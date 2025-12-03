8 vụ bê bối tình ái khiến nước Mỹ chao đảo

Từ Quốc hội đến Nhà Trắng, những bê bối tình ái luôn khiến Washington rúng động, phô ra ranh giới mong manh giữa quyền lực, đạo đức và đời sống riêng tư của các nhân vật công chúng.

Trong lịch sử chính trị Mỹ hiện đại, những vụ bê bối tình ái chưa bao giờ chỉ là chuyện riêng tư. Chúng luôn nhanh chóng trở thành chất liệu cho truyền thông và được công chúng xem là sự kiểm định đạo đức đối với những cá nhân đang nắm trọng trách quốc gia. Từ các nghị sĩ Quốc hội đến tổng thống, sức hút của những câu chuyện này gần như bất biến: hấp dẫn, kịch tính và thường để lại hệ quả lâu dài.

Trường hợp mới nhất xoay quanh 3 nhân vật lần lượt là nhà báo Olivia Nuzzi, cựu hôn phu Ryan Lizza và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. chỉ là lớp bụi mới phủ lên một lịch sử dài những lùm xùm tương tự.

Những diễn biến này khơi lại định kiến về vai trò của nhà báo nữ, về sự chênh lệch quyền lực trong giới chính trị và về cách những người liên quan gánh chịu hậu quả khác nhau. Trong khi phần lớn nam chính trị gia có thể phục hồi sự nghiệp, nhiều phụ nữ lại phải đối mặt với sự sa sút nghề nghiệp và định kiến kéo dài.

Sau đây là 8 vụ bê bối tình ái từng khiến nước Mỹ "đứng ngồi không yên" trong nửa thế kỷ qua.

Những thập kỷ đầy bê bối

Một đêm muộn vào năm 1974, chiếc xe của Wilbur Mills, thời điểm đó là chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện, bị cảnh sát dừng lại lúc 2h sáng. Trên xe của ông Mills là vũ công thoát y Fanne Foxe, người mà truyền thông sau này gọi bằng biệt danh “tia chớp Argentina”.

Sự việc gây chấn động hơn khi bà Foxe nhảy xuống hồ Tidal Basin để tránh bị phát hiện, biến bê bối thành tâm điểm báo chí.

Trong hồi ký "The Stripper and the Congressman" (tạm dịch: Vũ nữ và nghị sĩ), bà Foxe viết: “Chúng tôi chưa cử hành hôn lễ nhưng đã vun đắp một tình yêu mà không bê bối hay báo chí nào có thể phá vỡ”.

Thời điểm đó, ông Mills chỉ nói đùa: “Đừng bao giờ uống champagne với người nước ngoài”, ngụ ý rằng ông và bà Foxe chỉ là bạn bè. Sau tái cử, ông Mills rời Quốc hội và đi điều trị chứng nghiện rượu, trong khi bà Foxe đổi nghệ danh thành “bom tấn hồ Tidal Basin” và tăng mạnh thù lao biểu diễn.

Ông Wilbur Mills phủ nhận mối quan hệ không đứng đắn với bà Fanne Foxe. Ảnh: New York Times.

Đến năm 1976, truyền thông Mỹ lại được một phen sôi nổi khi tờ Washington Post đăng bài phỏng vấn Elizabeth Ray, người thừa nhận được tuyển làm thư ký Quốc hội dù “không biết đánh máy, không biết lưu trữ và thậm chí không thể trả lời điện thoại”.

Trả lời phỏng vấn, bà Ray nói rằng công việc thực tế của bản thân chỉ là phục vụ tình dục cho cố Hạ nghị sĩ Wayne Hays.

Bà Ray từng trách móc khi không được mời dự đám cưới của ông Hays: “Tôi đủ tốt để làm tình nhân hai năm nhưng lại không đủ khéo để đến dự lễ cưới”.

Hạ nghị sĩ Hays sau đó thừa nhận có quan hệ tình dục với bà Ray nhưng phủ nhận việc trả tiền cho thư ký với tư cách tình nhân. Sự nghiệp của ông sau đó sụp đổ trong khi bà Ray chuyển hướng sang viết sách và xuất hiện trên tạp chí nổi tiếng Playboy.

Hơn một thập kỷ sau, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng gắt gao, cựu Thượng nghị sĩ Gary Hart, khi đó là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, bị báo chí theo dõi sát sao sau nhiều tin đồn trăng hoa.

Năm 1987, hình ảnh Donna Rice, một cựu hoa hậu có tiếng, ngồi trong lòng ông trên du thuyền Monkey Business đã trở thành hình ảnh gắn liền với vụ bê bối tình ái này.

Bà Rice kiên quyết giữ im lặng về mối quan hệ, khẳng định không thừa nhận bất kỳ chuyện riêng tư nào và chọn “đi con đường cao thượng”.

Trong khi đó, ông Hart phủ nhận ngoại tình song lại nói: “Tôi đã mắc những sai lầm. Có thể là sai lầm lớn nhưng không phải sai lầm xấu”.

Ông Hart sau đó rút lui khỏi cuộc đua tổng thống, trong khi bà Rice trở thành nhà hoạt động chống nội dung khiêu dâm, đồng thời rẽ hướng sản xuất phim và trở thành diễn giả.

Đến cuối thập niên 1990, Washington lại dậy sóng khi trải qua một trong những bê bối nổi tiếng nhất lịch sử hiện đại.

