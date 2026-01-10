6 dấu hiệu của người bạn tồi

|
Họ ghen ghét hạnh phúc của bạn và vui mừng khi bạn thất bại: Nếu ai đó cảm thấy dễ chịu khi bạn thất bại, đó không phải là bạn bè đúng nghĩa. Họ có thể tỏ ra lịch sự nhưng lại kém nhiệt tình khi bạn đạt được điều gì đó, thậm chí buông lời khen mỉa mai hay những câu nói khiến bạn chạnh lòng. Đôi khi, đằng sau vẻ ngoài ủng hộ là sự hả hê khi bạn mắc sai lầm hoặc gặp khó khăn. Ảnh: Phương Lâm.
|
Họ làm tổn hại đến uy tín của bạn: Người này có thể nói xấu sau lưng, giấu thông tin quan trọng, cung cấp thông tin sai hoặc tiết lộ những điều bạn từng chia sẻ riêng tư. Điều này buộc bạn phải luôn dè chừng lời nói, không dám chia sẻ thành công hay kế hoạch cá nhân vì sợ bị phá hoại. Những mối quan hệ như vậy không nâng đỡ bạn mà tạo thêm rào cản, thậm chí gây tổn hại đến danh tiếng cá nhân và công việc. Ảnh: Pexels.
|
Họ bào mòn lòng tự trọng và cảm xúc của bạn: Một tình bạn lành mạnh sẽ giúp bạn cảm thấy được là chính mình. Nếu sau mỗi lần gặp gỡ, bạn thấy mệt mỏi, hụt hẫng hoặc nghi ngờ giá trị bản thân, rất có thể mối quan hệ đó đang gây hại nhiều hơn là mang lại niềm vui. Ảnh: Pexels.
|
Họ không thành thật: Bạn có cảm thấy lời xin lỗi của bạn mình không thành thật dù họ đã thừa nhận lỗi sai? Hay khi họ nói lời tử tế, bạn vẫn nghi ngờ? Đó là dấu hiệu của sự không chân thành. Có thể, họ chỉ đang cố gắng lấy lòng bạn để đạt được mục đích nào đó. Hãy nhớ rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Đừng chỉ nghe những gì họ nói, bạn hãy quan sát cách họ hành động. Ảnh: Pexels.
|
Họ chỉ tìm đến bạn khi họ cần: Bạn bè tốt là người bạn có thể tin tưởng. Nếu họ thường xuyên thất hứa, không có mặt khi bạn cần tâm sự, và chỉ xuất hiện khi họ cần giúp đỡ, rất có thể đó là một người bạn tồi. Ai cũng có những vấn đề riêng, nhưng bạn bè thật sự sẽ sẵn lòng dành thời gian và sự quan tâm cho bạn khi bạn cần, giống như bạn cũng sẽ làm vậy với họ. Ảnh: Phương Lâm.
|
Họ không muốn thay đổi: Một mối quan hệ chỉ có thể cải thiện nếu cả hai cùng nỗ lực. Nhưng nếu bạn thẳng thắn chỉ ra vấn đề mà họ phủ nhận, né tránh hoặc phản ứng gay gắt, khả năng thay đổi là rất thấp. Bạn có thể trao cơ hội khi người kia thực sự hối lỗi và cam kết điều chỉnh hành vi. Tuy nhiên, đừng tiếp tục chịu đựng nếu mọi thứ vẫn lặp lại và không có dấu hiệu tiến triển. Ảnh: Pexels.
