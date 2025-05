Tổng Bí thư dự duyệt binh Kỷ niệm Chiến thắng phát xít tại Kazakhstan

Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Kazakhstan, là một trong những sự kiện lớn nhất của Kazakhstan diễn ra vào ngày 7/5 tại Quảng trường Độc lập, thủ đô Astana.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, 11h ngày 7/5 (theo giờ địa phương), tại Quảng trường Độc lập, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev dự Lễ duyệt binh. Lễ duyệt binh được phát truyền hình trực tiếp tại Thủ đô Astana và tất cả các trung tâm khu vực trên màn hình LED công cộng ở các thành phố lớn.

Ngay từ đầu giờ, tại Quảng trường Độc lập, các tình nguyện viên đã phát Dải băng Chiến thắng - biểu tượng tôn vinh lòng dũng cảm và tưởng nhớ những anh hùng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại với mục đích lưu giữ cho thế hệ hiện tại và tương lai những kỷ niệm đẹp về những anh hùng đã hy sinh anh dũng trong chiến tranh thế giới thứ hai để bảo vệ Tổ quốc và tự do của thế hệ tương lai.

Dải lụa màu xanh da trời, cũng là màu quốc kỳ của Kazakhstan, dài 30 cm, rộng 3 cm, ở giữa được trang trí biểu tượng huy hiệu quốc gia màu vàng.

Tham gia duyệt binh có hơn 4.000 quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng, Vệ binh quốc gia, Bộ Tình trạng khẩn cấp và Cơ quan Biên phòng cùng hơn 200 phương tiện kỹ thuật quân sự, 66 máy bay và trực thăng các loại.

Mỗi khối duyệt binh gồm 156 quân nhân và đi cuối là đội quân nhạc với 300 nhạc công. Sau lễ duyệt binh là buổi hòa nhạc mừng Ngày Lễ với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng và các nhóm nghệ thuật Kazakhstan.

Lễ duyệt binh là dịp tưởng nhớ những đóng góp to lớn của những người dân Kazakhstan đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và nhiều người đã hy sinh; đồng thời nhằm giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và sự hy sinh của cha ông; cũng là dịp để thể hiện sức mạnh và sự sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang Kazakhstan.

