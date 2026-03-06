Nền tảng AI Việt vào Top AI được sử dụng nhiều nhất Việt Nam

Báo cáo The Connected Consumer của Decision Lab công bố Kiki Info là một trong những nền tảng AI được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, xuất hiện cùng ChatGPT, Gemini, Copilot, Deepseek hay Grok.

Theo Decision Lab, danh mục công cụ AI được người Việt sử dụng hiện nay rất đa dạng, bao gồm cả các nền tảng trong và ngoài nước. Trong đó, ChatGPT (OpenAI) dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng 66%, theo sau là Gemini (Google) và Meta AI (Meta) với lần lượt là 50% và 24%.

Việc Kiki Info do Zalo phát triển xuất hiện trong cùng bảng xếp hạng với các tên tuổi toàn cầu cho thấy sự am hiểu nhu cầu người dùng trong nước và sự phát triển đúng hướng của nền tảng AI Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường AI toàn cầu vẫn do những ông lớn chiếm lĩnh, việc một nền tảng AI Việt Nam lọt top 10 khẳng định sự vươn mình mạnh mẽ về mặt công nghệ của các đơn vị trong nước.

Nền tảng AI của Zalo vào Top 10 nền tảng AI được sử dụng nhiều nhất Việt Nam.

Kiki Info là trợ lý hỏi đáp đa lĩnh vực được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư người Việt của Zalo, cung cấp ba tính năng chính gồm: hỏi đáp các chủ đề đời sống như khoa học, lịch sử, luật giao thông; hỗ trợ sáng tạo nội dung như viết văn, soạn email, tin đăng mạng xã hội; và giải trí với các gợi ý về du lịch, âm nhạc, sách.

Vận hành dưới dạng Mini App trên Zalo, Kiki Info giúp người dùng tiếp cận AI một cách đơn giản, không cần cài đặt thêm ứng dụng hay truy cập website riêng. Nhờ lợi thế tích hợp trực tiếp trên nền tảng nhắn tin Zalo phục vụ gần 80 triệu người dùng, Kiki Info đã nhanh chóng tiếp cận người dùng, ghi nhận gần 500.000 câu hỏi chỉ sau một tuần ra mắt.

Kiki Info là trợ lý hỏi đáp đa lĩnh vực.

Tháng 9/2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Kiki Info khi tích hợp Trợ lý Công Dân Số, mở rộng ứng dụng AI sang lĩnh vực hành chính và pháp lý như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế hay vận hành kinh doanh.

Đây là lĩnh vực có yêu cầu cao về độ chính xác, tính tuân thủ và cập nhật. Chỉ sau 4 tháng triển khai, Trợ lý Công Dân Số đã thu hút hơn 500.000 người dùng, cho thấy nhu cầu lớn đối với các giải pháp AI mang tính thực tiễn, gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Kiki Info tích hợp Trợ lý Công Dân Số vào tháng 9/2025.

Thế mạnh đáng chú ý của Trợ lý Kiki Info đó là khả năng hiểu sâu tiếng Việt, giao tiếp tự nhiên và phù hợp với nhiều ngữ cảnh sử dụng thực tế nhờ được phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tối ưu hóa cho tiếng Việt.

Mới đây, sau một năm ra mắt, Kiki Info đã chính thức cán mốc 1 triệu người dùng - cột mốc phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ và cho thấy nền tảng AI Việt đang ngày càng trở nên thiết thực trong đời sống hàng ngày của người Việt, từ các nhu cầu cơ bản đến những lĩnh vực chuyên môn hơn như hành chính và pháp lý.

Trước đó, trong báo cáo thực trạng sử dụng AI với tầm nhìn hướng tới việc bình dân hóa AI tại Việt Nam được Decision Lab công bố vào tháng 8/2025, Kiki Info cũng là một trong những nền tảng AI lọt vào top được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, sánh cùng ChatGPT, Gemini, Meta AI hay Copilot.

Với việc liên tiếp xuất hiện trong các báo cáo uy tín của Decision Lab và đạt được các cột mốc về người dùng, Kiki Info cho thấy vai trò ngày càng rõ nét trong nỗ lực bình dân hóa AI tại Việt Nam, đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đến gần hơn với người dùng.

Đây cũng là một phần thuộc chiến lược “AI-First” của Zalo trong những năm qua, hướng tới góp phần vào tiến trình phát triển chung cũng như phụng sự cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước thông qua việc tiên phong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo nhằm đưa AI vào phục vụ cuộc sống của người Việt.

Các tính năng AI phục vụ cho công việc & cuộc sống nổi bật của Zalo tiêu biểu như Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói, và Dịch thuật. Hay Kiki Auto - Trợ lý Việt trên ô tô đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam.