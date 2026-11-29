Trong khi các hãng bán lẻ dùng AI để tối ưu giá và điều chỉnh khuyến mãi, tội phạm mạng cũng tận dụng công nghệ này để “giăng bẫy” người tiêu dùng.

Ngày càng nhiều nhà bán lẻ sử dụng AI để gợi ý các chương trình khuyến mãi tới người dùng. Ảnh: Reuters/Dado Ruvic.

Từ Gap đến Under Armour, hàng loạt thương hiệu lớn đang ứng dụng công cụ AI để kiểm soát tồn kho, đề xuất giá bán lẻ, tính toán thời điểm và mức độ giảm giá tối ưu, theo Reuters.

Theo chia sẻ từ các công ty giải pháp định giá AI, các công cụ này thường cho rằng doanh nghiệp hoàn toàn có thể thu hẹp mức chiết khấu mà vẫn giữ nguyên sức mua của khách hàng.

AI chi phối mức chiết khấu, khuyến mãi

Theo ông Prashant Agrawal, CEO của Impact Analytics, công ty phân tích dữ liệu bán lẻ đang cung cấp giải pháp cho Gap, phần mềm này "thường chỉ ra rằng doanh nghiệp cần tung ít đợt khuyến mãi hơn, trong thời gian ngắn hơn và áp dụng trên danh mục sản phẩm hẹp hơn".

Về phía Gap, người phát ngôn của hãng cũng xác nhận thương hiệu đang ứng dụng công nghệ từ Impact Analytics để đưa ra "các quyết định giảm giá chính xác hơn, dựa trên dữ liệu thực tế về nhu cầu thị trường và lượng hàng tồn kho".

Ông James Sun, CEO của công ty giải pháp định giá AI Kapnova, tiết lộ công cụ của họ đã tư vấn cho một thương hiệu mỹ phẩm tỷ USD hạ mức ưu đãi dịp Black Friday năm nay từ 40% xuống còn 30% đối với một dòng sản phẩm chăm sóc da.

"Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp thấu hiểu nhu cầu thị trường... và mô phỏng hành vi tiêu dùng một cách chuẩn xác hơn, người mua sẽ không còn thấy giảm giá tràn lan vào mỗi dịp Black Friday nữa", ông Sun nhận định.

Các thuật toán định giá AI ứng dụng công nghệ học máy để tổng hợp dữ liệu bán hàng, mức tồn kho, giá của đối thủ cạnh tranh cùng các yếu tố thời tiết và kinh tế, từ đó dự báo biến động nhu cầu theo thời gian thực.

Nền tảng AI của First Insight (đối tác của Under Armour và chuỗi cửa hàng giá rẻ Family Dollar) mới đây đã khuyến nghị một nhãn hàng thu hẹp biên độ khuyến mãi của gói ưu đãi mua 1 tặng 1, điều chỉnh từ mức giảm giá 50% xuống còn 40%.

Trong phân khúc đồ thể thao, dữ liệu từ Centric Market Intelligence cho thấy số lượng mặt hàng được áp dụng khuyến mãi trong năm qua đã tăng lên, nhưng mức giảm giá trung bình lại giảm xuống.

Thực tế, nhiều "ông lớn" bán lẻ đã gia nhập cuộc đua này. Walmart đã ứng dụng phần mềm học máy nội bộ để quản lý hàng tồn kho từ khoảng năm 2019.

Trong khi Dick's Sporting Goods và Ross Stores cũng đã sử dụng các công cụ AI dự báo thời tiết nhằm hỗ trợ lập kế hoạch tồn kho trong ít nhất hai năm qua.

Ông Martin Crepy, Giám đốc bộ phận tiêu dùng toàn cầu tại hãng tư vấn Simon-Kucher, nhận định các công cụ định giá dựa trên AI đang ngày càng trở nên phổ biến.

Theo khảo sát năm 2025 của đơn vị này, có tới 1/3 doanh nghiệp dùng AI định giá để dự báo sức mua và 28% sử dụng công nghệ này nhằm tối ưu hóa giá bán theo thời gian thực.

Ở chiều ngược lại, trí tuệ nhân tạo cũng đang tác động đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Các quyết định mua sắm của người tiêu dùng ngày càng bị chi phối bởi AI. Ảnh: Reuters/Stephanie Keith.

