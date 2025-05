Nghe bộ đội Việt Nam và Trung Quốc cùng hát tại Nga

Đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam những ngày này vẫn miệt mài luyện tập trước khi chính thức tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày mai (9/5), nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Sau buổi tập, đội hình khối của đoàn QĐND Việt Nam có nửa ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.

Điều thú vị trong buổi luyện tập này là lúc giải lao, đội hình khối của đoàn QĐND Việt Nam và đội hình khối của Lào và Trung Quốc đã có những phút giao lưu văn nghệ sôi nổi. Đây là dịp để quân nhân trẻ các nước hòa chung tiếng hát trong không khí thắm tình hữu nghị.

Ngày mai, toàn đoàn sẽ báo thức từ 3h (giờ Moscow) để làm công tác chuẩn bị và di chuyển tới Quảng trường Đỏ.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong khoảng 1 tiếng và được kỳ vọng là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lễ duyệt binh sẽ bắt đầu lúc 10h theo giờ Moscow, tức vào 14h giờ Hà Nội.

Dự sự kiện sẽ có các nhà lãnh đạo và đại diện của 29 quốc gia trên thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự buổi lễ.

Lễ duyệt binh năm nay có sự tham gia của quân đội từ 13 quốc gia, bao gồm: Ai Cập, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ, Lào, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.

Khối của QĐND Việt Nam gồm 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ban tổ chức sắp xếp Khối QĐND Việt Nam đi thứ 8 trong khối các nước tham dự.

Tại tổng duyệt hôm 7/5, đội hình khối QĐND Việt Nam được Ban tổ chức đánh giá là một trong những khối đi đều, đẹp, hùng mạnh nhất.

Màn trình diễn các phương tiện, trang bị, vũ khí thể hiện sức mạnh quân sự của nước chủ nhà cũng như màn biểu diễn thả khói màu quốc kỳ Liên bang Nga của dàn máy bay chiến đấu đã gây ấn tượng cho khán giả có mặt tại buổi tổng duyệt.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cùng với tổ chức tại Moscow, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng được tổ chức tại nhiều nơi ở Nga.

