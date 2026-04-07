Nghiên cứu của Goldman Sachs cho thấy AI đang xóa sổ 16.000 việc làm mỗi tháng tại Mỹ, khiến gen Z đối mặt nguy cơ thất nghiệp và chênh lệch thu nhập gia tăng.

Người trẻ gặp khó khăn vì nhiều công việc bị AI thay thế. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến thị trường lao động Mỹ mất ròng khoảng 16.000 việc làm mỗi tháng trong năm qua. Trong đó, Gen Z và nhóm lao động mới gia nhập thị trường chịu tác động nặng nề nhất, theo Fortune.

Đây là thông tin thu được từ nghiên cứu mới của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Phân tích cho thấy AI đã thay thế khoảng 25.000 việc làm mỗi tháng, trong khi chỉ tạo ra khoảng 9.000 việc làm nhờ hiệu ứng bổ trợ.

Để xây dựng mô hình đánh giá, các nhà kinh tế Goldman kết hợp thang đo mức độ tiếp xúc với AI với chỉ số bổ trợ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phát triển.

Theo đó, những nghề có nguy cơ bị thay thế cao là các công việc mà AI có thể xử lý phần lớn nhiệm vụ cốt lõi như xử lý yêu cầu bảo hiểm hay thu hồi nợ. Ngược lại, các nghề như luật sư, quản lý xây dựng, bác sĩ có tiềm năng được AI bổ trợ do vẫn cần phán đoán, kinh nghiệm và sự hiện diện của con người.

Trong các ngành nghề chịu tác động mạnh từ AI, khoảng cách thất nghiệp giữa lao động dưới 30 tuổi và nhóm 31-50 tuổi đã nới rộng đáng kể so với trước đại dịch. Không chỉ vậy, chênh lệch thu nhập giữa hai nhóm này cũng tăng đáng kể.

Diễn biến này phản ánh điểm yếu mang tính cấu trúc của lao động trẻ. Gen Z hiện tập trung nhiều ở các công việc mang tính lặp lại, hành chính và văn phòng như nhập liệu, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ pháp lý hay lập hóa đơn - những lĩnh vực dễ bị AI tự động hóa. Trong khi đó, việc thiếu kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước làn sóng thay thế.

Ở chiều ngược lại, gen Z lại là thế hệ thành thạo công cụ AI nhất, có xu hướng sử dụng các tác nhân AI, phát triển dự án cá nhân với mô hình ngôn ngữ lớn và gia nhập thị trường lao động với nền tảng hiểu biết về công nghệ vượt trội so với các thế hệ trước. Quá trình thích nghi đã bắt đầu nhưng chưa phản ánh rõ trong các mô hình phân tích.

Dù vậy, Goldman Sachs lưu ý tác động tổng thể của AI có thể thấp hơn con số ước tính. Phân tích hiện chưa tính đầy đủ đến làn sóng tuyển dụng mới từ các khoản đầu tư vào hạ tầng AI như trung tâm dữ liệu, hệ thống điện và xây dựng. Ngoài ra, khi AI giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí và mở rộng thị trường, nhu cầu lao động cũng có thể gia tăng theo.

Nhìn chung, AI đang đồng thời loại bỏ một số việc làm, tạo ra cơ hội mới và nâng cao giá trị của nhiều vị trí khác. Tuy nhiên, với Gen Z, tác động tiêu cực đến sớm hơn, nhanh hơn và mạnh hơn ở những công việc họ nắm giữ, trong khi các cơ hội mới cần thời gian để hình thành và có thể đòi hỏi bộ kỹ năng hoàn toàn khác.