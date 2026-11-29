Theo UBND xã Ba Vì (Hà Nội), địa phương đang triển khai đo đạc, khảo sát hiện trạng dự án Công viên Safari Ba Vì để phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Phối cảnh Công viên Safari Ba Vì. Ảnh: Sun Group.

UBND xã Ba Vì (TP Hà Nội) vừa có văn bản thông báo triển khai đo đạc, khảo sát hiện trạng phục vụ lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Công viên Safari Ba Vì.

Hoạt động này diễn ra trong 3 ngày, từ 27 đến hết ngày 29/11, trong phạm vi dự án, tập trung ở thôn Giáp Thượng và một phần thôn Sơn Lý, xã Ba Vì.

Theo UBND xã, việc đo đạc, khảo sát nhằm thu thập thông tin, số liệu phục vụ lập hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án, đồng thời lấy ý kiến người dân về hồ sơ quy hoạch theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

UBND xã Ba Vì giao các đơn vị, bộ phận liên quan phối hợp triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch và thông tin đến người dân trong khu vực.

Trước đó, vào ngày 9/10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án Công viên Safari Ba Vì. Theo thông tin từ Tập đoàn Sun Group, dự án có quy mô khoảng 299 ha, tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng .

Dự án do Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây.

Công viên định hướng phát triển không gian sinh thái, kết hợp bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Theo quy hoạch được công bố, 81,8% diện tích công viên dành cho cây xanh và mặt nước.

Trung tâm công viên là khu nuôi thả và chăm sóc động vật, mô phỏng sinh cảnh tự nhiên, ưu tiên phúc lợi của các loài. Khu vực này dự kiến tổ chức hoạt động tham quan, tìm hiểu tập tính động vật và các chương trình biểu diễn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, dự án có khu vui chơi, giải trí với nhiều hình thức khám phá, trải nghiệm; khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục với không gian trưng bày, triển lãm về thế giới động vật, môi trường tự nhiên, cùng các chương trình ngoại khóa dành cho học sinh và du khách. Khi hoàn thành, dự án đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo Sun Group, dự án cũng hướng tới tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương thông qua đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Trong giai đoạn xây dựng, dự án dự kiến cần khoảng 400-500 lao động; khi đi vào vận hành, nhu cầu nhân sự khoảng 700-1.000 người.

Với quy mô lớn, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch sinh thái, bảo tồn quy mô lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch khu vực phía Tây Hà Nội và tạo thêm việc làm cho cộng đồng địa phương.