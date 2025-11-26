Admin trang ‘SOS 115 - tỉnh Bình Định’ bị xử phạt

Quản trị viên trang Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định” đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động cứu hộ trong đợt lũ, bị cơ quan công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan này vừa lập biên bản, xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh N.Q.Đ (SN 1996, phường Quy Nhơn), admin trang Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định”, vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong đợt lũ vừa qua.

Anh N.Q.Đ làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CA.

Theo đó, rạng sáng 19/11, anh Đ. đã sử dụng trang Facebook “SOS 115 – tỉnh Bình Định” với hơn 270.000 người theo dõi để đăng bài viết phản ánh tình trạng cứu hộ tại vùng lũ.

Trong bài, anh Đ. đưa thông tin “có hiệu lệnh tạm dừng cứu nạn, cứu hộ”; “lực lượng công an đã rút về cùng chiếc cano", đồng thời kêu gọi hỗ trợ mua cano phục vụ công tác cứu nạn về sau.

Qua xác minh, Công an tỉnh Gia Lai khẳng định nội dung trên không đúng sự thật. Thời điểm bài viết được đăng tải, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai nhiều biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Riêng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 530 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức 11 trung đội xung kích xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp với chính quyền địa phương để cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân di dời, đảm bảo an toàn.

Làm việc với cơ quan công an, anh Đ. thừa nhận thông tin mình đăng tải sai sự thật, diễn đạt thiếu rõ ràng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín lực lượng tham gia cứu hộ. Anh Đ. cũng đã gỡ bài viết, đăng đính chính và công khai xin lỗi. Đồng thời cam kết không tái phạm.

Thông tin sai sự thật anh Đ. đăng tải.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vẫn tiếp tục rà soát, xác minh các trường hợp đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, bình luận và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa đúng sự thật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

