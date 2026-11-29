Gene không phải yếu tố duy nhất quyết định chiều cao. Cách chăm sóc, nuôi dưỡng có thể tạo ra khác biệt lớn với tầm vóc của trẻ.

Từ dinh dưỡng, giấc ngủ đến thời điểm can thiệp, 12 lưu ý dưới đây giúp cha mẹ đồng hành cùng con trên hành trình phát triển chiều cao. Ảnh: Unsplash.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng gặp nhiều trường hợp trẻ được đưa đến khám khi đã qua giai đoạn phát triển chiều cao thuận lợi. Có gia đình được ông khuyên đưa con đi kiểm tra từ khi xuất hiện dấu hiệu tiền dậy thì nhưng không thực hiện. Ba năm sau, cơ hội can thiệp đã thu hẹp, việc cải thiện chiều cao trở nên khó khăn hơn.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, cha mẹ cần chủ động chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để trẻ phát triển chiều cao tối ưu ngay từ sớm. Cụ thể:

Chuẩn bị sức khỏe trước khi mang thai : Cả cha và mẹ nên kiểm soát tình trạng suy dinh dưỡng hoặc thừa cân, điều chỉnh sức khỏe và bổ sung đầy đủ vi chất cần thiết như sắt, canxi, axit folic theo hướng dẫn chuyên môn.

Cả cha và mẹ nên kiểm soát tình trạng suy dinh dưỡng hoặc thừa cân, điều chỉnh sức khỏe và bổ sung đầy đủ vi chất cần thiết như sắt, canxi, axit folic theo hướng dẫn chuyên môn. Chăm sóc tốt trong thai kỳ : Người mẹ cần tăng cân hợp lý, khám thai định kỳ, tiêm chủng đầy đủ, phát hiện và xử trí sớm các vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Đây là giai đoạn nền tảng giúp trẻ đạt chiều dài khoảng 50 cm khi chào đời.

Người mẹ cần tăng cân hợp lý, khám thai định kỳ, tiêm chủng đầy đủ, phát hiện và xử trí sớm các vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Đây là giai đoạn nền tảng giúp trẻ đạt chiều dài khoảng 50 cm khi chào đời. Không bỏ lỡ 1.000 ngày đầu đời: Từ khi sinh đến 24 tháng tuổi, trẻ có thể đạt chiều cao khoảng 85-87 cm. Cha mẹ cần bảo đảm dinh dưỡng cân đối, theo dõi cân nặng và chiều cao để phát hiện sớm nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc thừa cân.

Theo sát giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì: Đây là cơ hội cuối cùng để trẻ tăng trưởng chiều cao mạnh mẽ trước khi các đầu xương dần đóng lại. Cha mẹ cần theo dõi tốc độ tăng trưởng, đưa trẻ đi khám nếu có dấu hiệu phát triển bất thường.

Duy trì vận động và ngủ đủ giấc: Trẻ cần được khuyến khích vận động thường xuyên, duy trì giờ ngủ hợp lý và hạn chế thức khuya. Hormone tăng trưởng được tiết ra nhiều trong lúc trẻ ngủ sâu, do đó chất lượng giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển.

Tạo môi trường sống tích cực: Cha mẹ nên hạn chế áp lực học tập, tránh để trẻ căng thẳng kéo dài gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt. Người lớn cũng cần làm gương bằng cách duy trì lối sống khoa học, tập thể dục đều đặn cùng con.

PGS Hưng cho rằng ngay cả khi cha mẹ có chiều cao khiêm tốn, trẻ vẫn có cơ hội cải thiện tầm vóc nếu được chăm sóc đúng cách và theo dõi tăng trưởng từ sớm. Điều quan trọng là không phó mặc chiều cao cho gene, cũng không tìm kiếm những giải pháp cấp tốc khi cơ hội phát triển đã qua.