Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu

  • Thứ ba, 10/2/2026 19:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao quà tặng các đại biểu tại cuộc gặp mặt.

Chương trình nghệ thuật tại cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tong Bi thu: Nhan su Dai hoi XIV duoc chuan bi chat che, cong tam hinh anh

Tổng Bí thư: Nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, công tâm

2 giờ trước 19:01 10/2/2026

0

Chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam.

Báo Nhân Dân

