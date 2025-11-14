Bê bối Epstein đang nhấn chìm ông Trump

Loạt email mới liên quan đến Jeffrey Epstein bất ngờ nhiều lần nhắc tên ông Trump, kích hoạt cơn bão chính trị tại Washington và đẩy Nhà Trắng vào thế phòng thủ khó kiểm soát.

Ông Trump và bạn gái khi đó là Melania Knauss, Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell chụp ảnh cùng nhau tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, vào 12/2/2000. Ảnh: CNN.

Vụ bê bối Jeffrey Epstein mang một đặc tính hiểm độc: càng cố thoát khỏi vũng lầy, người trong cuộc lại càng chìm sâu hơn.

Nhà Trắng một lần nữa chứng minh điều đó hôm 12/11, trong một ngày đầy biến động tại Washington, khi loạt email liên quan đến Epstein nhiều lần nhắc tên ông Trump được công bố, tạo thêm dư chấn đang mở rộng lên nhiệm kỳ tổng thống.

Câu hỏi then chốt của vụ lùm xùm chính trị - bắt nguồn từ bi kịch hàng chục phụ nữ trẻ bị Epstein lạm dụng và buôn bán tình dục - nay trở thành điều ông Trump khó có thể né tránh: Vì sao ông kiên quyết không để công chúng tiếp cận các hồ sơ liên quan đến người từng là bạn của mình, người mà chính ông sau này lên án, dù đến nay không có bằng chứng cho thấy ông vi phạm pháp luật?

Loạt email gây chấn động

Ngày 12/11, những toan tính của đảng Cộng hòa nhằm biến việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử thành chiến thắng chính trị đã bị phá tan bởi một ngày những thông tin gây sốc dồn dập được tiết lộ.

Diễn biến mở màn bằng việc các nghị sĩ Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố ba email mới thu thập từ tài sản của Epstein, trong đó nhắc đến ông Trump. Ngay sau đó, phía Cộng hòa cũng tung ra một loạt email khác, một số cũng đề cập tới Tổng thống.

Tài liệu này chưa cho thấy rủi ro pháp lý mới đối với ông Trump. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố loạt email “không chứng minh điều gì ngoài việc Tổng thống Trump không làm gì sai”.

Loạt email liên quan đến Epstein nhiều lần nhắc tên ông Trump. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, những nội dung lan truyền mạnh trên mạng - gồm các trao đổi giữa Epstein và cộng sự đang thụ án Ghislaine Maxwell về ông Trump - lại trở thành chất liệu nuôi tin đồn, dễ dàng phá vỡ mọi nỗ lực kiểm soát khủng hoảng và đẩy ông vào thế bất lợi. Đây cũng là diễn biến mới nhất của một câu chuyện có sức tàn phá danh tiếng phi thường và trái ngang với chính những người liên quan, vốn chưa từng khép lại.

'Dư chấn' của vụ việc lan rộng qua cả hai bờ Đại Tây Dương: Washington đang trong trạng thái “báo động bê bối”. Ở Anh, Hoàng tử Andrew bị tước bỏ các vai trò hoàng gia và quý tộc Peter Mandelson mất chức đại sứ tại Mỹ, đều vì quá khứ liên hệ với Epstein.

Đáng lo hơn với Tổng thống, loạt thông tin ngày 12/11 đặt ra nghi vấn liệu ông đã trung thực hoàn toàn về những gì mình biết liên quan đến Epstein - người từng sống ở New York và Florida như ông, và tự sát trong tù năm 2019.

Các email cho thấy ông Trump dường như biết nhiều hơn những gì ông từng thừa nhận về tay tỷ phú ấu dâm giao du rộng với giới quyền lực.

Bên cạnh đó, các nghị sĩ Cộng hòa xác định người được nhắc đến là Virginia Giuffre - một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất của Epstein - người đã tự sát hồi tháng 4. Họ cáo buộc phía Dân chủ giấu tên cô vì cô “không cáo buộc ông Trump điều gì sai trái”.

Trong cuộc phỏng vấn với Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche, Maxwell khẳng định “chưa bao giờ thấy tổng thống xuất hiện trong bất kỳ bối cảnh không phù hợp nào” và không nhớ từng thấy ông tại nhà Epstein.

Bà chỉ gặp họ trong các sự kiện xã hội và nhấn mạnh: “Ông ấy luôn cư xử đúng mực”.

Bà Virginia Giuffre trước đó đã nói rằng Tổng thống Trump chưa bao giờ có bất kỳ hành vi sai trái nào với bà. Ảnh: TNS.

Tuy nhiên, một số email khác lại gây khó xử cho ông Trump. Epstein gọi ông Trump “gần như mất trí” trong trao đổi năm 2018 với cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers.

Trong email gửi một phóng viên New York Times ngày 28/1/2017 - một tuần sau khi Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh công dân từ nhiều nước Hồi giáo - Epstein viết: “Donald điên thật rồi”.

Epstein cũng nhiều lần bàn về trạng thái tinh thần của ông Trump với luật sư riêng của mình.

