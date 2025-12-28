Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiêu hủy gần 30.000 bao thuốc lá nhập lậu

  Chủ nhật, 28/12/2025 16:20 (GMT+7)
Ngày 28/12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy vật chứng là thuốc lá điếu nhập lậu theo Bản án hình sự sơ thẩm số 122/2025/HS,ST của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với các bị cáo trong vụ án "Buôn bán hàng cấm".

Theo nội dung bản án, vật chứng phải tiêu hủy gồm 28.240 bao thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ trong quá trình điều tra vụ án do bị cáo Bùi Xuân Trường (SN: 1988, trú thôn 11, trước đây thuộc xã Sông Khoai, nay là phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh), cùng đồng phạm thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm.

Toàn bộ số thuốc lá đã được niêm phong và bảo quản tại kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng giám sát việc toàn bộ quá trình tiến hành tiêu hủy vật chứng.

Buổi tiêu hủy diễn ra tại khu vực tập kết vật chứng ở trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, dưới sự tham gia, giám sát của đại diện VKSND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, UBND phường Cao Xanh và các đơn vị liên quan. Trước khi tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy kiểm tra, đối chiếu số lượng, tình trạng niêm phong và mở niêm phong vật chứng theo đúng trình tự, thủ tục.

Theo kế hoạch, số thuốc lá sau khi mở niêm phong được gom, nghiền nát bằng máy cơ giới để làm biến dạng hoàn toàn, sau đó ngâm nước và vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến Nhà máy xử lý rác Khe Giang, phường Yên Tử, để xử lý bằng hình thức đốt theo quy định về môi trường. Quá trình tiêu hủy được kiểm tra, đối chiếu trước, trong và sau khi thực hiện, đồng thời lập biên bản xác nhận đầy đủ.

Việc tiêu hủy vật chứng nhằm thi hành dứt điểm phần xử lý vật chứng theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, góp phần giữ vững trật tự quản lý kinh tế và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

