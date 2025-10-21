7 ngôi sao tăng vọt giá trị

Kenan Yildiz (50 lên 75 triệu euro): Bóng đá châu Âu đang chứng kiến sự trỗi dậy của dàn sao trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh Arda Guler và Uzun, Yildiz cũng đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Juventus và được nhiều đội bóng lớn để mắt.