Giá vàng thế giới đối mặt triển vọng kém tích cực trong tuần tới, thậm chí đa số nhà đầu tư cá nhân, vốn rất tích cực với vàng, cũng dự báo giá kim loại quý sẽ giảm hoặc đi ngang.

Chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ đều tỏ ra bi quan với giá vàng thế giới tuần tới. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch biến động mạnh khi giảm sâu rồi nhanh chóng phục hồi. Lực mua bắt đáy cùng đồng USD suy yếu đã hỗ trợ kim loại quý lấy lại đà tăng sau khi lao dốc trong tuần trước.

Giá vàng dự báo giảm

Cụ thể, giá vàng giao ngay tuần này mở cửa ở mức 3.533 USD /ounce. Trong phiên thứ Hai, đồng USD suy yếu đã đưa giá vàng trở lại trên mốc 3.600 USD /ounce và chạm mức cao nhất tuần 3.689 USD /ounce trong phiên thứ Ba.

Sang thứ Tư, đà phục hồi của vàng suy yếu sau khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 11 tăng lên 103,3 điểm, cao hơn đáng kể so với dự báo. Áp lực bán gia tăng trong phiên thứ Năm, sau khi dữ liệu công bố cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tăng trưởng GDP quý III của Mỹ được điều chỉnh lên 4,3%.

Những số liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Ngay sau khi thông tin được công bố, giá vàng lao dốc thẳng đứng, xuyên thủng mốc 3.500 USD /ounce, có thời điểm lùi về 3.426 USD /ounce, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025.

Tuy nhiên, kim loại quý dần phục hồi vào cuối phiên thứ Năm khi nhóm cổ phiếu công nghệ ổn định trở lại. Trong phiên thứ Sáu, giá vàng diễn biến tương đối trầm lắng.

Đến sáng thứ Bảy, kim loại quý tăng tốc trở lại nhờ đồng USD suy yếu, nhu cầu vàng vật chất từ Trung Quốc phục hồi và tâm lý trên thị trường chứng khoán cải thiện. Giá vàng có thời điểm vượt 3.680 USD /ounce nhưng sau đó lùi lại để đóng cửa tuần này ở 3.653 USD /ounce.

Như vậy, tính riêng tuần này, giá kim quý thế giới đã tăng 120 USD , tương đương 3,4%.

Dù ghi nhận tuần hồi phục tích cực, triển vọng giá vàng tuần tới vẫn đang bị các chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân nghi ngờ.

Trong cuộc khảo sát giá vàng tuần tới với 15 nhà phân tích Phố Wall của Kitco News, có tới 6 chuyên gia (chiếm 40%) dự báo giá sẽ tăng vào tuần tới; 5 người (chiếm 33%) nhận định giá giảm và 4 người (chiếm 27%) dự báo giá đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, vốn là nhóm có góc nhìn tích cực về giá vàng, cuộc khảo sát trực tuyến thu hút 159 lượt bình chọn. Trong đó chỉ có 57 người (chiếm 36%) kỳ vọng giá vàng tăng, trong khi 68 người (chiếm 43%) dự báo giảm và 34 người (chiếm 21%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

DỰ BÁO KÉM TÍCH CỰC VỚI GIÁ VÀNG THẾ GIỚI TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 40 27 33 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tuần tới, thị trường sẽ chờ đón nhiều báo cáo và chỉ số được công bố dự kiến tác động đến giá vàng như chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 11 do Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) công bố, cùng số liệu về việc làm đang tuyển dụng (JOLTS).

Giữa tuần, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP sẽ cung cấp thêm tín hiệu về tình hình thị trường lao động Mỹ. Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, trước khi chỉ số PMI ngành dịch vụ tháng 11 của ISM được công bố.

Khép lại tuần giao dịch, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11 của Mỹ sẽ là dữ liệu được quan tâm nhất. Cùng ngày, Đại học Michigan cũng công bố chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 12, cung cấp thêm thông tin về triển vọng chi tiêu và niềm tin của người dân Mỹ.

Chuyên gia cảnh báo vàng giảm về 3.300 USD /ounce

Đánh giá về giá vàng, ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập, đồng thời là nhà sáng lập BubbleBubble Report, nhận định đợt giảm giá kéo dài của vàng kể từ mức đỉnh cuối tháng 1 có thể đã kết thúc.

Tuy nhiên, ông cho rằng kim loại quý nhiều khả năng tiếp tục tích lũy trong vùng giá hiện tại cho đến khi thị trường có thêm tín hiệu rõ ràng về chính sách tiền tệ của Fed.

Colombo cũng không loại trừ khả năng vàng xuất hiện một đợt tăng giá vào dịp Giáng sinh sau khi thị trường hấp thụ xong các thông tin liên quan đến quyết định lãi suất của Fed trong tháng 12.

Theo ông, nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ tâm lý quan sát, chờ những tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ trước khi thực hiện các quyết định lớn.

Nicholas Frappell, Giám đốc bộ phận thị trường tổ chức toàn cầu tại ABC Refinery, nhận định giá vàng có khả năng phục hồi trong ngắn hạn ngay cả khi kim loại quý vừa giảm xuống dưới mốc 3.500 USD /ounce.

Ông cho rằng vàng có thể phục hồi lên vùng 3.640- 3.650 USD /ounce nhờ lực mua xuất hiện sau khi thị trường rơi vào trạng thái quá bán. Frappell cho rằng đà phục hồi của vàng có thể được hỗ trợ một phần bởi diễn biến tích cực trở lại của cổ phiếu Nvidia.

Trong khi đó, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, lại nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới.

Kuptsikevich nhận định giá vàng hiện có xu hướng diễn biến cùng chiều với thị trường chứng khoán, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở mức tương đối cao so với thời gian gần đây. Điều này khiến kim loại quý chưa có nhiều điều kiện thuận lợi để phục hồi bền vững.

Về triển vọng giá, chuyên gia FxPro cảnh báo vàng có thể tiếp tục giảm về vùng 3.300 USD /ounce.