Ai đã làm thang cuốn chở ông Trump khựng lại?

Khi Tổng thống Trump cùng phu nhân bước lên thang cuốn tại trụ sở Liên Hợp Quốc, thiết bị bất ngờ dừng lại. Sự cố này nhanh chóng gây xôn xao, để rồi danh tính “thủ phạm” được hé lộ theo cách ít ai ngờ tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đi thang cuốn khi đến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 tại thành phố New York, bang New York, Mỹ, ngày 23/9. Ảnh: Reuters

Ngày 23/9, đại diện Liên Hợp Quốc lên tiếng cho rằng đã tìm ra lời giải cho “bí ẩn” thang cuốn bất ngờ dừng khi Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tới dự khóa họp Đại hội đồng lần thứ 80.

Liên Hợp Quốc cho rằng sự cố thang cuốn dừng có thể bắt nguồn từ việc quay phim của Nhà Trắng vô tình kích hoạt cơ chế an toàn.

Trước đó, khi phát biểu tại hội trường, ông Trump đã "chê bai" rằng “hai thứ tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc là một cái thang cuốn hỏng và một chiếc máy nhắc chữ cũng hỏng”, khiến nhiều đại biểu bật cười. Ông cũng phàn nàn chiếc máy nhắc chữ cho ông không hoạt động đúng lúc.

Tuy nhiên, Nhà Trắng tỏ ra nghiêm túc hơn. Thư ký báo chí Karoline Leavitt viết trên mạng xã hội X rằng nếu có ai đó cố ý dừng thang cuốn khi Tổng thống và phu nhân vừa bước lên thì “người đó cần bị sa thải và điều tra ngay lập tức”.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết hệ thống điều khiển trung tâm ghi nhận thang cuốn dừng lại sau khi “cơ chế an toàn ở bậc thang trên cùng được kích hoạt”.

Ông nói thêm, người quay phim của ông Trump khi đi lùi lên thang để ghi hình có thể đã vô tình kích hoạt bộ phận này.

“Cơ chế này được thiết kế để ngăn người hoặc đồ vật bị mắc kẹt và cuốn vào bánh răng”, ông Dujarric giải thích.

Trong khi đó, về sự cố máy nhắc chữ, ông Trump nói đùa rằng “người vận hành sẽ gặp rắc rối lớn”. Nhưng một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết chính Nhà Trắng điều khiển máy nhắc chữ của ông.

Sau bài phát biểu, Chủ tịch Đại hội đồng Annalena Baerbock còn khẳng định: “Máy nhắc chữ của Liên Hợp Quốc vẫn hoạt động hoàn hảo”.

Kể từ khi ông Trump tái nhậm chức, Mỹ đã tạm ngừng gần 1 tỷ USD ngân sách hỗ trợ Liên Hợp Quốc, khiến tổ chức này phải tính đến việc cắt giảm nhân sự. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng, ông dành nhiều phút đầu để chế giễu trụ sở Liên Hợp Quốc, đồng thời tiếc nuối việc không được chọn tham gia dự án cải tạo tòa nhà ở Manhattan.

Ông Trump kể lại từng đề xuất cải tạo toàn bộ trụ sở với chi phí 500 triệu USD , hứa hẹn “ốp gỗ gụ, lát sàn đá cẩm thạch, mọi thứ hoàn hảo”. Thế nhưng Liên Hợp Quốc chọn nhà thầu khác, khiến chi phí đội lên 2- 4 tỷ USD mà kết quả theo ông là “vừa kém chất lượng, vừa không có đá cẩm thạch như tôi hứa”. Nhìn quanh tòa nhà, rồi gặp sự cố thang cuốn, ông mỉa mai rằng “họ vẫn chưa làm xong”.