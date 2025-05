Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm 4 nước

Chuyến công tác của Tổng Bí thư diễn ra từ ngày 5 tới 12/5, theo lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym - Jomart Tokayev, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.

Tham gia đoàn có các ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (tham gia các hoạt động cùng đoàn tại Kazakhstan, Azerbaijan và Liên bang Nga); Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Cùng tham gia đoàn có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; các ủy viên Trung ương Đảng là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, kiêm nhiệm Azerbaijan; Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai; Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự.

Liên bang Nga và các nước bạn bè thuộc Liên Xô cũ, nhất là các nước Trung Á và Kavkaz có quan hệ truyền thống tốt đẹp, đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay.

Với Liên bang Nga, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh hai nước cùng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm nhằm tăng cường tin cậy chính trị, xác định những định hướng mới đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga lên tầm cao; củng cố quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng lớn ở Nga.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại còn thể hiện sự trân trọng, tôn vinh của Việt Nam đối với những đóng góp, hy sinh rất to lớn của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay trong chiến thắng vĩ đại chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ vững chắc hòa bình thế giới.

Với Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến các quốc gia này và có ý nghĩa rất quan trọng.

Chuyến thăm củng cố, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các quốc gia bạn bè truyền thống; truyền tải thông điệp và quyết tâm của Việt Nam trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và truyền thống với các nước thuộc Liên Xô cũ. Chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trên kênh Đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng lớn ở 3 nước nói trên.

Các chuyến thăm còn góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, khẳng định tình cảm trước sau như một của nhân dân ta đối với nhân dân Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, những nước bạn bè truyền thống, nâng tầm quan hệ và thúc đẩy hợp tác toàn diện...

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.