Khảo sát mua sắm mùa lễ hội của Accenture cho thấy 40% khách hàng muốn AI hỗ trợ săn ưu đãi, trong khi khoảng 1/3 sử dụng công nghệ này để so sánh sản phẩm hoặc quyết định nơi mua hàng.

Chuyên gia Askew cho biết công nghệ này "gần như đã trở thành một trợ lý mua sắm cá nhân", hỗ trợ khách hàng lọc ra những gợi ý quà tặng tối ưu nhất.

Rủi ro từ AI

Tuy nhiên, AI cũng kéo theo những rủi ro an ninh cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tần suất các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền nhắm vào ngành bán lẻ thường tăng vọt tới 50% trong tháng 11, cũng là cao điểm mua sắm trong năm.

Làn sóng tấn công mạng gia tăng gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với một ngành vốn ít được trang bị bảo hiểm an ninh mạng.

"Black Friday nên được xem là một bài kiểm tra về khả năng phục hồi hệ thống, cùng với cơ hội bứt phá doanh thu", một lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực an ninh mạng nhận định.

Bên cạnh đó, theo báo cáo dữ liệu Threat Insights tháng 1/2026 của Fastly, bot chiếm tới 49% tổng số yêu cầu truy cập trên toàn mạng lưới của hãng.

Đáng chú ý, có tới 99% lượng lưu lượng truy cập này bị xếp vào nhóm không mong muốn hoặc không thể xác minh danh tính.

Theo khảo sát năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 1/3 người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ từng trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo mua sắm trực tuyến, bao gồm việc mua nhầm hàng giả, hoặc thanh toán nhưng không nhận được hàng và không được hoàn tiền.

Hãng an ninh mạng NordVPN cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang giúp kẻ gian "bắt chước giọng điệu thương hiệu, tạo ra các đánh giá hoàn hảo, hoặc sao chép giọng nói và hình ảnh để mạo danh cá nhân hay nhân viên chăm sóc khách hàng của những công ty uy tín".

Ngoài ra, AI cũng hỗ trợ soạn thảo các tin nhắn lừa đảo được cá nhân hóa trở nên dễ dàng hơn.

Công ty an ninh mạng McAfee cũng phát hiện các khuyến mãi giả mạo thường xuyên mạo danh những tên tuổi lớn như Amazon, Temu, Nike, Apple và Shein để đánh lừa người tiêu dùng.

Giải pháp cho người tiêu dùng

Trong bối cảnh kể trên, các chuyên gia cũng đưa ra một loạt lời khuyên cho người tiêu dùng nhằm phòng tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo mua sắm.

Cụ thể, trước khi quyết định thanh toán, người tiêu dùng cần đảm bảo mình đang giao dịch trên website chính thức của thương hiệu hoặc các sàn thương mại điện tử uy tín.

Hãy kiểm tra kỹ đường dẫn (URL) để phát hiện sớm các ký tự lạ hay lỗi chính tả bất thường.

Ngoài ra, nếu một trang web thiếu thông tin liên hệ rõ ràng hoặc không công khai chính sách đổi trả, đó chính là dấu hiệu cảnh báo rủi ro.

Kiểm chứng gợi ý từ AI và hình ảnh sản phẩm. Nếu sử dụng chatbot hay các tác nhân AI để săn ưu đãi, người mua sắm cần kiểm chứng kỹ các đường dẫn được gợi ý, bởi các công cụ này đôi khi có thể chuyển hướng tới những trang bán hàng giả mạo.

Thay vì nhấp trực tiếp vào các đường dẫn quảng cáo trên mạng xã hội, người dùng nên chủ động mở trình duyệt hoặc công cụ tìm kiếm để tự nhập địa chỉ và truy cập vào trang web chính thức của thương hiệu.

Trước khi quyết định mua hàng, người tiêu dùng cũng nên kiểm tra hình ảnh sản phẩm qua các công cụ nhận diện nội dung do AI tạo ra, đồng thời sử dụng tính năng tìm kiếm hình ảnh ngược để xem bức ảnh đó từng xuất hiện ở những nguồn nào khác.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, người dùng nên thiết lập mật khẩu mạnh và không dùng chung một mật khẩu cho nhiều nền tảng; kích hoạt tính năng xác thực đa yếu tố (MFA); và chỉ cung cấp thông tin thẻ tín dụng trên những trang web đáng tin cậy.

Trong lễ hội mua sắm với ngày càng nhiều ưu đãi được chi phối bởi AI, sự cẩn trọng và khả năng phòng vệ của doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định lợi nhuận.