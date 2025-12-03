7 cuốn sách hoàn hảo của StephenKing

7. Misery (1987). Câu chuyện chỉ có hai nhân vật chính, trong đó, một người bị giam cầm tại một nơi duy nhất trong gần như toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Sự hồi hộp, sợ hãi và cảm giác khó chịu, bức bách được đẩy lên đến tột độ. Không chỉ nhân vật mà chính người đọc cũng đang bị Stephen King giam cầm. Misery là một cuốn sách hấp dẫn, lôi cuốn và rất súc tích. Một điểm cộng nữa là Annie Wilkes là một trong những nhân vật phản diện xuất sắc mà Stephen King từng sáng tác. Ảnh: Suntup editions.