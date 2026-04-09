Kiki Auto và thương hiệu thiết bị phụ kiện ôtô Ottocast hợp tác tích hợp phiên bản cao cấp Kiki Auto Premium, nâng cấp trải nghiệm liền mạch với tính năng tiên tiến cho người dùng.

Nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ toàn diện và tin cậy cho người lái xe ôtô tại Việt Nam, Kiki Auto mới đây hợp tác cùng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Bravigo - nhà phân phối chính hãng và độc quyền thiết bị phụ kiện cho ôtô Ottocast tại Việt Nam, để tích hợp Trợ lý Kiki Auto phiên bản cao cấp mới nhất.

Ottocast là hãng thiết bị phụ kiện cho ôtô đầu tiên tích hợp bản quyền Kiki Auto Premium.

Đây là bước khởi đầu trong chiến lược đồng hành cùng các đối tác phần cứng toàn cầu của Kiki Auto để tích hợp sản phẩm sâu rộng, từ giai đoạn phát triển sản phẩm cho tới tối ưu phần mềm theo từng thiết bị. Với định hướng này, người dùng của các hãng phụ kiện ôtô “đóng mác” bản quyền Kiki Auto Premium khi xuất xưởng sẽ nhận thêm được nhiều giá trị hơn nhờ trải nghiệm liền mạch và đa dạng với nhiều tính năng hiện đại.

Trước khi trở thành hãng thiết bị phụ kiện cho ôtô đầu tiên tích hợp bản quyền Kiki Auto Premium, Ottocast là thương hiệu thiết bị ôtô toàn cầu ra đời từ năm 2008, sở hữu thế mạnh về phần cứng và hệ sinh thái phần mềm OttoDrive 3.0, vốn được người dùng đánh giá cao nhờ sự ổn định, an toàn và mượt mà khi vận hành trên ôtô. Sự tương thích sâu với đa dạng các dòng xe, cùng khả năng tùy biến giao diện theo từng thị trường là thế mạnh đặc biệt của Ottocast. Tại Việt Nam, Ottocast hiện được phân phối chính hãng bởi Bravigo từ năm 2023, nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến cho các tài xế muốn nâng cấp trải nghiệm nhưng vẫn giữ màn hình “zin”.

Đội ngũ kỹ sư của Kiki Auto và Ottocast đã phối hợp chặt chẽ để tối ưu khả năng vận hành của Kiki Auto Premium trên thiết bị.

Bằng việc hợp tác cùng Kiki Auto, Ottocast chính thức trở thành thương hiệu tiên phong tích hợp phiên bản cao cấp Kiki Auto Premium tại thị trường Việt Nam.

Đội ngũ kỹ sư của Kiki Auto và Ottocast đã phối hợp chặt chẽ để tối ưu khả năng vận hành của Kiki Auto Premium trên thiết bị. Việc tinh chỉnh không chỉ dừng ở việc đảm bảo trợ lý Kiki Auto phản hồi nhanh và chính xác, mà còn liên quan đến xử lý tương thích sâu với các tính năng Premium như “Driving Info” cảnh báo biển báo và tốc độ trên đường, tìm kiếm giọng nói để mở nhạc Zing MP3 và các nền tảng giải trí video. Điều này giúp người dùng có cảm giác như đang sử dụng một hệ thống tích hợp sẵn từ nhà sản xuất, thay vì những công cụ cài đặt thêm, tương tự như cách mua một chiếc laptop được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows.

Đây cũng là điểm khác biệt của Kiki Auto Premium khi được tích hợp sẵn trên Ottocast, không chỉ mượt mà mà còn duy trì được tính ổn định, an toàn - những yếu tố đặc biệt quan trọng khi sử dụng trong môi trường lái xe ôtô.

Kiki Auto Premium đang được tích hợp trên Ottocast P3 Pro và Ottocast E2.

Kiki Auto Premium đang được tích hợp trên Ottocast P3 Pro và Ottocast E2. Khi mua 2 mẫu thiết bị này của Ottocast, người dùng sẽ được tặng 2 năm sử dụng miễn phí với bản quyền Kiki Auto Premium, tự động kích hoạt ngay khi đăng nhập lần đầu. Sự tiện lợi này khiến trải nghiệm lái xe cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết: Chi cần ra lệnh bằng giọng nói, người dùng đã có thể sử dụng loạt tính năng tiên tiến của Kiki Auto Premium như Cảnh báo giao thông, Báo cáo phạt nguội thông minh, Bản tin AI đa chủ đề (ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo) và Sổ địa chỉ cá nhân mà không cần cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng nào.

Kiki Auto Premium gồm các tính năng Cảnh báo giao thông, Báo cáo phạt nguội thông minh, Bản tin AI đa chủ đề, Sổ địa chỉ cá nhân…

Việc tích hợp phiên bản cao cấp theo dạng “gắn mác bản quyền” ngay trên thiết bị cũng tạo ra sự đồng bộ xuyên suốt khi các tính năng mới trong tương lai của Kiki Auto Premium sẽ luôn được tối ưu và kiểm thử trực tiếp trên các thiết bị Ottocast trước khi ra mắt.

Trong thời gian tới, Kiki Auto sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều thương hiệu thiết bị phụ kiện cho ôtô trên toàn cầu, nhằm thúc đẩy sâu rộng và toàn diện những trải nghiệm lái ôtô thông minh cho người dùng. Kiki Auto cho biết việc tích hợp sâu phần mềm và phần cứng sẽ trở thành ưu tiên trong các hợp tác tiếp theo, nhằm đảm bảo người dùng có trải nghiệm liền mạch thay vì rời rạc như mô hình ứng dụng độc lập truyền thống.

Các thiết bị tích hợp Kiki Auto Premium sẽ không chỉ mang lại trải nghiệm đồng nhất cho người dùng, mà còn giúp các đối tác phần cứng nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm khi có thể cung cấp một hệ sinh thái các tiện ích thông qua trợ lý giọng nói thông minh.

Hiện nay, bộ đôi thiết bị tích hợp sẵn đặc quyền Kiki Auto Premium (miễn phí 2 năm sử dụng) đang được niêm yết với mức giá cạnh tranh, mang đến lựa chọn tối ưu cho các tài xế muốn nâng cấp không gian số trên xe. Ottocast P3 Pro có giá bán lẻ 8,9 triệu đồng và Ottocast E2 có giá 5,5 triệu đồng.

Các sản phẩm Ottocast tại Việt Nam được phân phối chính thức và bảo hành bởi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ Bravigo. Độc giả xem thêm thông tin chi tiết tại đây.