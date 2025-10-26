Lý do sách của Stephen King được giới điện ảnh yêu thích

"Tôi coi phim và sách như táo và cam. Cả hai đều là trái cây, nhưng hương vị lại khác biệt đáng kể", Stephen King chia sẻ trong bài viết của chính ông trên Literary Hub.

Stephen King. Ảnh: Warner Bros.

Tính tới năm 2025, ông hoàng truyện kinh dị đã có 4 tiểu thuyết và 2 truyện ngắn được chuyển thể thành phim và chương trình truyền hình trực tuyến. Một phần lý do nằm ở thành công vang dội của bộ phim chuyển thể It năm 2017.

Sức hút của It và thể loại kinh dị

Sự đột phá của bộ phim phần lớn nhờ vào diễn xuất đầy cảm hứng của Bill Skarsgard trong vai gã hề nhảy múa giết người. Trong khi Bill phần nào đưa nhân vật Pennywise sánh vai cùng Freddy, Jason và Michael Myers trong nhóm những kẻ xấu xa thời hiện đại, thì chính Bill cũng mang di sản của gã hề kỳ quặc này trong suốt sự nghiệp của mình.

Kinh phí của It chỉ vỏn vẹn 30 triệu USD khi không mấy ai nghĩ bộ phim sẽ thành công. Trước đó, tác phẩm của King đã được chuyển thể thành phim truyền hình ngắn The Dancing Clown của ABC-TV với kinh phí chỉ vỏn vẹn 12 triệu USD và nhận được mưa lời khen và thu về doanh thu tốt.

It trở thành bộ phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại. Ảnh: Thrillist.

Trong phiên bản này, Tim Curry, người đóng vai Pennywise, đã thành công truyền tải được một chú hề ma mị và nguy hiểm. "Tim Curry đã rất xuất sắc trong vai Pennywise và khiến trẻ em khắp nước Mỹ (và có lẽ cả thế giới) có lý do để sợ hãi trước lời đề nghị về một quả bóng bay đỏ", King chia sẻ.

Sự sợ hãi đó bất ngờ được một lần nữa được tái hiện và nhân rộng với It, khi bộ phim thu đến 700 triệu USD toàn cầu và trở thành bộ phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại.

Thành công của It đã khiến các biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất hy vọng vào một thành công tương tự. Theo King, một sự thật hiển nhiên là phim kinh dị có tỷ lệ thành công cao, đặc biệt là trong thời kỳ hỗn loạn. "Mọi người thích trải nghiệm những trò hù dọa họ biết là giả tạo trước khi phải đối mặt với nỗi kinh hoàng ngoài đời thực khi nhìn thấy giá cả hàng hóa tăng vọt trong siêu thị", King giải thích.

Sự sáng tạo đã sẵn sàng cho chuyển thể

Nhưng thành công của It không thể lý giải đầy đủ tất cả bộ phim và chương trình truyền hình đã được chuyển thể từ tác phẩm của Stephen King.

Đã có hơn 100 bộ phim, nếu tính cả các phim truyền hình như Haven và The Dead Zone. Bill Thompson, biên tập viên đầu tiên của ông hoàng kinh di, từng nói: "Steve King có một chiếc máy chiếu trong đầu".

"Câu nói này cũng có phần đúng, nhưng không chỉ với tôi mà với hầu hết nhà văn hiện còn sống. Tất cả chúng ta đều từng tiếp xúc với những câu chuyện trên màn ảnh rộng hoặc TV trước khi biết đọc và ấn tượng đầu tiên luôn là những ấn tượng khó phai mờ", Stephen King nói về sự ảnh hưởng của truyền hình đến các nhà văn và cách họ sáng tạo giống như những thước phim chỉ chờ được chuyển thể.

Bên cạnh yếu tố này, Stephen King cũng cho rằng việc ông khắc hoạ các cảnh tượng một cách cụ thể, rõ ràng và logic cũng là một sức hút với các đạo diễn. "Tôi nghĩ chính sự rõ ràng này đã thu hút nhiều đạo diễn khác nhau như Brian DePalma, Stanley Kubrick, Frank Darabont, Jack Bender và Mike Flanagan. Họ nhìn thấy điều tôi viết và muốn đưa nó lên màn ảnh. Khi nói chuyện với các nhà văn trẻ, tôi nói với họ rằng khi hình dung một khung cảnh, điều quan trọng nhất là phải thấy được những thứ nằm ở bên trái và bên phải. Nếu bạn làm tốt công việc của mình, bối cảnh ở giữa sẽ được người đọc tự lấp đầy", King cho hay.

Không can thiệp vào quá trình làm phim

Thêm vào đó, việc Stephen King tạo mọi điều kiện cho đạo diễn và diễn viên được sáng tạo cũng là một yếu tố khiến mọi người yêu thích làm việc với ông. "Tôi khá dễ thích nghi. Tôi hiếm khi can thiệp vào quá trình làm phim. Tôi coi phim và sách như táo và cam. Cả hai đều là trái cây, nhưng hương vị lại khác biệt đáng kể", King bày tỏ.

King cũng so sách cách tiếp cận của ông giống với James M. Cain, nhà văn Mỹ nổi tiếng của thể loại tội phạm trinh thám. Một phóng viên trẻ từng than thở với James M. Cain về việc phim ảnh đã phá hỏng sách của ông ấy, nhưng Cain chỉ cười và đưa tay trỏ vào kệ sách phía sau. "Không, những bộ phim không làm vậy. Tất cả sách của tôi đều ở trên đó", Cain cho hay.

"Tôi gửi sách đi quay phim như cách các bậc phụ huynh gửi con cái đi học đại học, hy vọng chúng sẽ học hành tốt và không sa vào bất kỳ cạm bẫy nào trên đường đi (như ma túy, rượu chè hay các mối quan hệ độc hại). Tôi chỉ đưa ra lời khuyên khi được hỏi. Nếu không, tôi thường im lặng và cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi hiểu rằng sách của tôi, dù hay hay dở, vẫn nằm ở vị trí của nó. Tôi thích như vậy. Tôi hiểu phim ảnh là môn thể thao đồng đội. Còn khi tôi viết truyện, chỉ có tôi và bàn phím chống lại cả thế giới", King giãi bày.