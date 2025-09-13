600 tỷ đồng và cách 'Mưa đỏ' thu hút gần 7 triệu khán giả

Không ít người khoe “chiến tích” đã xem “Mưa đỏ” 2, 3, thậm chí 6 lần. Bên cạnh thời điểm ra mắt đắt giá, việc sở hữu yếu tố xem lại giúp phim tăng doanh thu chóng mặt.

Điện ảnh Việt năm 2025 chứng kiến nhiều case-study khá kỳ lạ. Sau cú sẩy chân gây sốc của hai thế lực bất bại ngoài rạp vài năm qua là Lý Hải và Trấn Thành, phòng vé mùa lễ 2/9 tiếp tục chứng kiến một hiện tượng chưa từng có, mang tên Mưa đỏ.

600 tỷ đồng doanh thu sau 3 tuần. Gần 7 triệu vé đã bán ra. Đây là những con số không tưởng với một bộ phim chiến tranh cách mạng của điện ảnh nội địa, khiến cả giới quan sát lẫn những người hoạt động trong ngành ngỡ ngàng.

“Tôi chưa bao giờ thấy bộ phim nào mà từ già đến trẻ, cô lao công, chú bảo vệ đến các chuyên gia, trí thức đều kháo nhau đi xem. Điều đó chứng tỏ phim đã thực sự chạm đến nhiều tầng lớp khán giả. Trong khi trước giờ, một tác phẩm có thể làm được điều như vậy khá hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay", đạo diễn Quốc Phong chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không dừng lại ở một lần xem phim

Mưa đỏ vẫn chễm chệ ở ngôi vương phòng vé sau 3 tuần. Đến nay, tác phẩm vừa chính thức chạm mốc doanh thu 600 tỷ. Phim cũng xô đổ mọi kỷ lục trước đó của Mai và Lật mặt 7 về tốc độ bán vé, tỷ lệ lấp đầy hay doanh thu theo ngày...

Ngay từ tuần đầu tiên chào sân, bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất đã được săn đón. Ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM ghi nhận hiện tượng khách hàng phải xếp hàng dài để có thể mua vé vào rạp.

Bước sang tuần thứ 2, cũng là giai đoạn kỳ nghỉ lễ 2/9, cơn sốt Mưa đỏ bùng nổ đúng nghĩa. Đứa con tinh thần của đạo diễn Đặng Thái Huyền “chiếm spotlight" trên truyền thông và các nền tảng mạng xã hội. Có những ngày, doanh thu phim vượt 40 tỷ đồng , luôn trong tình trạng “cháy vé”. Nhiều hệ thống rạp phải tích cực bổ sung suất chiếu để chiều lòng thượng đế. Song song đó, những bàn luận, phân tích xoay quanh tác phẩm nổ ra, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn khán giả.

Kết thúc kỳ nghỉ cũng là khi Mưa đỏ sang tuần chiếu thứ 3. Phim đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng với tình hình hiện tại vẫn có thể kéo dài hành trình tại rạp, đạt ngưỡng doanh thu 650- 700 tỷ đồng .

Cùng với làn sóng bàn luận nội dung phim sôi nổi, trên mạng xã hội, khán giả bắt đầu “khoe chiến tích” đã xem Mưa đỏ 2, 3, thậm chí có người ra rạp tới 6 lần. Những lượt khách xem lại góp công rất lớn cho doanh số kỷ lục mà tác phẩm đạt được.

Mưa đỏ thu 600 tỷ sau 3 tuần.

Một lượng lớn khán giả đặt mua vé ban đầu vì tâm lý FOMO, sợ bỏ lỡ bộ phim đang được bàn tán rầm rộ. Họ muốn trực tiếp thưởng thức tác phẩm đang tạo nên cơn sốt chưa từng thấy ở rạp nội địa, muốn “trở thành một phần của cuộc trò chuyện tập thể”. Cùng với đó, hiện tượng khan vé khi rạp chiếu luôn trong tình trạng quá tải càng làm dấy lên tâm lý tò mò.

Cuộc săn vé Mưa đỏ bỗng dưng trở thành trò chơi săn tìm tiền thưởng. Đó là khi dân mạng hào hứng khoe đã mua vé thành công, còn những ai chậm chân đành phải ngậm ngùi chờ đợi những suất chiếu muộn. Thậm chí nhiều khách hàng vui vẻ chấp nhận vị trí ghế bất lợi, ở những khung giờ chiếu khuya - hiện tượng không bao giờ xảy ra với phim Việt trước đây.

Tiếp đó, người xem quay lại thưởng thức Mưa đỏ vì muốn hiểu rõ câu chuyện. Nhiều thượng đế màn bạc chia sẻ ở lần đầu tiên xem phim, họ dễ bị cuốn đi bởi nhịp phim gấp gáp, tình tiết và nhân vật ken đặc, nhiều sự kiện lịch sử và thông tin tới mức khó nắm trọn chỉ trong một lần thưởng thức. Chính sự quá tải này, vô tình khơi dậy nhu cầu xem lại để nắm rõ thông tin, hay kiểm chứng những chi tiết bị bỏ sót.

