Ai thắng trong cuộc đấu giữa 58 nghệ sĩ

Quy tụ tổng cộng 58 nghệ sĩ, Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà “say hi” tạo nên cuộc đối đầu đáng chú ý. Một bên nhỉnh hơn về âm nhạc, phía còn lại dẫn trước về truyền thông.

Trong 3 năm trở lại đây, việc các game show của Yeah1 và DatVietVAC chạm trán trực tiếp, ganh đua từng chút sự chú ý là điều quá xa lạ. Song cũng chính nhờ cuộc cạnh tranh giữa hai nhà sản xuất được xem là “kỳ phùng địch thủ” này, thị trường giải trí liên tục được hâm nóng bằng những format, dàn nghệ sĩ và chiến lược truyền thông mới, khiến mảng game show âm nhạc trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Dù vậy, trong khoảng một năm trở lại đây, cả hai nhà sản xuất đều có thể xem là đã trải qua giai đoạn không mấy thành công. Nếu Yeah1 vừa có một mùa Tân binh toàn năng tương đối nhạt nhòa, thì hai show “anh trai” và “em xinh” của DatVietVAC cũng khó có thể gọi là ấn tượng.

Vì lẽ đó, bước sang năm 2026, Yeah1 và DatVietVAC một lần nữa đối đầu ở thời điểm đặc biệt quan trọng, khi những quân bài mới được tung ra đều mang theo kỳ vọng giúp mỗi bên lấy lại sức hút.

Tinh hà “say hi” tạm thắng về âm nhạc

Trước khi lên sóng, cuộc cạnh tranh giữa Tinh hà “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai được đánh giá khá cân bằng. Một bên sở hữu đội hình nghệ sĩ trẻ, có lợi thế về tư duy sản xuất và khả năng bắt nhịp thị trường. Phía còn lại quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt và khả năng làm chủ sân khấu.

Dù vậy, diễn biến đến hiện tại cho thấy phần âm nhạc của Tinh hà “say hi” đang có phần nhỉnh hơn. Sau hai Live Stage đầu tiên, chương trình tạo được một nhóm ca khúc có chất lượng khá, màu sắc rõ và khả năng nghe lại cao. Trong khi đó, Chông gai sở hữu nhiều màn trình diễn giàu cảm xúc, song mặt bằng bài hát vẫn có sự chênh lệch đáng kể.

Đáng chú ý, Tinh hà “say hi” ghi điểm nhờ độ hoàn thiện tương đối cao. Phần lớn ca khúc có cấu trúc rõ ràng, giai điệu dễ nhận diện và cách xử lý âm thanh phù hợp với thị trường. Dù phải phân chia thời lượng cho nhiều thành viên, tổng thể vẫn giữ được sự liền mạch cần thiết, hiếm khi tạo cảm giác mỗi người thể hiện một màu riêng biệt, thiếu kết nối.

Wren Evans là nghệ sĩ nổi bật nhất của Tinh hà “say hi”.

Màu sắc âm nhạc của chương trình cũng khá gần với thị hiếu khán giả, với pop, R&B, hip-hop hay alternative được đặt trên nền âm thanh hiện đại, tiết tấu gọn và phần hook thường xuất hiện sớm. Cách làm này chưa hẳn quá mới mẻ, nhưng dễ tiếp cận, đủ bắt tai và phù hợp với nhóm khán giả trẻ.

Im đợi người anh thương là trường hợp tiêu biểu ở Live Stage 1. Ca khúc có màu sắc nhất quán, các đoạn chuyển tương đối mượt và cách sắp xếp giọng hát đủ hài hòa. Sang Live Stage 2, Mưa vội phóng tiếp tục thể hiện sự chắc tay trong khâu sản xuất, với cấu trúc chặt chẽ, phần điệp khúc rõ và những đoạn chuyển được xử lý trơn tru.

Thực chất, âm nhạc của Tinh hà “say hi” chưa hoàn toàn thuyết phục. Một số bài vẫn lựa chọn giải pháp an toàn, dễ nghe nhưng thiếu cá tính (Thế giới của anh). Vài thử nghiệm khác đưa vào nhiều chất liệu nhưng cách kết nối chưa thật sự hiệu quả (Có gì đâu mà cay). Dù vậy, ngay cả ở nhóm sản phẩm chưa nổi bật, chương trình vẫn duy trì được độ chỉn chu nhất định.

