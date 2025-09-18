Trung ương cho hai lãnh đạo Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi

Chiều 17/9, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp, đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về thông tin nhân sự.

Theo đó, Trung ương đã cho nghỉ hưu trước tuổi đối với đồng chí Lại Thế Nguyên và đồng chí Đỗ Minh Tuấn.

Sau khi Trung ương cho đồng chí Lại Thế Nguyên và đồng chí Đỗ Minh Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với hai đồng chí tại HĐND tỉnh.