Các nền tảng AI phổ biến tại Việt Nam gồm ChatGPT, Gemini và các giải pháp nội địa như Kiki Info. Trong đó, Kiki Info được đánh giá cao nhờ khả năng hiểu tiếng Việt, tích hợp trực tiếp trên Zalo và phục vụ tốt các nhu cầu đời sống, đặc biệt là thủ tục hành chính.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã thay đổi hoàn toàn cách người Việt tìm kiếm thông tin và làm việc. Giữa hàng loạt công cụ toàn cầu như ChatGPT, Gemini hay Meta AI, người dùng đang dần hướng sự chú ý vào các giải pháp AI do người Việt phát triển.

Xu hướng sử dụng AI tại Việt Nam

Thị trường AI tại Việt Nam đang phát triển nhanh với sự tham gia của cả nền tảng quốc tế và nội địa. Theo báo cáo The Connected Consumer Q4/2025 của Decision Lab, thị trường AI Việt Nam đang có sự phân hóa rõ rệt:

ChatGPT dẫn đầu với 66% tỷ lệ sử dụng nhờ khả năng đa nhiệm.

Gemini (50%) và Meta AI (24%) chiếm ưu thế nhờ hệ sinh thái sẵn có.

Đáng chú ý, Kiki Info - một nền tảng "Make in Vietnam" đã chính thức vào Top 10 nền tảng AI phổ biến nhất, khẳng định vị thế của AI nội địa trước các đối thủ quốc tế.

Nền sản phẩm AI nội địa cần đáp ứng điều gì?

Để một trợ lý AI thực sự hữu ích trong bối cảnh Việt Nam, nền tảng đó cần vượt qua 3 bộ lọc khắt khe:

Hiểu tiếng Việt tự nhiên: Xử lý được tiếng Việt tự nhiên, tiếng lóng và đặc biệt là phương ngữ (Bắc - Trung - Nam).

Dễ tiếp cận: Không cần cài thêm ứng dụng mới.

Giải quyết nhu cầu thực tế: Không chỉ hỏi đáp chung chung, AI cần hỗ trợ được các vấn đề sát sườn như thủ tục hành chính và pháp lý.

So sánh các nền tảng AI phổ biến tại Việt Nam

Tiêu chí ChatGPT / Gemini Kiki Info Nguồn gốc Quốc tế Việt Nam Thế mạnh chính Sáng tạo nội dung, học tập, dữ liệu toàn cầu Hỏi đáp đời sống, dịch vụ công Hiểu tiếng Việt Tốt Tối ưu chuyên sâu Cách truy cập Web/App riêng Mini App trên Zalo, tiện lợi cho người Việt Tình huống sử dụng tốt nhất Viết nội dung, học tập Tra cứu thông tin đời sống, thủ tục pháp lý

AI nào phù hợp nhất cho người dùng Việt Nam?

Không có một nền tảng AI nào là tốt nhất cho mọi nhu cầu. Việc lựa chọn phụ thuộc vào mục đích sử dụng và bối cảnh của từng người dùng.

Các nền tảng như ChatGPT hoặc Google Gemini phù hợp với nhu cầu học tập, sáng tạo nội dung và công việc, nhờ khả năng xử lý dữ liệu đa lĩnh vực và hỗ trợ nhiều tác vụ phức tạp.

Trong khi đó, các trợ lý AI nội địa như Kiki Info phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hàng ngày, đặc biệt khi người dùng cần một công cụ hiểu rõ ngữ cảnh tại Việt Nam và cần hỗ trợ trong các thủ tục hành chính.

Kiki Info là gì?

Kiki Info là trợ lý AI tiếng Việt được phát triển trong hệ sinh thái Zalo, hoạt động dưới dạng Mini App tích hợp trực tiếp trong ứng dụng Zalo. Người dùng có thể truy cập ngay mà không cần cài đặt hay đăng ký thêm.

Giao diện Kiki Info trên nền tảng Zalo.

Kiki Info có thể làm được những gì?