Đáng nói, khi đưa lên các nền tảng nhạc số và không còn phụ thuộc vào sân khấu trình diễn, nhiều sản phẩm vẫn giữ được độ hấp dẫn nhờ giai điệu rõ, nhịp điệu bắt tai và phần hook dễ ghi nhớ. Đây cũng là lợi thế giúp nhạc của Tinh hà “say hi” duy trì sức hút trên các bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, Anh trai vượt ngàn chông gai tạo dấu ấn riêng bằng cảm giác hoài niệm. Việc lựa chọn những ca khúc quen thuộc, sau đó làm mới bản phối, phần hòa giọng và cách dàn dựng giàu cảm xúc giúp chương trình dễ chạm tới ký ức của khán giả. Với sự từng trải của dàn nghệ sĩ, nhiều tiết mục cũng tạo được sức nặng rõ rệt khi trình diễn.

Xa là một trong những trường hợp tiêu biểu, với cách dàn dựng gần nhạc kịch, phần thể hiện giàu cảm xúc và cao trào được đẩy lên hợp lý. Những sân khấu như vậy giúp Chông gai sở hữu bản sắc riêng, thay vì chạy theo màu sắc trẻ trung, thời thượng của đối thủ.

Anh trai vượt ngàn chông gai có những sân khấu cảm xúc, song chất lượng chưa thật sự đồng đều.

Tuy nhiên, mặt bằng âm nhạc của chương trình chưa thật sự đồng đều. Bên cạnh các ca sĩ chuyên nghiệp, đội hình Chông gai còn có nhiều anh tài đến từ diễn xuất, hài kịch, thể thao và những lĩnh vực khác. Sự đa dạng này mang lại thêm màu sắc trình diễn, nhưng cũng khiến khả năng xử lý ca khúc giữa các thành viên có khoảng cách khá rõ. Chương trình cũng chưa hình thành được một nhóm bài có chất lượng ổn định như đối thủ.

Thành tích nhạc số phần nào phản ánh khoảng cách giữa hai chương trình. Trên Spotify Việt Nam ngày 2/8, Tinh hà “say hi” có 8 bài trong Top 100, gấp 8 lần Chông gai. Ở Apple Music ngày 4/8, khoảng cách là 9 so với 7 ca khúc. Riêng YouTube Music Trending, Tinh hà “say hi” tiếp tục chiếm ưu thế với 9 tiết mục trong Top 30, trong khi đối thủ có 5.

Show “chông gai” dẫn trước về truyền thông nhưng cũng lắm tranh cãi

Dù vậy, sau khoảng một tháng lên sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai đang chiếm ưu thế khá rõ về lượng thảo luận trên mạng xã hội. Theo thống kê của Socialite, trong giai đoạn 24-30/6, chương trình dẫn đầu nhóm game show đang phát sóng với 636.247 lượt thảo luận. Sang tuần 1-7/7, con số này tăng lên 938.299 lượt, trong khi Tinh hà “say hi” ghi nhận 614.535 lượt.

Sức nóng của Chông gai đến từ nhiều yếu tố, từ dàn nghệ sĩ, tiết mục cho tới kết quả thi đấu và những câu chuyện hậu trường.

Song lợi thế kể trên cũng đi cùng hàng loạt phản ứng trái chiều. Ngay từ vòng Công diễn Hội ngộ, chiến thắng của Biệt đội tái xuất trước nhóm Anh tài tình đã gây tranh luận. Tiết mục Do U See của Neko Lê sau đó nhận hơn 3.000 lượt dislike, cao khoảng ba lần lượt like tại thời điểm thống kê.

Việc 14 Casper bị loại gây tranh cãi và giúp nam ca sĩ dẫn đầu lượng thảo luận.

Cùng giai đoạn này, ê-kíp chương trình phải công khai xin lỗi vì sai sót trong khâu kiểm duyệt nội dung trên nhóm chính thức cùng một số vấn đề vận hành.

Tranh cãi tiếp tục kéo dài đến Công diễn 1, khi việc 14 Casper và Vương Anh Tú phải dừng chân nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng. Nhiều khán giả cho rằng kết quả chưa tương xứng với chất lượng phần thể hiện, đồng thời bàn luận về điểm cá nhân và luật loại của chương trình.

Sức nóng của 14 Casper cũng tăng mạnh sau thời điểm này. Trong tuần 25-31/7, nam ca sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng SocialTrack với 46.503 lượt thảo luận dù đã rời chương trình. Con số phần nào cho thấy những phản ứng quanh kết quả thi đấu đã góp phần đẩy mức độ quan tâm dành cho game show lên cao.

Dù vẫn duy trì độ thảo luận cao, sức nóng của Anh trai vượt ngàn chông gai đã giảm đáng kể sau loạt tranh cãi lớn trong tháng 7. Theo Socialite, lượng thảo luận về chương trình trong giai đoạn 15-21/7 chỉ còn 443.015 lượt, giảm hơn một nửa so với tuần 1-7/7. Trên YouTube, xu hướng hạ nhiệt cũng thể hiện khá rõ khi tập mở màn đạt 6,5 triệu lượt xem, còn tập 4 dừng ở khoảng 1,6 triệu lượt tại thời điểm thống kê.