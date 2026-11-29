Không chỉ ảnh hưởng đến tim và não, chế độ ăn giàu đạm động vật, chất béo động vật và cholesterol còn được nghiên cứu về mối liên hệ với suy giảm chức năng thận.

Ba thành phần trong chế độ ăn có thể liên quan đến suy giảm chức năng thận. Ảnh: Unsplash.

Trong cuốn sách Ăn gì không chết - Sức mạnh chữa lành của thực phẩm (NXB Trẻ), tiến sĩ, bác sĩ Michael Greger và Gene Stone dẫn lại nghiên cứu của Đại học Harvard theo dõi hàng nghìn phụ nữ khỏe mạnh trong hơn 10 năm nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa chế độ ăn và chức năng thận.

Một trong những dấu hiệu được các nhà nghiên cứu quan tâm là protein trong nước tiểu. Ở người khỏe mạnh, thận có nhiệm vụ giữ lại protein và các dưỡng chất cần thiết trong máu, đồng thời lọc chất thải để đào thải qua nước tiểu. Vì vậy, sự xuất hiện bất thường của protein trong nước tiểu có thể là dấu hiệu cho thấy bộ lọc của thận đang bị tổn thương.

Kết quả cho thấy ba thành phần trong chế độ ăn có liên quan đến nguy cơ suy giảm chức năng thận, gồm đạm động vật, chất béo động vật và cholesterol. Đây đều là những thành phần phổ biến trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Trong khi đó, nghiên cứu không ghi nhận mối liên hệ tương tự giữa tình trạng suy giảm chức năng thận với việc tiêu thụ protein và chất béo có nguồn gốc thực vật.

Theo hai tác giả, giả thuyết về tác động gây hại của chất béo và cholesterol đối với thận đã được đề cập từ hơn 150 năm trước. Rudolf Virchow, người được xem là cha đẻ của bệnh học hiện đại, từng mô tả tình trạng thoái hóa mỡ ở thận. Từ đó, khái niệm nhiễm độc lipid ở thận dần được phát triển, cho rằng sự tích tụ chất béo và cholesterol trong máu có thể gây tổn thương cơ quan này.

Cuốn sách Ăn gì không chết - Sức mạnh chữa lành của thực phẩm. Ảnh: NXB Trẻ.

Một số nghiên cứu cũng phát hiện các đốm mỡ có thể cản trở hoạt động của thận. Mối liên hệ giữa cholesterol và bệnh thận sau đó được quan tâm rộng rãi trong y khoa. Các thuốc statin, vốn có tác dụng giảm cholesterol trong máu, cũng được sử dụng với mục tiêu làm chậm tiến triển bệnh ở một số bệnh nhân.

Tuy nhiên, hai tác giả đặt ra vấn đề: bên cạnh việc kiểm soát cholesterol bằng thuốc, thay đổi chế độ ăn theo hướng lành mạnh hơn, giảm thực phẩm có nguồn gốc động vật và tăng cường thực phẩm thực vật liệu có thể góp phần bảo vệ chức năng thận? Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý, dù hiệu quả của chế độ ăn cần được đánh giá dựa trên từng tình trạng bệnh và bằng chứng y khoa cụ thể.