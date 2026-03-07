Tỷ phú Jack Ma dự đoán tương lai giáo dục trong thời đại AI

Mới đây, tỷ phú Jack Ma đã có cuộc gặp gỡ hiếm hoi với giáo viên tại trường Yungu (Hàng Châu, Trung Quốc) để thảo luận về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục và xã hội.

Tỷ phú Jack Ma. Ảnh: Reuters.

Trong buổi trò chuyện, tỷ phú Jack Ma cho rằng kỷ nguyên AI đang đến nhanh hơn nhiều so với dự đoán và tác động của nó đối với xã hội có thể vượt xa tưởng tượng. Ông cho rằng phần lớn xã hội vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho những thay đổi này, nhưng đối với thế hệ thiếu niên, đây lại là nhóm có nhiều cơ hội nhất để thích nghi và tạo ra sự thay đổi, theo Sina.

Nói về tốc độ phát triển của AI, nhà sáng lập Alibaba nói tốc độ này hiện được tính theo từng tuần và năng lực của AI vẫn liên tục gia tăng. Cuộc cách mạng công nghệ mới được dự báo sẽ tạo ra những biến đổi mang tính lịch sử đối với năng suất lao động và nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong tương lai, con người có thể không cần làm việc 8 giờ mỗi ngày, của cải xã hội sẽ trở nên dồi dào hơn, nhưng đồng thời nhiều ngành nghề quen thuộc hiện nay cũng sẽ biến mất.

Trước bối cảnh đó, nhà sáng lập Alibaba nhấn mạnh sự thay đổi sẽ diễn ra rất nhanh và giáo dục cần sớm thích nghi. Theo ông, trẻ em cần được chuẩn bị để học cách cùng tồn tại với AI và thích ứng với những biến chuyển lớn của xã hội.

Tỷ phú Jack Ma cùng các lãnh đạo của Alibaba trong buổi gặp gỡ với giáo viên tại trường Yungu. Ảnh: Sina.

Với vị tỷ phú, AI vừa tạo ra thách thức, vừa mở ra cơ hội để giáo dục quay trở lại với giá trị cốt lõi. Khi thời gian dành cho việc học thuộc lòng và luyện đề được giải phóng, học sinh có thể tập trung hơn vào việc phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Trẻ em cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để vui chơi, học âm nhạc, hội họa và thể thao, qua đó học cách chia sẻ, cảm nhận, trải nghiệm, lắng nghe và thấu hiểu.

Đối với các trường học, việc đánh giá trường đó có phù hợp với kỷ nguyên AI hay không không nằm ở số lượng máy chủ hay năng lực công nghệ. Ông nhấn mạnh một điều rằng rằng AI sở hữu “con chip”, trong khi con người sở hữu trái tim. Vì vậy, thay đổi lớn nhất mà AI mang lại cho giáo dục là giáo viên có thể thực sự trở thành kỹ sư tâm hồn, thay vì chỉ đóng vai trò truyền đạt kiến thức.

Ngoài ra, tỷ phú Jack Ma nhận định trong tương lai, mục tiêu giáo dục không phải để trẻ em cạnh tranh với AI về khả năng tính toán hay ghi nhớ, mà là giúp các em duy trì sự tò mò, phát triển khả năng đồng cảm và tinh thần trách nhiệm.

Do đó, những năng lực như trí tưởng tượng, sáng tạo, khả năng phán đoán và cảm thụ thẩm mỹ mới là giá trị cốt lõi mà giáo dục trong kỷ nguyên AI cần trao cho thế hệ trẻ.

Chung quan điểm, Chủ tịch Alibaba Joseph Tsai nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện trong thời đại AI. Ông cho rằng tư duy phản biện không chỉ là đặt câu hỏi mà còn là đặt đúng câu hỏi. Trong tương lai, khi máy móc có thể đảm nhiệm nhiều công việc, khả năng giao tiếp giữa con người với máy móc và giữa con người với nhau sẽ trở thành một trong những năng lực quan trọng nhất.