68 quân nhân duyệt binh từ Nga về Việt Nam trong vòng tay người thân

Mặc dù hơn 21h máy bay mới hạ cánh nhưng từ sớm, các cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) cùng gia đình một số quân nhân đã có mặt tại sân bay. Tay ôm bó hoa, ai cũng háo hức chờ đón đoàn.

Khi đoàn tiến ra khỏi sảnh chờ, rất đông người dân, hành khách tại sân bay vỗ tay chào mừng. Dù trải qua chặng bay dài nhưng các chiến sĩ đều tươi cười, hạnh phúc và bất ngờ khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Đi từ Sơn Tây lên sân bay từ chiều, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Sơn kiên nhẫn chờ đợi con - quân nhân Nguyễn Hữu Quân.

Ông Sơn chia sẻ rất hạnh phúc khi con được tuyển chọn vào đội hình tham gia duyệt binh tại Nga.

"Mấy ngày qua, xem trên mạng xã hội và truyền hình, thấy hình ảnh quân đội ta hùng dũng duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tôi thực sự xúc động.

Từ lúc nghe con kể về những khó khăn ban đầu sang nước bạn đến khi nhìn những bước chân của con cùng đồng đội hôm lễ chính thức, có thể thấy rằng với tinh thần đồng đội và sự giúp đỡ của các thầy, các cháu đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ", ông Sơn tâm sự.

Ông Trần Ngọc Sơn quê Phú Thọ, đang làm việc ở Bắc Giang cũng có mặt từ sớm tại sân bay chờ con là chiến sĩ Trần Xuân Trường. Ông cho biết khi xem các video trên mạng xã hội về đoàn Việt Nam, ông đều cố gắng tìm xem con đứng chỗ nào và sưu tầm nhiều video này.

"Từ buổi đầu tiên đến các buổi sơ duyệt rồi tổng duyệt, tôi đều cố gắng tìm xem mặt con, ngay cả hôm giao lưu với rất đông kiều bào tôi vẫn nhận ra cháu. Ngày 9/5, con cùng đồng đội duyệt binh, tôi thực sự tự hào. Và cũng rất đặc biệt, ngày 9/5 cũng là sinh nhật cháu. Hôm nay ra sân bay, tôi chuẩn bị một bó hoa, vừa là chúc mừng cháu hoàn thành nhiệm vụ vừa chúc mừng sinh nhật cháu" - ông Sơn chia sẻ.

Ông Sơn cho biết chỉ tranh thủ gặp và hỏi thăm một vài câu vì con phải về đơn vị tập trung.

Trả lời PV VietNamNet, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh, Trưởng đoàn, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1, cho biết sáng sớm 10/5 (giờ Nga), đoàn cơ động ra sân bay. Phía Nga và bà con kiều bào đã giúp đoàn vận chuyển hành lý, làm thủ tục nhập cảnh đúng kế hoạch. Tất cả chiến sĩ của đoàn đều trong tâm trạng phấn khởi, sức khỏe tốt sau khi hoàn thành nhiệm vụ duyệt binh.

Đoàn có 18 ngày sang Nga thực hiện nhiệm vụ với lòng quyết tâm và tự hào khi đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam duyệt binh tại Quảng trưởng Đỏ. Sau quá trình luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt đến buổi lễ chính thức ngày 9/5, đoàn Việt Nam được đánh giá là một trong những đoàn đi với chất lượng tốt, đúng, đều, đẹp, thể hiện được sự tự tin, để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế.

"Ở Nga, chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ bà con kiều bào. Khi chúng tôi mới sang, bà con chưa biết thông tin, nhưng khi biết thì các hội đoàn Việt Nam tại Nga như hội cựu chiến binh, phụ nữ, người Việt Nam tại Nga đã đến động viên. Đặc biệt, ngày sơ duyệt đã có rất đông bà con mang theo cờ Việt Nam và Nga đón đoàn tại lối vào Quảng trường Đỏ", Thiếu tướng Thanh xúc động nói.

Trong quá trình đoàn luyện tập cách thủ đô Moscow khoảng 60 km, các hội đoàn người Việt Nam vẫn thường xuyên đến thăm, động viên và tặng quà, giúp các chiến sĩ có cảm giác thân thuộc như ở quê hương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh cũng cho biết trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, từ điều kiện thời tiết giá rét từ 1-4 độ C, có hôm mưa tuyết dày ,đến việc làm quen với điều kiện sân tập khác so với trong nước.

