Trung ương cho hai lãnh đạo Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi

  • Thứ năm, 18/9/2025 07:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 17/9, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp, đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về thông tin nhân sự.

Thanh Hoa nghi huu anh 1

Theo đó, Trung ương đã cho nghỉ hưu trước tuổi đối với đồng chí Lại Thế Nguyên và đồng chí Đỗ Minh Tuấn.

Sau khi Trung ương cho đồng chí Lại Thế Nguyên và đồng chí Đỗ Minh Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với hai đồng chí tại HĐND tỉnh.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://baothanhhoa.vn/trung-uong-cho-thoi-giu-chuc-vu-doi-voi-dong-chi-lai-the-nguyen-va-dong-chi-do-minh-tuan-261824.htm

Quốc Hương/Báo Thanh Hóa

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

