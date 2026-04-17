AI của Google đã có thể đọc mail, xem ảnh người dùng

Tính năng Personal Intelligence cho phép Gemini tự động truy xuất hình ảnh, email để đưa ra phản hồi cá nhân hóa cho từng người dùng.

Website của Google Gemini. Ảnh: Bloomberg.

Google vừa thông báo cập nhật tính năng Personal Intelligence cho người dùng Việt Nam. Về cơ bản, tính năng này cho phép AI thấu hiểu nhu cầu người dùng thông qua dữ liệu liên kết với các nền tảng phổ biến, chẳng hạn như Gmail và Google Photos.

Với tính năng mới, người dùng có thể cho phép Gemini truy cập Gmail, Google Photos, YouTube và Google Search. AI sẽ truy xuất dữ liệu phù hợp theo truy vấn. Quá trình diễn ra tự động khi bắt đầu cuộc trò chuyện, không cần ra lệnh thủ công.

Google cho biết Personal Intelligence có thể suy luận dựa trên dữ liệu phức tạp và truy xuất chi tiết cụ thể, chẳng hạn như email hoặc ảnh chụp, để trả lời câu hỏi. AI có khả năng xử lý văn bản, hình ảnh và video để đưa ra câu trả lời cá nhân hóa theo từng người dùng.

Ví dụ khi lên kế hoạch du lịch Đà Lạt, thông tin mã đặt vé xe, khách sạn thường nằm rải rác trong nhiều email. Thay vì tự tìm lại, người dùng có thể yêu cầu Gemini lập kế hoạch. Trợ lý sẽ quét thông tin đặt chỗ và tạo lịch trình di chuyển phù hợp.

Tiếp theo, AI phân tích ảnh chụp màn hình điểm tham quan, quà tặng lưu trong máy, thậm chí quét video giới thiệu thức ăn vừa xem trên YouTube, từ đó gợi ý nhà hàng phù hợp với sở thích. Mọi thông tin được hiển thị rõ ràng dưới dạng lịch trình.

Google cho biết có thể đảm bảo quyền riêng tư với Personal Intelligence. Tính năng này được tắt theo mặc định, người dùng có thể chọn ứng dụng liên kết, chỉnh sửa câu trả lời hoặc sử dụng chế độ trò chuyện tạm thời.

Nguồn thông tin trong câu trả lời cũng được trích dẫn, người dùng có thể bổ sung chi tiết hoặc yêu cầu AI kiểm tra lại nếu cảm thấy thông tin chưa chính xác. Với chủ đề nhạy cảm như sức khỏe, Gemini sẽ không tự ý trả lời, trừ khi người dùng trực tiếp yêu cầu.

Google nhấn mạnh nội dung từ Gmail, Google Photos, YouTube chỉ được dùng để trả lời câu hỏi, không phục vụ huấn luyện mô hình. Hệ thống chỉ cải thiện bằng cách học từ các câu lệnh và phản hồi, sau quá trình chọn lọc, ẩn danh hóa.

Personal Intelligence cho phép AI cá nhân hóa câu trả lời cho từng người dùng. Ảnh: Google.

Personal Intelligence được triển khai lần đầu tại Mỹ. Hồi tháng 1, cây viết Allison Johnson từ The Verge đánh giá AI hoàn thành tốt các công việc tổng quan, chẳng hạn như gợi ý sách dựa trên thói quen đọc, lên danh sách mua đồ làm vườn, tự động đưa vào app ghi chú và tạo lịch hẹn trên điện thoại.

Với yêu cầu chi tiết hơn, Gemini gặp đôi chút khó khăn, chẳng hạn như chỉ dẫn sai đường khi tìm đường đạp xe. Khả năng tìm kiếm cửa hàng cũng cần cải thiện khi AI đôi lúc gợi ý quán cà phê không tồn tại, hoặc cửa hàng quần áo đã đóng cửa.

Sai sót có thể khiến người dùng tốn thời gian kiểm chứng thông tin. Trong thông báo của Google, hãng thừa nhận sai sót có thể xảy ra, gồm câu trả lời chưa chuẩn xác hoặc cá nhân hóa quá mức do liên kết các thông tin không mấy liên quan. Trong trường hợp này, người dùng có thể đóng góp ý kiến bằng cách nhấn nút “Không thích” cho câu trả lời.

Ngoài ra, Gemini có thể gặp khó khăn khi nắm bắt thời điểm hoặc ngữ cảnh đặc biệt, chẳng hạn như thay đổi tình trạng hôn nhân hay sở thích đa dạng. Nếu gặp trường hợp này, người dùng được yêu cầu góp ý để công cụ hoạt động chính xác hơn.

Personal Intelligence được triển khai cho người dùng cá nhân với gói Google AI Plus trở lên. Tính năng hoạt động xuyên suốt nền tảng gồm website và thiết bị di động, hỗ trợ tất cả mô hình hiện có.