Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo thời điểm miễn viện phí toàn dân

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng uỷ Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và định hướng công tác thời gian tới.

Theo kết luận, trong buổi làm việc ngày 23/4, Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, dành sự ưu tiên đặc biệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mỗi nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở từng thời kỳ có những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu cao cả: Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân.

Trước yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển nhanh và bền vững. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cần hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, sống hạnh phúc; nguồn nhân lực phải có đủ sức khỏe về thể chất, tinh thần, trí tuệ và đạo đức để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Về những vấn đề chung, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đặt sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe lên vị trí chiến lược ưu tiên trong tất cả các chiến lược, chính sách phát triển.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong công tác này, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của ngành y tế trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Xác định rõ trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm nguyên tắc một việc phải có người chịu trách nhiệm chính. Ngành y tế chịu trách nhiệm chính về tổng thể công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm đạt được mục tiêu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo để tạo đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết mới không thay thế các nghị quyết, chỉ thị, kết luận đã có, mà tập trung giải quyết những vấn đề mới, vấn đề lớn, những điểm nghẽn, nút thắt, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm cụ thể trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thành báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 5, đồng thời Đảng ủy Chính phủ phối hợp Đảng ủy Quốc hội để chuẩn bị thể chế hoá ngay trong kỳ họp Quốc hội sắp tới cũng như chuẩn bị về tài chính, ngân sách.

Về định hướng một số chủ trương cụ thể thực hiện ngay, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương khẩn trương nghiên cứu, triển khai kiện toàn hệ thống tổ chức ngành y tế từ Trung ương tới cơ sở phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, gắn với mô hình phân tầng kỹ thuật y tế rõ ràng, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cấp chuyên môn.

Đặc biệt quan tâm củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở, đây là tuyến y tế gần dân nhất, đóng vai trò "gác cửa" của hệ thống y tế, cần được củng cố toàn diện, bảo đảm chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng, quản lý bệnh mạn tính, phát hiện sớm và điều trị ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, cập nhật sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử... "Hệ thống y tế cơ sở phải mạnh lên, đủ năng lực, đủ con người, đủ công nghệ, phải là nơi người dân đặt niềm tin. Chỉ như vậy mới có thể thực hiện được việc chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách bền vững, công bằng và hiệu quả", Tổng Bí thư kết luận.

Theo kết luận của Tổng Bí thư, thống nhất thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân ít nhất mỗi năm một lần. Giao Đảng ủy Bộ Y tế xây dựng Đề án cụ thể báo cáo Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất, những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo Bộ Chính trị để chỉ đạo.

Tổng Bí thư cũng giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án với lộ trình từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào giai đoạn từ 2030-2035. Rà soát lại các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến chăm sóc sức khỏe nhân dân để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới. Chỉ đạo Đảng uỷ Bộ Y tế khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, trình Quốc hội khoá XV thông qua (tại Kỳ họp thứ 10).

Tổng Bí thư lưu ý, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, sớm hoàn thành sổ sức khỏe điện tử trên toàn quốc, triển khai bệnh án điện tử, kết nối đồng bộ dữ liệu sức khỏe; chia sẻ, công nhận và sử dụng kết quả khám, điều trị giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, giữa các ngành, các cấp... Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá Đề án về mô hình cơ sở dữ liệu số tích hợp quá trình phát triển của từng cá nhân để triển khai thực hiện nếu phù hợp và hiệu quả.

