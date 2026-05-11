Ai đứng sau Hieuthuhai

Ben F Thomas và Eric Lagg, 2 kỹ sư âm thanh có tiếng của làng nhạc US-UK, là một phần trong ê-kíp cùng Hieuthuhai tạo ra album mới nhất.

Hieuthuhai đang gặt hái thành công với album Mắt nhắm mắt mở. Ba ca khúc Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Vacheron Louie và Chờ tới khi anh về đang hiện diện trong tốp 10 âm nhạc thịnh hành. Tốc độ tăng tiến stream (lượt nghe) của album trên các nền tảng nhạc số vượt trội so với loạt sản phẩm ra mắt ở cùng thời điểm. Về khía cạnh hiệu quả nhạc số, có thể nói Hieuthuhai đã thành công nhưng phải chờ xem có vượt qua được album đầu tay hay không.

Gần đây, Ricky Star đăng video để trải lòng về câu chuyện "làm ra một bài nhạc tốn tiền cỡ nào". Trong đó, Ricky Star có nhắc đến Hieuthuhai, như một ví dụ về việc chỉ riêng công đoạn mixing-mastering đã khiến ca sĩ/rapper tốn nhiều tiền. Và khi Hieuthuhai gửi từng bài nhạc sang Mỹ cho những kỹ sư âm thanh đình đám "nhúng tay" vào công đoạn sản xuất cuối cùng, mức kinh phí có thể đội lên cực cao.

Hieuthuhai chơi lớn

Nam rapper đã bắt tay với Ben F Thomas trong khâu mixing và Eric Lagg ở công đoạn mastering. Đây là khác biệt của album Mắt nhắm mắt mở so với chuỗi ca khúc trước đó của Hieuthuhai. Nam rapper vẫn tự sáng tác, chỉ làm việc cùng producer (nhà sản xuất) ruột là Kewtiie trước khi đầu tư mạnh tay để hy vọng tạo ra sự đột phá ở chất lượng âm thanh.

Ben F Thomas và Eric Lagg là 2 tên tuổi lớn của thị trường âm nhạc thế giới. Ben F Thomas là mixing engineer từng hợp tác với Justin Bieber, Lil Uzi Vert. Còn Eric Lagg là bàn tay phù thủy đứng sau rất nhiều sản phẩm đình đám của dàn sao US-UK như Industry Baby (Lil Nas X), Fck Love (The Kid Laroi).

Hai vai trò đều âm thầm trong dây chuyền sản xuất nhưng không thể thiếu cho một ca khúc ở tiêu chuẩn cao nhất. Với khâu mixing, Ben F Thomas sẽ phù phép giọng rap/giọng hát (vocal) của Hieuthuhai, với auto-tune và nhiều công đoạn khác, đồng thời tìm ra giải pháp tối ưu để hòa quyện giữa vocal và bản phối, phần bè (ad-libs). Nhiệm vụ cuối cùng thuộc về Eric Lagg, với mastering được ví như "make up âm thanh", sẽ cho ra một ca khúc sạch sẽ nhất và tối ưu hóa cho từng nền tảng.

Thomas và Eric Lagg.

Một sáng tác hay, một bản phối xuất sắc cần được nâng đỡ từ các kỹ sư âm thanh xuất sắc, được thực hiện trong studio có thể lên tới "triệu đô" để xuất xưởng ca khúc đáp ứng mọi nhu cầu của người nghe - từ một khán giả phổ thông, nghe nhạc bằng loa điện thoại, loa máy tính, những chiếc tai nghe rẻ tiền, cho đến một khán giả sành sỏi âm nhạc với bộ loa tiền tỷ.

Với riêng thị trường Việt Nam, những studio chuyên thực hiện công đoạn mixing-mastering đã xuất hiện nhiều, tập trung chủ yếu ở TPHCM. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, đã có studio đưa ra chi phí "nghìn đô" cho một sản phẩm mixing-master. Mức giá trung bình cho một sản phẩm hậu kỳ âm thanh đạt chuẩn dao động từ 10-20 triệu đồng. Tùy vào lựa chọn mixing-mastering qua digital (các công cụ ảo) hoặc analog (thiết bị cứng), mức giá sẽ khác.