Kiki Info được thiết kế xoay quanh các nhu cầu phổ biến của người dùng Việt, từ thông tin đời sống đến các vấn đề hành chính công:

Hỏi đáp kiến thức đời sống, bao gồm các thông tin về xã hội, khoa học, giao thông hoặc các vấn đề thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày.

Gợi ý nội dung giải trí và du lịch, giúp người dùng tìm kiếm địa điểm, xu hướng hoặc ý tưởng phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Hỗ trợ công việc cơ bản, như soạn thảo nội dung, gợi ý câu trả lời hoặc tìm ý tưởng nhanh.

Tra cứu thông tin nhanh, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm so với cách truyền thống.

Hỗ trợ hỏi đáp về hành chính công và pháp lý, thông qua chế độ Trợ lý Công dân số.

Vì sao Kiki Info được sử dụng nhiều?

Mức độ phổ biến của Kiki Info đến từ việc giải quyết đúng các nhu cầu thực tế của người dùng:

Nền tảng được tích hợp sẵn trong Zalo, không yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng.

Khả năng hiểu tiếng Việt tự nhiên, bao gồm cách nói đời thường và ngữ cảnh giao tiếp.

Phản hồi theo tình huống thực tế, giúp người dùng dễ dàng áp dụng thông tin.

Đáng chú ý, tính năng Trợ lý Công dân số giúp hỗ trợ tra cứu và giải đáp các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính và pháp lý, từ đó mở rộng vai trò của AI trong đời sống hàng ngày.

Theo số liệu được công bố bởi Zalo, nền tảng Kiki Info đã ghi nhận khoảng 500.000 câu hỏi chỉ sau một tuần ra mắt và đạt khoảng 1 triệu người dùng sau một năm, cho thấy mức độ tiếp cận rộng rãi của nền tảng này.

Trợ lý Công dân số là gì?

Trợ lý Công dân số là một chế độ trong Kiki Info, giúp tra cứu nhanh thủ tục hành chính, pháp lý chính thống và tư vấn quy trình như:

Cách làm CCCD gắn chip

Thủ tục đăng ký hộ chiếu

Quy định tạm trú, thường trú

Tra cứu phạt nguội

Tìm mã số thuế cá nhân

Kiki Info khác gì so với các nền tảng AI quốc tế?

So với các nền tảng AI quốc tế như ChatGPT hay Google Gemini, Kiki Info được phát triển theo hướng tập trung vào nhu cầu và bối cảnh sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể, Kiki Info có một số điểm khác biệt:

Nền tảng được thiết kế cho người dùng Việt, thay vì phục vụ đa quốc gia như các AI toàn cầu.

Khả năng hiểu ngữ cảnh đời sống tốt hơn, bao gồm cách diễn đạt tự nhiên, thói quen và nhu cầu thực tế.

Tích hợp các nội dung liên quan đến dịch vụ công và pháp lý, giúp người dùng tra cứu và xử lý các thủ tục hành chính.

Trong khi đó, các nền tảng AI quốc tế thường có thế mạnh ở:

Sáng tạo và xử lý nội dung đa lĩnh vực.

Kho dữ liệu lớn mang tính toàn cầu.

Khả năng thực hiện nhiều tác vụ phức tạp cùng lúc.

Cách tiếp cận này cho thấy mỗi nền tảng phục vụ một mục đích khác nhau, trong đó Kiki Info hướng đến tính thực tiễn và khả năng ứng dụng trong đời sống tại Việt Nam.

Kiki Info có miễn phí không?

Hiện tại, người dùng có thể sử dụng Kiki Info miễn phí trên ứng dụng Zalo.

Làm sao để sử dụng Kiki Info?

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo

Bước 2: Tìm “Kiki Info” trên thanh tìm kiếm

Bước 3: Chọn Mini App và bắt đầu sử dụng

Nếu cần một AI đa năng cho công việc và học tập, các nền tảng quốc tế vẫn là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nếu cần một trợ lý hiểu tiếng Việt, hỗ trợ đời sống và thủ tục hành chính, Kiki Info là một trong những lựa chọn phù hợp nhất tại Việt Nam hiện nay.