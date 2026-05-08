9 Phó chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội nghỉ hưu

Sáng 8/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố, trao nghị quyết đối với các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Các nhân sự nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm các ông, bà: Nguyễn Lâm Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Nguyễn Vân Chi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách; Đỗ Thị Lan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Nguyễn Hoàng Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương nghỉ hưu, nghỉ công tác theo quy định.

Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; Hoàng Văn Liên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Tô Văn Tám, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với nhân sự.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tri ân những đóng góp của ông Nguyễn Hải Hưng và ông Vũ Xuân Hùng sau thời gian biệt phái công tác tại Quốc hội, nay trở lại Bộ Quốc phòng để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc các cán bộ hoàn thành nhiệm vụ công tác hôm nay không phải là dấu mốc khép lại một chặng đường nhiều cống hiến, trách nhiệm và tâm huyết, mà là sự chuyển tiếp sang một chặng đường mới với nhiều niềm vui, sự an yên và hạnh phúc bên gia đình và người thân.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng rằng, với vốn sống và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục là những cây cao bóng cả, tiếp tục quan tâm và có nhiều đóng góp ý kiến cho hoạt động của Quốc hội và sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Những tình cảm, sự gắn bó và những đóng góp của các đồng chí đối với Quốc hội sẽ luôn được trân trọng, ghi nhớ trên chặng đường phát triển của Quốc hội Việt Nam ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại và gần gũi với Nhân dân", Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định.