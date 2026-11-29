Cơm trắng, bánh mì, nước ngọt và đồ uống nhiều đường có thể góp phần làm tăng triglyceride trong máu nếu tiêu thụ quá mức. Đây là những thực phẩm cần chú ý khi kiểm soát mỡ máu.

Khi nhắc đến mỡ máu cao, nhiều người thường nghĩ ngay đến thịt mỡ, nội tạng động vật hoặc các món chiên rán. Tuy nhiên, chất béo không phải yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến các chỉ số lipid máu.

Trong 4 chỉ số lipid máu, cholesterol thường là thành phần được mọi người quan tâm nhất, đặc biệt là cholesterol xấu (LDL). Tuy nhiên, triglyceride là một trong những dạng rối loạn lipid máu phổ biến nhất hiện nay, đồng thời cũng là yếu tố nguy cơ mạch máu dễ bị bỏ qua.

Triglyceride là dạng chất béo trong máu, đóng vai trò dự trữ năng lượng cho cơ thể. Sau khi ăn, lượng calo dư thừa, đặc biệt từ carbohydrate và đường, có thể được chuyển hóa thành triglyceride tại gan rồi đưa vào máu để lưu trữ trong các tế bào mỡ.

Theo Hướng dẫn quản lý rối loạn lipid máu năm 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), người có triglyceride tăng cần hạn chế đường bổ sung, carbohydrate tinh chế, chất béo bão hòa và giảm tiêu thụ rượu bia. Trong đó, hai nhóm thực phẩm dưới đây thường xuất hiện trong khẩu phần hàng ngày.

Cơm trắng, bánh mì và mì làm từ bột mì tinh chế là những nguồn carbohydrate phổ biến trong khẩu phần hàng ngày. Ảnh: Shutterstock.

Cơm trắng, bánh mì và các loại carbohydrate tinh chế

Theo Tencent News, khi nói đến việc tăng lượng mỡ trong máu, nhiều người sẽ không bao giờ nghĩ đến những thực phẩm quen thuộc như cơm, mì và bánh bao.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại: chất béo từ thịt chúng ta ăn được cơ thể sử dụng trực tiếp như "nhiên liệu", và rất dễ bị ngán nếu ăn quá nhiều, vì vậy rất khó để thực sự vượt quá lượng khuyến nghị.

Tuy nhiên, các loại carbohydrate tinh chế như gạo và bột mì nhanh chóng được phân giải thành glucose sau khi vào cơ thể, khiến lượng đường trong máu tăng đột biến ngay lập tức. Nếu lượng carbohydrate nạp vào vượt quá nhu cầu năng lượng, cơ thể có thể chuyển phần năng lượng dư thừa thành chất béo, trong đó có triglyceride.

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Khi nhận quá nhiều glucose từ khẩu phần ăn, gan có thể tăng tổng hợp axit béo và triglyceride, sau đó giải phóng chúng vào máu dưới dạng các hạt lipoprotein.

Tình trạng này dễ xảy ra hơn ở người thường xuyên ăn nhiều tinh bột, ít vận động, thừa cân hoặc có tình trạng kháng insulin.

Nước ngọt, trà sữa và thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung

Đây là nhóm thực phẩm dễ bị bỏ qua khi kiểm soát mỡ máu. Nước ngọt có gas, trà sữa, nước tăng lực, nước trái cây đóng hộp, bánh kẹo và các món tráng miệng thường chứa lượng đường bổ sung đáng kể.

Đặc biệt, fructose - loại đường có trong đường ăn và siro ngô giàu fructose - được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi tiêu thụ quá nhiều, fructose có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo tại cơ quan này, làm tăng lượng triglyceride được giải phóng vào máu.

Khác với thực phẩm cần nhai, đồ uống có đường thường được tiêu thụ nhanh và không tạo cảm giác no tương xứng với lượng calo cung cấp. Vì vậy, một người có thể nạp thêm lượng đường và năng lượng đáng kể chỉ từ vài ly nước ngọt hoặc trà sữa mỗi ngày mà không nhận ra.

Theo Cleveland Clinic, hạn chế đồ uống có đường, carbohydrate tinh chế và rượu bia là những biện pháp quan trọng trong kiểm soát triglyceride. Người có chỉ số này cao nên ưu tiên nước lọc, trà không đường và hạn chế các loại đồ uống chứa đường bổ sung.

Cần phân biệt đường bổ sung với đường tự nhiên có trong trái cây nguyên quả. Trái cây còn nguyên chất xơ thường không có tác động giống đồ uống chứa nhiều đường tự do. Vì vậy, không nên tùy tiện loại bỏ trái cây khỏi khẩu phần, mà cần chú ý lượng tiêu thụ và ưu tiên ăn nguyên quả thay vì uống nước ép thêm đường.

Trà sữa, nước ngọt và các loại đồ uống thêm đường có thể làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào, góp phần khiến triglyceride tăng nếu tiêu thụ quá mức. Ảnh: Vecteezy.

Làm gì để kiểm soát triglyceride?

Bên cạnh việc điều chỉnh hai nhóm thực phẩm trên, người có triglyceride cao nên chú ý tổng thể chế độ ăn và sinh hoạt. Theo hướng dẫn AHA năm 2026, các biện pháp quan trọng gồm:

Gi ả m đườ ng b ổ sung và tinh b ộ t tinh ch ế : Hạn chế nước ngọt, bánh kẹo, trà sữa, bánh mì trắng và các thực phẩm chế biến chứa nhiều đường.

Hạn chế nước ngọt, bánh kẹo, trà sữa, bánh mì trắng và các thực phẩm chế biến chứa nhiều đường. T ă ng th ự c ph ẩ m giàu ch ấ t x ơ : Ưu tiên rau xanh, các loại đậu, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt.

Ưu tiên rau xanh, các loại đậu, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt. Ă n cá th ườ ng xuyên: Có thể bổ sung cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu để cung cấp axit béo omega-3.

Có thể bổ sung cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu để cung cấp axit béo omega-3. H ạ n ch ế r ượ u bia: Đặc biệt, người có triglyceride tăng cao nghiêm trọng cần kiêng hoàn toàn theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đặc biệt, người có triglyceride tăng cao nghiêm trọng cần kiêng hoàn toàn theo hướng dẫn của bác sĩ. Duy trì vận động và cân nặng hợp lý: Tập thể dục thường xuyên, kết hợp chế độ ăn cân đối để hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Triglyceride lúc đói từ 150 mg/dL (1,7 mmol/L) trở lên được xem là tăng theo ngưỡng tham chiếu thường dùng. Người có triglyceride cao nên kiểm tra thêm các chỉ số lipid máu khác, đánh giá đường huyết, cân nặng và những yếu tố có thể liên quan. Tùy mức độ tăng và nguy cơ sức khỏe, bác sĩ có thể chỉ định điều chỉnh chế độ ăn, thay đổi lối sống hoặc sử dụng thuốc.