Khi cơn sốt Mưa đỏ đạt đến đỉnh điểm, mạng xã hội và truyền thông tiếp tục ngập tràn những bài đăng phân tích, giải mã phim. Lúc này đây, người xem lại kháo nhau ra rạp để khám phá những cài cắm, ẩn ý của đạo diễn. Từ bức thư của đội trưởng Tạ để lại trước lúc hi sinh, chú chim vành khuyên nhỏ biểu tượng cho khát vọng hòa bình, cho đến hình ảnh nghẹn ngào ở hồi kết, khi người lính ở hai chiến tuyến ngã xuống, trên tay nắm chặt chiếc khăn rằn bị xé làm đôi…

Mưa đỏ không chỉ kể câu chuyện đơn thuần, mà còn mang tinh thần tri ân, khơi gợi ký ức tập thể. Chính vì vậy, nhiều khán giả kêu gọi gia đình, người thân hay bạn bè đi xem chung. Hiệu ứng phòng vé đặc biệt của Mưa đỏ được nối dài nhờ cách chinh phục người xem đặc biệt như thế.

Mưa đỏ không chỉ là hiện tượng phòng vé mà còn là hiện tượng văn hóa.

Cũng từ đây, nhiều khán giả tìm về nghiên cứu tài liệu, ghé thăm các địa điểm lịch sử gắn với chuyện phim, tạo nên làn sóng lan tỏa văn hóa hiếm thấy. Suốt nhiều thập kỷ, phim chiến tranh cách mạng Việt Nam loay hoay tìm chỗ đứng trong tim người xem, vẫn thường bị đánh giá là khô khan, khó tiếp cận.

Và sự xuất hiện của Mưa đỏ, đã đập vỡ định kiến này.

Bài học cho giới làm phim Việt

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đạo diễn Quốc Phong nhận định Mưa đỏ là một case-study thú vị, mang tới nhiều bài học cho giới làm phim. Tác phẩm là minh chứng cho việc một thể loại kén khách vẫn có thể chinh phục khán giả nếu biết góc tiếp cận phù hợp và một chiến dịch ra mắt thông minh.

Lý giải cho thành tích 600 tỷ của phim, đạo diễn cho rằng Mưa đỏ cân bằng tốt giữa câu chuyện lịch sử và tính giải trí. Bên cạnh nội dung xúc động, xoáy sâu vào tính nhân bản, tác phẩm dễ dàng tiếp cận khán giả nhờ các yếu tố như đại cảnh hoành tráng, hành động hấp dẫn... "Các tình huống hay câu thoại gây cười gieo đúng nơi, gặt đúng lúc nên tạo sự duyên dáng, vui vẻ đọng lại nơi người xem. Thoại phim ở nhiều đoạn cũng dí dỏm và tạo 'trend', như thứ gia vị cần có của các phim bom tấn giải trí", ông Phong cho biết.

Điều khiến Mưa đỏ doanh thu vượt trội so với Địa đạo trước đó, dù cả hai đều được đánh giá cao về nội dung, còn nằm ở chiến lược phát hành và quảng bá phim cực kỳ hiệu quả. Việc ra mắt phim vào thời điểm vàng, cộng với hàng loạt hoạt động gắn liền với kỳ lễ lớn của đất nước giúp tác phẩm dễ dàng tạo được làn sóng lan tỏa. Toàn thể ê-kíp, dàn diễn viên đều đồng lòng trong việc quảng bá, đẩy mạnh sự nhận diện và giúp phim viral.

Thành công của Mưa đỏ khiến giới làm phim Việt xôn xao.

"Không nhờ Địa đạo cho tới Mưa đỏ, khó ai nghĩ tới việc làm phim chiến tranh chiếu rạp mang về hàng trăm tỷ đồng. Qua trường hợp này, giới làm phim sẽ mạnh dạn suy nghĩ và tư duy nhiều hơn về đề tài chiến tranh. Song song đó, các nhà đầu tư phim cũng có thêm niềm tin, mạnh dạn xuống tiền cho mảng đề tài tưởng chừng như khô khan và khó nuốt", ông Phong nói.

Trong khi, chuyên gia Nguyễn Phong Việt, người có nhiều năm quan sát thị trường điện ảnh nội địa, lại cho rằng thành công của Mưa đỏ là tín hiệu đáng mừng, nhưng chỉ mang tính chất hiện tượng. Còn quá sớm để kết luận con số 600 tỷ đồng phản ánh sự bùng nổ của dòng phim chiến tranh, lịch sử, chưa nói tới việc chúng sẽ trở thành hiện tượng như dòng phim kinh dị khoảng thời gian trước đây. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể lạc quan vào tương lai có phim Việt chạm đến những cột mốc doanh thu cao hơn

Nhà đầu tư Ân Nguyễn chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Mưa Đỏ là dấu mốc mới cho dòng phim chiến tranh Việt Nam, chứng tỏ rằng đề tài này vẫn có sức hút lớn với khán giả ở mọi lứa tuổi. Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất của Mưa đỏ và cả Địa đạo là đã kéo được nhiều khán giả trẻ ra rạp để xem những thước phim về cuộc chiến hào hùng của cha ông".

Theo ông Ân Nguyễn, sau thành công của Mưa đỏ, hay trước đó là Địa đạo, nhiều nhà đầu tư và các nhà làm phim tư nhân sẽ mạnh dạn hơn về các đề tài lịch sử: "Tôi được biết đạo diễn Charlie Nguyễn đang dự định làm phim về bác Phạm Xuân Ẩn, còn đạo diễn Hoàng Nam đã công bố dự án Em bé Mỹ Lai. Đây đều là các dự án rất đáng chờ đợi trong thời gian tới. Lịch sử Việt Nam vẫn còn nhiều lát cắt hay để khai thác trên màn ảnh, ví dụ như cuộc vượt ngục Hoả Lò, câu chuyện tình báo, vụ tấn công tòa Đại sứ Mỹ năm 1968 hay Bến Tre đồng khởi... Đó đều là những chất liệu tuyệt vời cho nhà làm phim".