máy bay này. Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng đang cân nhắc đặt mua thêm khoảng 150 máy bay trong các năm tới, tùy theo triển vọng thị trường.

Theo Bloomberg, việc tập trung vào các dòng máy bay thân hẹp tầm xa là xu hướng chung của các hãng hàng không giá rẻ toàn cầu, nhằm cân bằng giữa tầm bay, chi phí nhiên liệu và linh hoạt khai thác - đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu du lịch đường dài tăng nhưng hành khách vẫn nhạy cảm với giá vé.

Sau khi hoàn tất hợp nhất, AirAsia X đặt mục tiêu doanh thu ngắn hạn tiệm cận 6 tỷ USD , biên lợi nhuận EBITDA khoảng 20% và hệ số sử dụng ghế vượt 80%.

Dù các mục tiêu này được đánh giá là tham vọng, giới phân tích cho rằng chúng phản ánh niềm tin của ban lãnh đạo vào hiệu ứng cộng hưởng từ hợp nhất, cũng như sự phục hồi bền vững của thị trường hàng không châu Á - Trung Đông trong giai đoạn hậu tái cấu trúc.