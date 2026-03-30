9 nghệ sĩ Nhật bị réo tên trong clip phản cảm

  Thứ hai, 30/3/2026 19:44 (GMT+7)
Nhiều nghệ sĩ Nhật Bản bị tố có những hành vi hút thuốc, uống rượu khi chưa đủ tuổi. Phía công ty quản lý của họ chưa lên tiếng.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin hôm 29/3, dư luận xôn xao trước clip do một tài khoản đăng tải trên nền tảng X, ghi lại cảnh dàn nghệ sĩ tụ tập riêng tư. Cụ thể, 9 nghệ sĩ bị réo tên trong vụ việc bao gồm Suzuki Yujin, Suzuki Kurumi, Fukada Ryusei, Taguchi Manaka, Ukisho Hidaka, Yamane Suzuha, Motoki Waku, Muto Orin, Mion Mukaichi.

Suzuki Kurumi của AKB48 bị réo tên trong lùm xùm. Ảnh: IGNV.

Người đăng bài tố cáo dàn nghệ sĩ này có nhiều hành vi sai trái như uống rượu, hút thuốc khi chưa đủ tuổi, hay chơi game lột đồ. Trong clip đăng tải, dàn nghệ sĩ có nhiều tương tác, đụng chạm thân mật. Một nữ nghệ sĩ (được cho là Suzuki Kurumi) có biểu hiện say xỉn, đi lại không vững và phải dựa vào nam nghệ sĩ Yujin Suzuki.

Clip ghi lại cảnh dàn nghệ sĩ tụ tập nhanh chóng thu hút hơn 78 triệu lượt xem sau khoảng 1 ngày đăng tải, phát tán chóng mặt trên mạng xã hội và được gọi là vụ bê bối chấn động giới giải trí. Vụ việc không chỉ làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ mà còn khiến công chúng đặt câu hỏi về hình ảnh idol cũng như cách quản lý của các công ty chủ quản.

Hiện tại, phía các nghệ sĩ bị réo tên lẫn công ty quản lý vẫn chưa có động thái lên tiếng trước làn sóng dư luận. Nhiều khán giả yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ sự thật video nói trên.

