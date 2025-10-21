Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 ngôi sao tăng vọt giá trị

  • Thứ ba, 21/10/2025 11:00 (GMT+7)
Theo Transfermarkt, Nick Woltemade là cầu thủ tăng giá trị mạnh nhất ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

chuyen nhuong Premier League anh 1

Nick Woltemade (30 lên 65 triệu euro): Tiền đạo trẻ người Đức đập tan hoài nghi bằng màn thể hiện ấn tượng trong màu áo Newcastle. Anh đã ghi 5 bàn trên mọi đấu trường ở mùa này.
chuyen nhuong Premier League anh 2

Michael Olise (100 lên 130 triệu euro): Cựu sao Crystal Palace chứng tỏ vai trò không thể thay thế trong hệ thống của Bayern Munich khi góp công vào 12 bàn thắng từ đầu mùa, bao gồm 6 bàn và 6 pha kiến tạo.
chuyen nhuong Premier League anh 3

Can Uzun (18 lên 45 triệu euro): Tiền vệ sinh năm 2005 người Thổ Nhĩ Kỳ đang thăng hoa trong màu áo Frankfurt với 6 bàn thắng, 4 kiến tạo sau 10 lần ra sân ở mọi đấu trường.
chuyen nhuong Premier League anh 4

Kenan Yildiz (50 lên 75 triệu euro): Bóng đá châu Âu đang chứng kiến sự trỗi dậy của dàn sao trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh Arda Guler và Uzun, Yildiz cũng đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Juventus và được nhiều đội bóng lớn để mắt.
chuyen nhuong Premier League anh 5

Alexander Isak (120 lên 140 triệu euro): Isak tăng giá trị sau thương vụ đắt kỷ lục trong hè 2025. Tuy nhiên, anh chưa đáp ứng được kỳ vọng. Sau 7 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Liverpool, cựu tiền đạo Newcastle mới ghi vỏn vẹn 1 bàn tại League Cup.
chuyen nhuong Premier League anh 6

Carlos Baleba (40 lên 60 triệu euro): Baleba từng được Brighton hét giá 120 triệu euro, con số vượt xa giá trị thực của tiền vệ người Cameroon. Đây là lý do MU phải ngừng theo đuổi thương vụ.
chuyen nhuong Premier League anh 7

Nico Paz (35 lên 55 triệu euro): Sao trẻ người Argentina tỏa sáng trong màu áo Como tại Serie A và được cả Real Madrid lẫn Barcelona theo dõi. Đáng chú ý, "Los Blancos" dự định kích hoạt điều khoản ưu tiên mua lại trong hè 2026.