Hieuthuhai tìm đến những kỹ sư âm thanh đình đám, chi phí có thể đội lên gấp 2, gấp 3 so với mức giá trung bình của một studio ở Việt Nam. Đổi lại, nam rapper được "đánh bóng" cho sản phẩm từ việc cộng tác với tên tuổi lớn. Và chất lượng âm thanh trong loạt ca khúc ở album mới của Hieuthuhai cũng nhận phản hồi rất tốt từ khán giả.

Với một tên tuổi lớn như Hieuthuhai, đầu tư mạnh tay để sản xuất nhạc là điều nên làm. Thực tế là từ vài năm trước, đã có nhiều nghệ sĩ Việt tìm đến các kỹ sư âm thanh tầm cỡ quốc tế để mời họ mixing-mastering cho bài nhạc. Khán giả sẽ không chú ý quá nhiều vào vai trò của kỹ sư âm thanh. Nhưng các nghệ sĩ đặc biệt chú trọng vào điều đó. Khi làm ra một ca khúc, họ muốn thỏa mãn "tai nghe" của chính mình đầu tiên.

Chi ra hàng chục triệu đồng để hậu kỳ âm thanh cho một ca khúc giờ không còn là điều viển vông ở thị trường nhạc Việt.

Nhạc Việt phát triển mạnh mẽ

Trong 5 năm gần đây, sự phát triển vượt bậc về chất lượng sản xuất âm nhạc đã đưa thị trường nhạc Việt vươn đến vị thế mới. Các ca khúc của ca sĩ/rapper Việt có thể chưa vươn đến các bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu và được biểu diễn ở các sân khấu lớn. Nhưng về chất lượng sản xuất - từ sự catchy (bắt tai) trong sáng tác, chất lượng phối khí và chất lượng âm thanh, nhạc Việt giờ đã có nhiều sản phẩm ở tiêu chuẩn quốc tế.

Các nghệ sĩ Việt ngày càng chú trọng vào công đoạn mixing-mastering là ví dụ điển hình nhất cho sự vươn lên của thị trường. 15 năm trước, vai trò của những người đứng sau studio, làm hậu kỳ âm thanh còn mơ hồ, thậm chí không được ghi tên vào ê-kíp. Người làm hậu kỳ âm thanh của nhạc Việt giai đoạn 2005-2010 thường được kiêm nhiệm bởi producer.

Những kỹ sư âm thanh hàng đầu, đầu tư chi phí rất đắt đỏ cho một phòng thu chuyên làm mixing-mastering.

Chúng ta bật lại những bản hit năm nào của Vpop, thời mà Đan Trường, Lam Trường, Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, tiếp đó là Ngô Kiến Huy, Đông Nhi, Minh Hằng, Noo Phước Thịnh... để thấy chất lượng âm nhạc khi đó và hiện tại khác hẳn. Chỉ cần mở qua các thiết bị đầu ra âm thanh có chất lượng tương đối, phân tầng rõ rệt của dải âm thanh cao, trung và thấp, sẽ nghe rõ tổng thể ca khúc bị vỡ nát, giọng hát không được xử lý đúng cách và nhạc cụ trộn lẫn lộn xộn.

Lúc này, những kỹ sư âm thanh ở thị trường Việt Nam xuất hiện ồ ạt khi nhu cầu tăng cao. Tất cả rapper/nghệ sĩ đều xem mixing-mastering là công đoạn bắt buộc phải có. Một số nghệ sĩ đầu tư thời gian để học chuyên sâu về âm thanh và để tự bản thân kiểm soát giọng hát khi tới công đoạn hậu kỳ. Đa số nghệ sĩ phải tìm tới phòng thu, tùy vào mức tiền chi ra để bắt tay cùng những kỹ sư âm thanh.

Họ đầu tư vào hiện tại, cũng là sự chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Để 20, 30 năm sau, thậm chí còn nhiều hơn thế, khi khán giả mở lại những sản phẩm của họ, chất lượng âm thanh vẫn không lỗi thời. Đây là yếu tố quan trọng để một ca khúc có sức sống bền vững theo thời gian. Trước mắt, ngay lúc này, một sản phẩm chỉn chu về âm thanh đã là lợi thế rất lớn để ngay lập tức được khán giả đón nhận.