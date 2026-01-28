890 triệu cổ phiếu Hạ tầng Gelex được chấp thuận niêm yết sàn HoSE

890 triệu cổ phiếu Hạ tầng Gelex sẽ giao dịch trên HoSE từ đầu tháng 2, với giá tham chiếu phiên đầu tiên là 28.800 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông qua việc niêm yết cổ phiếu của CTCP Hạ tầng Gelex. Cổ phiếu sẽ được giao dịch trên HoSE với mã chứng khoán GEL, dự kiến từ đầu tháng 2.

Theo quyết định chấp thuận, 890 triệu cổ phiếu GEL đủ điều kiện niêm yết, tương ứng vốn điều lệ 8.900 tỷ đồng . Hội đồng quản trị công ty xác định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.800 đồng/cổ phiếu, được làm tròn từ mức giá trúng bình quân trong đợt chào bán trước đó.

Hạ tầng Gelex hoàn tất thủ tục trở thành công ty đại chúng vào ngày 15/1, sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Trong đợt IPO, doanh nghiệp đã đưa ra đấu giá 100 triệu cổ phiếu trên HoSE, với giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 2.882 tỷ đồng .

Tạm tính theo mức giá đấu này, giá trị vốn hóa của Hạ tầng Gelex đạt khoảng 25.640 tỷ đồng , tương đương gần 1 tỷ USD . Doanh nghiệp hiện áp dụng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 50%.

Hạ tầng Gelex là đơn vị phụ trách mảng hạ tầng của Tập đoàn Gelex. Công ty đang quản lý và đầu tư vào nhiều lĩnh vực gồm bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích, với danh mục dự án phân bổ tại nhiều địa phương.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất ước đạt gần 14.515 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế khoảng 2.025 tỷ đồng . So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 94% chỉ tiêu doanh thu và vượt 5% mục tiêu lợi nhuận.