7 cuốn sách hoàn hảo của StephenKing

Trong suốt sự nghiệp của Stephen King từ năm 1974 đến nay, ông đã có khoảng 60 tác phẩm, không tính những cuốn đồng sáng tác. Với tốc độ sáng tạo như vậy, thẳng thắn thừa nhận là có một số cuốn không như kỳ vọng. Dưới đây là 7 cuốn sách được cây viết Jeremy Urquhart của tờ Collider đánh giá là hoàn hảo. Ảnh: Collider.
7. Misery (1987). Câu chuyện chỉ có hai nhân vật chính, trong đó, một người bị giam cầm tại một nơi duy nhất trong gần như toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Sự hồi hộp, sợ hãi và cảm giác khó chịu, bức bách được đẩy lên đến tột độ. Không chỉ nhân vật mà chính người đọc cũng đang bị Stephen King giam cầm. Misery là một cuốn sách hấp dẫn, lôi cuốn và rất súc tích. Một điểm cộng nữa là Annie Wilkes là một trong những nhân vật phản diện xuất sắc mà Stephen King từng sáng tác. Ảnh: Suntup editions.
6. Carrie (1974). Cốt truyện chính khá đơn giản, kể về một cô gái tuổi vị thành niên bị bắt nạt. Cuộc sống gia đình và trường học đầy địa ngục đã đẩy cô gái đến tình cảnh phải dùng đến sức mạnh ngoại cảm để chống trả. Tuy nhiên, phong cách viết độc đáo của King đã khiến câu chuyện trở nên thú vị và hồi hộp. Tác phẩm có nhịp độ tốt và cốt truyện khiến độc giả thoả mãn. Ảnh: CBR.
5. The Dark Tower VII: The Dark Tower (2004). Trong danh sách này, đây có lẽ là cuốn sách gây tranh cãi nhất. The Dark Tower VII là tác phẩm khép lại toàn bộ loạt truyện Dark Tower với cái kết vừa kịch tính vừa khó hiểu. Nhưng trong tất cả cuốn sách của Stephen King, cuốn này có lẽ có những bước ngoặt táo bạo nhất. Và xét tới toàn bộ bộ truyện Dark Tower hơn 4.000 trang, cả bảy cuốn sách đều rất ấn tượng khi được kết hợp lại và được coi là một thiên anh hùng ca đồ sộ. Ảnh: John Atkinson Books.
4. 11/22/63 (2011). Tên tuổi Stephen King gắn liền với các tác phẩm kinh dị, nhưng rất nhiều tiểu thuyết đã cho thấy tài năng của ông ở nhiều thể loại khác. 11/22/63 đã chứng minh điều này khi đặt câu chuyện trong bối cảnh du hành ngược thời gian để ngăn chặn vụ ám sát John F. Kennedy. Tuy nhiên, lần nào nhân vật chính cũng quay về năm 1958, cách khá xa thời điểm trong tiêu đề. Cuốn sách được xây dựng rất xuất sắc, các tình tiết gợi lên khả năng bứt phá diễn ra ở hầu hết trang. Tác phẩm được kiểm soát tốt, lôi cuốn, và đôi khi gây xúc động đến bất ngờ. Ảnh: Veryfinebooks.
3. The Shining (1977). Đây là một cuốn sách huyền thoại và rất đáng để trải nghiệm ngay cả khi độc giả không có xu hướng đọc thể loại kinh dị. Đây là một tác phẩm kinh dị tâm lý được thực hiện hoàn hảo, đan xen các yếu tố siêu nhiên. Và chính sự kết hợp này khiến cuốn sách trở nên đáng sợ hơn. Trong khi việc chọn ra cuốn tiểu thuyết tiêu biểu về "ngôi nhà ma ám" không dễ dàng, The Shining chắc chắn nắm giữ vị trí tác phẩm tiêu biểu về "khách sạn ma ám". Ảnh: Views Heard.
2. The Stand (1978). Ngoài bộ truyện dài The Dark Tower thì The Stand có lẽ là tác phẩm hoành tráng nhất trong số những câu chuyện của Stephen King. Có rất nhiều điều trong The Stand và tất cả đều hấp dẫn và bất ngờ. Độc giả có thể sẽ khó rời mắt khi bắt đầu mở trang sách về ngày tận thế, quá trình tái cấu trúc xã hội thành hai phe và cuộc chiến vì tương lai của nhân loại. Một điều đặc biệt nữa là King mô tả ngày tận thế từ rất nhiều góc nhìn, giúp mang lại cảm giác sụp đổ ở một quy mô khổng lồ. Ảnh: Screen Rant.
1. It (1986). Đây là cuốn sách nắm giữ vị trí ngôi vương của danh sách. Dù tác phẩm đặt bối cảnh gói gọn tại một thị trấn nhỏ, It vẫn mang lại rất nhiều bất ngờ và thú vị khi xoay chuyển tình tiết trong cả quá khứ lẫn hiện tại. Truyện cũng xuất hiện các yếu tố kỳ ảo, được kết hợp kịch tính cùng diễn biến tâm lý của các nhân vật tuổi mới lớn. Sự đặc biệt của It có lẽ nằm ở yếu tố kinh dị đan xen với sự lên án những cái ác đã ám ảnh nước Mỹ. Ảnh: Classic Editions.