Mọi chuyện bắt đầu khi nhân viên thử việc Monica Lewinsky giao pizza cho cựu Tổng thống Bill Clinton trong đợt chính phủ Mỹ đóng cửa năm 1995. Những chi tiết sau đó, từ các cuộc gặp bí mật đến “chiếc váy xanh của Monica Lewinsky”, đều bị phơi bày qua băng ghi âm do Linda Tripp, một công chức Mỹ, bí mật thu lại.

“Chiếc váy xanh của Monica Lewinsky” là một chi tiết nổi tiếng trong vụ bê bối giữa cựu Tổng thống Clinton và bà Monica Lewinsky khi đây là chiếc váy xanh navy được bà Lewinsky giữ lại và có lưu vết DNA của ông Clinton.

Trong quá trình điều tra do Công tố viên đặc biệt Kenneth Starr dẫn dắt, chiếc váy trở thành bằng chứng vật lý quan trọng, giúp xác nhận quan hệ tình dục giữa Clinton và Lewinsky.

Chính chiếc váy này khiến Clinton không thể tiếp tục phủ nhận và dẫn đến việc Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông vào năm 1998.

“Tôi không có quan hệ tình dục với cô ấy, cô Lewinsky”, cựu Tổng thống Clinton từng tuyên bố khi truyền thông Mỹ bắt đầu rộ tin đồn về vụ bê bối.

Cựu Tổng thống Bill Clinton họp báo phủ nhận thông tin về mối quan hệ giữa ông và bà Monica Lewinsky, bên trái là Đệ nhất phu nhân thời điểm đó Hillary Clinton. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, bà Lewinsky lại nói trong một bài phát biểu vào năm 2015, gần hai thập kỷ sau vụ bê bối: “Tôi bị gán cho mọi từ lăng mạ mà mọi người có thể tưởng tượng ra”.

Ông Clinton sau đó thừa nhận có “quan hệ không phù hợp” với bà Lewinsky và bị luận tội nhưng được Thượng viện tuyên trắng án. Bà Lewinsky được cho là phải mất nhiều năm mới thoát được những tai tiếng và cái bóng quá lớn của vụ việc.

Giữa lúc dẫn dắt nỗ lực luận tội ông Clinton, Chủ tịch Hạ viện khi đó là Newt Gingrich lại vướng vào quan hệ kéo dài nhiều năm với trợ lý Callista Bisek.

Bà Bisek khai trong một bản cung năm 1999 rằng mối quan hệ bắt đầu từ 1993, khi ông Gingrich vẫn đang có gia đình.

“Trong cuộc đời tôi, vì làm việc quá đam mê nên đã phát sinh những chuyện không phù hợp”, ông Gingrich sau đó nói. Ông kết hôn với bà Bisek vào năm 2000. Sau này, bà Bisek trở thành Đại sứ Mỹ tại Vatican.

Những bê bối trong kỷ nguyên hiện đại

Vào năm 2007, báo giới Mỹ lại một phen hao giấy tốn mực khi rộ tin cựu Thượng nghị sĩ John Edwards ngoại tình với nhà làm phim Rielle Hunter khi vợ ông đang chống chọi với bệnh ung thư.

Ông Edwards nhiều lần phủ nhận tin đồn ngoại tình và còn nhờ trợ lý của ông nhận làm cha của đứa con gái riêng mà ông đã có với bà Hunter, theo Washington Post.

Một bức ảnh do National Enquirer công bố sau đó cho thấy ông Edwards bế một em bé trong khách sạn, làm các tin đồn ngày càng lan rộng.

“Tôi không tin việc ông ấy nói dối phụ nữ là ác ý. Đó là cơ chế phòng vệ”, bà Hunter viết trong một cuốn hồi ký vào năm 2012, có ý bảo vệ ông Edwards.

Trong khi đó, ông Edwards cũng nói về vợ: “Cô ấy là người tuyệt vời nhất tôi từng biết, câu chuyện (ngoại tình) này sai sự thật”.

Ông Edwards đã bị truy tố vì sử dụng quỹ tranh cử để che giấu vụ bê bối tình án nhưng sau được tuyên trắng án.

Năm 2009, Thống đốc South Carolina Mark Sanford biến mất sáu ngày. Văn phòng ông tuyên bố vị thống đốc đang “tản bộ ở đường mòn Appalachian”, nhưng sự thật sau đó được hé lộ: ông đang ở Argentina để gặp nữ nhà báo Maria Belén Chapur - người mà ông gọi là “tri kỷ”.

Sanford công khai phát biểu về vụ lùm xùm: “Đây không chỉ là một cuộc ngoại tình, đây là một câu chuyện tình”.

Ông Stanford và bà Chapur đính hôn năm 2012 nhưng chia tay hai năm sau đó, theo Washington Post.

Một trong những vụ bê bối tai tiếng bậc nhất Washington trong nửa thế kỷ qua không thể bỏ qua việc diễn viên phim người lớn Stormy Daniels tuyên bố bà từng quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2006.

Bức ảnh ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels chụp cùng ông Trump vào năm 2006 ở phim trường Wicked Pictures. Ảnh: MySpace/StormDaniels.

Tờ Wall Street Journal sau đó tiết lộ luật sư Michael Cohen trả 130.000 USD để “bịt miệng” bà Daniels ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

"90 giây tệ nhất trong đời" là lời bình của bà Daniels về vụ việc với Tổng thống Trump.

Tỷ phú gốc New York thừa nhận đã phê duyệt khoản thanh toán "bịt miệng" nói trên nhưng phủ nhận có quan hệ với bà Daniels.

Luật sư Cohen đã phải ngồi tù vì vi phạm quy định tài chính tranh cử. Ông Trump cũng bị kết án 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh vào năm 2024.