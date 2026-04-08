Những câu hỏi thường gặp về Zalo

Tính đến 2026, Zalo vẫn là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam. Không chỉ là công cụ liên lạc, Zalo ngày càng mở rộng vai trò trong đời sống số, từ công việc, hành chính công đến tiện ích hàng ngày.

Dưới đây là một số thắc mắc của người sử dụng về Zalo.

Zalo là gì?

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do người Việt phát triển. Ra mắt từ năm 2012, được thiết kế theo triết lý “ai cũng có thể sử dụng được” - kể cả những người ít tiếp cận công nghệ. Zalo ban đầu tập trung vào nhắn tin, gọi điện. Đến nay, nền tảng này đã phát triển thành một “super app” với nhiều tính năng phục vụ đa dạng nhu cầu: Kết nối cá nhân, làm việc, thanh toán, dịch vụ công…

Đến hết năm 2025, với gần 80 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng và khoảng 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, Zalo đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động giao tiếp hàng ngày của người Việt.

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do người Việt phát triển.

Zalo có bảo mật và riêng tư không?

Zalo tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của người dùng, áp dụng nhiều phương pháp giúp tăng cường quyền riêng tư và bảo mật. Ví dụ như:

Xác thực bảo mật 2 lớp;

Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng;

Cho phép người dùng chủ động quản lý quyền riêng tư…

Ngoài ra, các tính năng như "Tin nhắn tự xóa", "Ẩn tin nhắn” cũng giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng. Bên cạnh đó, Zalo cũng nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định pháp luật tại Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Người dùng có thể sử dụng tính năng AI như thế nào trên Zalo?

Zalo đã tích hợp trực tiếp các tính năng AI vào nền tảng nhằm hỗ trợ người dùng ngay trong giao diện khung chat, từ soạn tin nhắn bằng giọng nói, chuyển đổi giữa văn bản và thoại, đến dịch tự động.

Zalo đã tích hợp trực tiếp các tính năng AI vào nền tảng.

Bên cạnh đó, tính năng trợ lý AI - “Trợ lý công dân số” còn có khả năng giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực trong đời sống, bao gồm cả thủ tục hành chính.

Việc ứng dụng AI giúp đơn giản hóa việc giao tiếp, giảm rào cản ngôn ngữ và nâng cao hiệu suất sử dụng, qua đó biến ứng dụng nhắn tin quen thuộc thành một công cụ hỗ trợ toàn diện hơn cho người dùng Việt. Theo số liệu ghi nhận tới cuối năm 2025, có khoảng 30% người dùng đang sử dụng các tính năng AI mỗi tháng trên Zalo.

Cách tra cứu thủ tục hành chính qua Zalo?

Người dùng có thể tra cứu thủ tục hành chính trực tiếp trên Zalo thông qua tính năng “Trợ lý công dân số” tích hợp AI. Chỉ cần truy cập mục Khám phá, chọn công cụ này và nhập câu hỏi như cách giao tiếp thông thường (ví dụ: “làm lại căn cước công dân cần gì”), hệ thống sẽ tự động phân tích và trả về thông tin chi tiết từ các nguồn chính thống trong vài giây.

Người dùng có thể tra cứu thủ tục hành chính trực tiếp trên Zalo thông qua tính năng “Trợ lý công dân số” tích hợp AI.

Nhờ được phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do chính đội ngũ kỹ sư người Việt của Zalo huấn luyện và tích hợp sẵn trên ứng dụng, người dùng không cần tra cứu qua nhiều website hay đến trực tiếp cơ quan chức năng mà vẫn có thể nắm được quy trình, hồ sơ và các bước thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Tôi có thể sử dụng Zalo trong công việc như thế nào?

Hiện nay, Zalo được sử dụng rộng rãi trong môi trường làm việc nhờ các tính năng: tạo nhóm trao đổi, gửi file và hình ảnh nhanh chóng, gọi video, nhắc lịch hẹn….

Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã sử dụng Zalo như một kênh giao tiếp chính với nhân viên và khách hàng. Thông qua hệ sinh thái Zalo Business, doanh nghiệp có thể sử dụng Zalo Official Account (OA) để xây dựng thương hiệu, gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng tự động và triển khai Zalo Mini App để bán hàng trực tiếp mà không cần yêu cầu khách hàng tải thêm ứng dụng ngoài.

Làm sao để cập nhật tin nhắn khẩn cấp hoặc tình hình thiên tai trên Zalo?

Người dùng có thể theo dõi các thông tin khẩn cấp, cảnh báo thời tiết hoặc thiên tai trực tiếp trên Zalo thông qua việc “quan tâm” các tài khoản chính thức (Zalo Official Account) của cơ quan Nhà nước, đài khí tượng hoặc chính quyền địa phương. Trong điều kiện thời tiết cực đoan như bão lũ, mưa lớn hay tình huống khẩn cấp, các đơn vị này sẽ gửi thông báo trực tiếp đến người dùng dưới dạng tin nhắn, giúp người dân cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời. Đây là nỗ lực của Zalo trong việc đồng hành cùng cộng đồng và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại Việt Nam.

Vượt xa giới hạn của một ứng dụng nhắn tin thông thường, Zalo đang từng bước khẳng định vị thế là nền tảng công nghệ "AI-First" hàng đầu dành cho người Việt. Với việc không ngừng tối ưu hóa các giải pháp bảo mật, tích hợp trí tuệ nhân tạo và các tiện ích trực tiếp trong một ứng dụng, Zalo không chỉ kết nối những cuộc trò chuyện mà còn giúp giảm thao tác, tiết kiệm thời gian và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho nhiều nhóm người dùng. Trong tương lai, sự thấu hiểu sâu sắc thói quen và ngôn ngữ bản địa sẽ tiếp tục là "chìa khóa" giúp Zalo duy trì niềm tin và sự đồng hành cùng hàng chục triệu người dùng Việt trên tiến trình chuyển đổi số quốc gia.