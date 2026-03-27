Zalo nhận bằng khen từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 11/3, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Zalo vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì những thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Sự ghi nhận của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của nền tảng “quốc dân” Zalo trong việc hỗ trợ cơ quan quản lý và cộng đồng nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai.

Ông Nguyễn Quang Diệu đại diện Zalo nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết cực đoan với các đợt bão, mưa lớn và lũ lụt xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước. Không ít địa phương, đặc biệt tại miền Trung và miền Bắc, đã phải đối mặt với các đợt mưa kéo dài, gây ngập lụt và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Lần đầu tiên trong một năm, cả nước ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lịch sử tại 20 con sông. Theo số liệu cập nhật từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), thiên tai trong năm 2025 đã gây thiệt hại ước tính 97.000 tỷ đồng , 419 người chết và mất tích.

Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng công nghệ để truyền tải thông tin cảnh báo sớm và hỗ trợ người dân ứng phó đang trở thành một giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Hành trình 6 năm bảo vệ người Việt trước thiên tai bão lũ

Trong 6 năm qua, Zalo đã phối hợp với Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan đến người dân trên địa bàn cả nước.

Là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam với gần 80 triệu người dùng, Zalo giúp các bản tin cảnh báo mưa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét hay sạt lở đất được lan tỏa nhanh chóng đến nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt quan trọng với những khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo. Thông qua hệ thống Zalo Official Account và Zalo Mini App, các tin tức khẩn cấp có thể được gửi tới hàng triệu người dùng chỉ trong vài phút, giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh hoặc sơ tán khi cần thiết.

Các bản tin cảnh báo được thiết kế trực quan với hình ảnh minh họa, hướng dẫn ứng phó, bản đồ cảnh báo và thông tin liên hệ cứu hộ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và chia sẻ lại cho người thân, cộng đồng xung quanh. Nhờ đó, thông tin cảnh báo được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, góp phần nâng cao khả năng phản ứng của cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp.

Để công tác đưa thông tin phòng, chống thiên tai được hiệu quả, Zalo đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng trên cả nước, tiêu biểu phải kể đến Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Thông tin Truyền thông TP. Hà Nội, Tổng Đài 1022 Đà Nẵng và một số đơn vị tỉnh, thành khác. Chỉ tính riêng trong năm 2025, tổng cộng đã có 536.181.071 tin nhắn cảnh báo khẩn cấp được gửi đến người dân.

Riêng với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ năm 2020 đến năm 2025, Zalo đã hỗ trợ gửi gần 1 tỷ thông báo cảnh báo thiên tai tới người dân tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, góp phần nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng.

Song song với thông tin cảnh báo, Zalo cũng hỗ trợ triển khai Zalo Mini App “Phòng chống thiên tai Việt Nam”, góp phần số hóa quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin thiên tai. Mini App này cho phép người dân tra cứu hướng dẫn ứng phó với từng loại hình thiên tai, gửi phản ánh hiện trường, chia sẻ hình ảnh và yêu cầu hỗ trợ trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Phát triển công cụ hỗ trợ khẩn cấp trong thiên tai

Bên cạnh các kênh cảnh báo và gửi thông tin, Zalo cũng phát triển tính năng Zalo SOS nhằm hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Tính năng Zalo SOS cho phép người dùng chia sẻ trạng thái an toàn hoặc gửi yêu cầu trợ giúp trực tiếp trên ứng dụng, đồng thời kết nối với tổng đài khẩn cấp 112 khi cần thiết.

Trong thời điểm siêu bão Yagi năm 2024, tính năng Zalo SOS đã giúp hơn 586.000 người chia sẻ trạng thái an toàn, đồng thời hỗ trợ 72.000 người kết nối cứu trợ và 36.400 trường hợp liên hệ khẩn cấp. Tính chung cho toàn bộ các đợt thiên tai diễn ra trong năm 2025, tính năng Zalo SOS đã ghi nhận 651.000 người chia sẻ trạng thái “tôi đã an toàn”, khoảng 82.000 người gửi yêu cầu hỗ trợ, gần 73.000 cuộc gọi được kết nối tới tổng đài 112.

Đến cuối tháng 11/2025, khi nhiều địa phương đối mặt với tình hình bão lũ nghiêm trọng, đội ngũ Zalo đã cấp tốc cập nhật tính năng “Bản đồ” vào Zalo SOS trong vòng 24 giờ để hỗ trợ hoạt động kết nối cứu hộ, cứu nạn trong thời khắc nguy cấp. Chỉ sau 7 ngày triển khai, Bản đồ Zalo SOS ghi nhận 13,9 triệu lượt tiếp cận, 5.500 người thông báo đang gặp nguy hiểm và 11.300 cuộc gọi khẩn cấp đến tổng đài tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa.

Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Zalo trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của các nền tảng số trong việc hỗ trợ nâng cao hiệu quả phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng để mang nhiều hơn những giải pháp công nghệ hiện đại vào hỗ trợ người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý rủi ro thiên tai.