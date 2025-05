Tổng Bí thư dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Nga

Đúng 10h ngày 9/5 theo giờ Moskva (tức 14h cùng ngày theo giờ Hà Nội), Liên bang Nga đã long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Hơn 20 nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các quốc gia; các đoàn cấp cao, các cựu chiến binh từ khắp thế giới là khách mời tham dự Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay.

Phát biểu chào mừng tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Tư lệnh Tối cao Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga nhấn mạnh ngày 9/5 là ngày lễ chính của mọi gia đình cũng như mọi dân tộc chống phátxít trên thế giới.

Lãnh đạo nước Nga xúc động nhắc đến công lao và sự hy sinh của hàng chục triệu chiến sỹ tiền tuyến và hậu phương để đi đến ngày Chiến thắng. Tổng thống Vladimir Putin ghi nhận đóng góp của các đồng minh, những lực lượng đã giúp ngày Chiến thắng “gần hơn” nhờ Mặt trận thứ hai.

Tổng thống Vladimir Putin đặc biệt nhấn mạnh đến những bài học của cuộc chiến tranh khốc liệt nhất lịch sử nhân loại vẫn mang tính thời sự đó là bài học đoàn kết quốc tế, bài học về ý nghĩa quan trọng của cuộc đấu tranh chống các tư tưởng phân biệt chủng tộc, cực đoan dân tộc, các tư tưởng độc hại gây hận thù dân tộc và đặc biệt nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của các luận điệu biện minh cho chủ nghĩa phátxít đang xuất hiện gần đây.

Tổng thống Vladimir Putin đề nghị toàn thể quảng trường dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống trên mặt trận vì một tương lai hòa bình. Lời chúc mừng 80 năm Chiến thắng phátxít của người đứng đầu nước Nga được đáp lại bằng tiếng hô Ura vang dội ba lần.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov chủ trì Lễ duyệt binh năm nay. Mở đầu Lễ duyệt binh là hình ảnh Lá cờ Chiến thắng, phiên bản của lá cờ được cắm trên nóc Tòa Quốc hội Đức ngày 30/4/1945 và quốc kỳ Nga xuất hiện trên quảng trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, xuất hiện đầu tiên qua lễ đài là đoàn bộ binh các quân chủng, các học viên trường quân sự trên toàn nước Nga. Trong thành phần đi duyệt binh, Khối học viên quân sự trẻ cũng như thành viên phong trào yêu nước trong thiếu niên “Yunarmya” đã giành được sự chú ý lớn. Phong trào giáo dục yêu nước, gìn giữ ký ức lịch sử trong thiếu niên rất được Nga chú trọng trong những năm gần đây.

Phần diễu hành vũ khí, khí tài luôn thu hút sự chú ý cao nhất của khán giả. Người xem đã được chứng kiến đoàn 183 xe quân sự, đi đầu là chiếc chiếc T-34 huyền thoại dẫn đầu đoàn xe tăng đã từng tiến vào Berlin năm 1945 trong ngày Chiến thắng. Tiếp theo sau là các đoàn xe hậu cần, xe bọc thép, xe tăng thế hệ mới T-72.

Đặc biệt, các đơn vị pháo tự hành Giatsint-K và Malva hiện đại nhất hiện nay lần đầu tiên được trình diễn trên Quảng trường Đỏ. Đi trong khối tên lửa hạng nặng có S-400, các đơn vị tên lửa chiến lược Yars, Boomerang…

Thời tiết thủ đô Moskva nắng nhẹ, trời trong xanh, rất thuận lợi cho màn trình diễn của không quân với màn nhuộm bầu trời ba màu theo quốc kỳ của Liên bang Nga. Bài hát Ngày Chiến thắng được dàn quân nhạc cử lên trong tiếng hòa ca của mọi người có mặt trên Quảng trường như lời kết cho mọi mong muốn hòa bình.

Lễ duyệt binh năm nay, lần đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam cử đoàn 86 chiến sĩ và cán bộ tham gia. Trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cùng với cờ các nước cử đoàn tham dự khác như Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG... tạo nên cảm xúc đặc biệt trong cộng đồng người Việt tại Nga nói riêng và mọi người dân Việt Nam nói chung.

Trên Quảng trường Đỏ, những bước đi đúng, đều, đẹp, mạnh, hùng dũng, oai nghiêm, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Việc Việt Nam cử lực lượng tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Sự hiện diện của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ là dịp để nâng cao hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã được truyền hình trực tiếp trên màn hình kỹ thuật số ngoài trời từ Quảng trường Đỏ và phát sóng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; không chỉ hình ảnh mà cả thông tin quan trọng cũng đã được hiển thị theo thời gian thực.

Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là một trong những ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất đối với người dân Nga. Bởi Ngày Chiến thắng 9/5 không chỉ là ngày kỷ niệm mà còn là dịp để nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc, là dịp giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu anh dũng và những hy sinh của thế hệ cha ông để giành độc lập, tự do, hòa bình.

Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Nga và Liên Xô trước đây chống lại phátxít Đức và các đồng minh là phần quan trọng nhất và có tính chất quyết định nhất của Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945).

Trước đó, sáng 9/5 theo giờ địa phương, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã dự Lễ đón các Trưởng đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì.

Ngay sau kết thúc Lễ duyệt binh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Trưởng đoàn các nước và Phu nhân đã tham dự Lễ đặt hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh trong Vườn Aleksandrovsky bên tường thành Điện Kremlin.

“Không ai bị quên lãng, không điều gì bị lãng quên” - dòng chữ ghi trên Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh luôn được “Ngọn lửa vĩnh cửu” rọi sáng, hàm ý về sự tri ân vĩnh viễn đối với những người đã hy sinh vì cuộc sống hòa bình ngày hôm nay và mai sau.

