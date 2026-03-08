8 nữ doanh nhân quyền lực nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Không chỉ nắm giữ cổ phần lớn tại các tập đoàn hàng đầu, những "bóng hồng" này còn có ảnh hưởng sâu rộng trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bất động sản và công nghiệp.

1. Phạm Thu Hương

Bà Phạm Thu Hương được biết đến là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong hệ sinh thái của Vingroup khi nắm vai trò Phó chủ tịch, đồng thời là phu nhân của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Tính đến ngày 31/12/2025, bà Hương đang trực tiếp sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng khoảng 4,4% vốn điều lệ của Vingroup. Theo thị giá hiện tại, khối tài sản này vào khoảng 44.500 tỷ đồng , tương đương gần 1,7 tỷ USD . Bà Phạm Thu Hương cũng vừa chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) từ ngày 4/3. Ảnh: VIC.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam. Tài sản của bà chủ yếu đến từ cổ phần tại Vietjet Air (VJC) và HDBank (HDB) với tổng giá trị hơn 36.000 tỷ đồng (tương đương gần 1,4 tỷ USD ). Bà Thảo trở thành triệu phú khi mới 21 tuổi và là người đưa hãng hàng không Vietjet niêm yết năm 2017, mở ra làn sóng IPO trong ngành hàng không Việt Nam. Theo nhiều bảng xếp hạng quốc tế, bà Thảo cũng là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và thường xuyên nằm trong danh sách những người giàu nhất cả nước. Ảnh: Forbes.

3. Phạm Thúy Hằng

Một nữ doanh nhân khác cũng đang làm việc tại Vingroup là Phạm Thúy Hằng. Bà Hằng là em gái bà Phạm Thu Hương và cũng thuộc nhóm cổ đông lớn của Vingroup.

Bà Hằng nằm trong nhóm những người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam nhờ lượng lớn cổ phiếu VIC đang nắm giữ. Ước tính bà Hằng hiện sở hữu gần 3% vốn của Vingroup, tương ứng với khối tài sản trên sàn chứng khoán lên tới gần 2 tỷ USD . Ảnh: VIC.

3. Vũ Thị Hiền

Bà Vũ Thị Hiền là vợ ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát. Không trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp và chưa từng xuất hiện trước truyền thông, song bà Hiền hiện nắm giữ tới 528 triệu cổ phiếu HPG, tương đương gần 7% vốn điều lệ của tập đoàn, với tổng giá trị ước tính gần 15.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Ảnh: HPG.

4. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cũng kín tiếng không kém là vợ của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Hậu phương vững chắc của vị chủ tịch ngành ngân hàng gồm vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy và các con Hồ Thủy Anh, Hồ Anh Minh đều cùng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu VPB với khối tài sản theo giá thị trường lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ảnh: VPB.

5. Hoàng Anh Minh

Tương tự gia đình nhà Chủ tịch Techcombank, bà Hoàng Anh Minh - vợ ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank - cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu VPB. Dù không được nhắc tới trong vai trò điều hành ngân hàng, bà Minh thường xuyên được nhắc tới là một trong những cổ đông quan trọng của VPBank. Hiện lượng cổ phiếu VPB do bà Minh nắm giữ trực tiếp có giá trị khoảng 9.000 tỷ đồng . Đưa nữ cổ đông này lọt top những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: VPB.

6. Trương Thị Lệ Khanh

Bà Trương Thị Lệ Khanh (sinh năm 1961 tại An Giang) hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn. Bà là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của ngành thủy sản, góp phần đưa cá tra của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Không chỉ được mệnh danh là “nữ hoàng cá tra”, bà Trương Thị Lệ Khanh còn từng được Forbes vinh danh trong danh sách 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Hiện bà Khanh là cổ đông lớn nhất của Vĩnh Hoàn, nắm giữ hơn 42% vốn, với giá trị tài sản trên sàn chứng khoán ước tính hơn 5.600 tỷ đồng . Ảnh: VHC.

7. Nguyễn Thị Mai Thanh

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh được biết đến là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, gắn liền với sự phát triển của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE). Dưới sự điều hành của bà, REE trở thành một trong những công ty tiên phong niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2014, bà Nguyễn Thị Mai Thanh được Forbes vinh danh trong danh sách các nữ doanh nhân quyền lực tại châu Á. Hiện bà đang nắm gần 13% vốn của REE, trị giá trên sàn chứng khoán hơn 4.000 tỷ đồng . Ảnh: REE.

8. Cao Thị Ngọc Dung

Trong ngành kim hoàn Việt Nam, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được xem là một trong những thương hiệu lớn nhất, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ trang sức. Gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp này là dấu ấn của Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung. Năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu gần 35.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 2.829 tỷ đồng , đều vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Hiện bà Dung đang nắm trực tiếp gần 3% vốn PNJ, tổng giá trị trên thị trường chứng khoán vào khoảng hơn 1.100 tỷ đồng . Ảnh: PNJ.