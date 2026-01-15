AFC ca ngợi điểm mạnh của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại VCK U23 châu Á 2026 với lối chơi hiệu quả, thực dụng.

U23 Việt Nam xuất sắc vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Ảnh: AFC

Trước thềm trận tứ kết diễn ra vào ngày 16/1, trang chủ AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) đánh giá U23 Việt Nam bước vào vòng knock-out với hành trang đầy ấn tượng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng bằng thành tích toàn thắng, đứng đầu bảng A và để lại nhiều dấu ấn nhờ lối chơi kỷ luật, hiệu quả.

Trong khi đó, U23 UAE phải trải qua thử thách không hề dễ dàng ở bảng B, nơi họ cạnh tranh quyết liệt với U23 Syria trước khi giành ngôi nhì bảng để góp mặt ở vòng tứ kết.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik thừa nhận U23 UAE sở hữu lợi thế rõ rệt về thể hình và tốc độ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng sự tiến bộ của bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là khả năng tổ chức chiến thuật và kỹ thuật cá nhân, chính là điểm tựa để U23 Việt Nam hướng tới một kết quả tích cực.

“Các cầu thủ UAE có thể hình tốt, mạnh mẽ và rất nhanh. Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ", ông Kim chia sẻ. “Dù vậy, xét về mặt tổ chức lối chơi và kỹ thuật, tôi tin U23 Việt Nam không hề thua kém. Toàn đội cũng có thêm một ngày nghỉ và chúng tôi cần tận dụng điều đó để hồi phục thể lực tốt nhất".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng thành tích ở vòng bảng không chỉ phản ánh sức mạnh của U23 Việt Nam, mà còn cho thấy sự vươn lên rõ rệt của bóng đá khu vực Đông Nam Á trên đấu trường châu lục. Tuy nhiên, ông khẳng định các học trò vẫn chưa muốn dừng lại.

“Chúng tôi vẫn còn rất khát khao và muốn tiến xa hơn nữa tại giải đấu này", ông Kim nhấn mạnh.

HLV Kim tự tin vào sức mạnh của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Một trong những mối lo của U23 Việt Nam là tình trạng thể lực của tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc, người ghi bàn quyết định giúp đội nhà đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù vậy, HLV Kim tỏ ra lạc quan khi cho rằng đội bóng đã chuẩn bị sẵn các phương án để đối phó với mọi kịch bản.

Về phía U23 UAE, HLV Marcelo Broli không quá bận tâm đến lợi thế nghỉ ngơi của đối thủ. Ông cho biết tinh thần hưng phấn sau khi vượt qua vòng bảng chính là động lực lớn nhất đối với các học trò.

“Chúng tôi biết sẽ phải đối đầu với một tập thể rất gắn kết, phòng ngự chắc chắn và chuyển trạng thái nhanh", ông Broli nhận định. “Nhưng toàn đội tin rằng mình đủ khả năng vượt qua thử thách này".

Chiến lược gia của U23 UAE cũng nhấn mạnh yếu tố thể lực và tinh thần trong những giải đấu ngắn ngày như VCK U23 châu Á. Theo ông, các cầu thủ UAE đang đạt trạng thái sung mãn và tràn đầy quyết tâm, sẵn sàng cống hiến một trận đấu chất lượng.

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa sức trẻ, khát vọng và hai phong cách bóng đá khác biệt, nơi bản lĩnh cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng có thể tạo nên khác biệt quyết định.