Phản ứng từ Nhà Trắng khiến tình hình tệ hơn

Vụ Epstein đã đeo bám ông Trump suốt nhiều tháng. Ông cố chấm dứt nó, từng nổi nóng tại cuộc họp nội các tháng 7, hỏi tại sao mọi người “cứ nói về tên bệnh hoạn đó”.

Trớ trêu thay, diễn biến lần này cho thấy lý do Bộ Tư pháp thường không công bố hồ sơ điều tra khi không truy tố: việc công khai có thể làm tổn hại danh tiếng những người không bị buộc tội hay chỉ là nhân chứng.

Nhưng kỳ lạ hơn, vòng xoáy chính trị hiện tại lại bắt nguồn từ chính chính quyền. Ông Trump và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từng cam kết công khai hồ sơ nhưng sau đó rút lại, tạo ra cơn sốt đồn đoán về những gì trong tài liệu.

Hệ quả là ông bị buộc tội “che giấu” theo cách rất Washington. Nghị sĩ Dân chủ James Walkinshaw nói trên CNN: “Hợp lý nhất là công khai toàn bộ hồ sơ để kết thúc mọi chuyện”.

Bất chấp những phủ nhận sai phạm mới nhất, Nhà Trắng lại tạo thêm nghi ngờ bằng một động thái lạ lùng: tổ chức cuộc họp kín với nghị sĩ Lauren Boebert tại Phòng Tình huống - nơi thường dành cho các khủng hoảng an ninh quốc gia. Tham dự là cả Bondi, Giám đốc FBI Kash Patel và Phó Tổng chưởng lý Blanche.

Cuộc họp làm dấy lên câu hỏi liệu Nhà Trắng có đang tìm cách thuyết phục Boebert rút tên khỏi kiến nghị buộc Hạ viện bỏ phiếu yêu cầu Bộ Tư pháp công khai hồ sơ Epstein hay không.

Boebert sau đó nói với CNN rằng ông Trump không gây áp lực và cuộc họp bàn về nhiều vấn đề khác.

Nhưng sự việc vẫn khiến Nhà Trắng trông như đang cố “dàn dựng kiểm soát khủng hoảng” đúng lúc các trợ lý của ông Trump khẳng định “không có gì phải che giấu”.

Dân biểu Lauren Boebert (phải) trao đổi với phóng viên về bê bối Epstein vào ngày 12/11. Ảnh: CNN

Tháng 7, Blanche từng tới phỏng vấn Maxwell; Bộ Tư pháp sau đó còn công bố băng ghi âm lời bà khẳng định Trump “luôn cư xử đúng mực.” Không lâu sau, Maxwell - đang thụ án 20 năm - được chuyển sang một nhà tù nhẹ hơn.

Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa Nancy Mace nói rằng bà sẽ không rút tên khỏi kiến nghị: “Tôi không bao giờ quay lưng với các nạn nhân khác… Không ai tin chúng tôi. Không ai được công lý”.

Ông Trump còn cách nào dập tắt bê bối?

Bê bối bùng lên đúng ngày Hạ viện trở lại làm việc từ giữa tháng 9. Điều này củng cố cáo buộc rằng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson từng trì hoãn họp để giảm nhiệt vụ Epstein. Nếu đúng, điều đó nay phản tác dụng: Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu vào tuần tới (trái ý Nhà Trắng) về việc buộc Bộ Tư pháp công khai hồ sơ Epstein.

Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra là giữa lúc tỷ lệ tín nhiệm sụt giảm, kinh tế gây lo âu và sức ép chính trị tăng, Trump có thể làm gì để chấm dứt khủng hoảng?

Vụ Epstein nhiều lần che mờ các thành tựu của ông. Đây không phải vấn đề quyết định bầu cử giữa kỳ 2026, nhưng là cái gai thường trực. Dù quá khứ nhiều bê bối không cản ông hai lần thắng cử, vụ Epstein lại hiếm hoi gây phản ứng tiêu cực ngay trong chính hàng ngũ ủng hộ.

Ông Trump từng nỗ lực mô tả loạt email là “bẫy của đảng Dân chủ” nhưng thất bại. Số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ công khai tài liệu đang được theo dõi sát sao.

Một cuộc nổi loạn lớn trong đảng tại Hạ viện có thể là dấu hiệu quyền lực của Trump trên Đồi Capitol đang suy yếu, đặc biệt sau khi yêu cầu gỡ bỏ quy tắc filibuster tại Thượng viện của ông từng thất bại.

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa như Thomas Massie công khai tuyên bố sẽ ủng hộ công khai hồ sơ. Nghị sĩ Tim Burchett thậm chí đệ trình nỗ lực yêu cầu công bố ngay lập tức: “Đưa nó ra sàn và để người dân quyết định”.

Đến lúc này, giới quan sát nhận định, rủi ro nhất đối với ông Trump là Nhà Trắng dường như không biết cách nào khiến nó những tiếng vang của bê bối này im lặng.