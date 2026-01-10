6 dấu hiệu của người bạn tồi

Họ chỉ tìm đến bạn khi họ cần: Bạn bè tốt là người bạn có thể tin tưởng. Nếu họ thường xuyên thất hứa, không có mặt khi bạn cần tâm sự, và chỉ xuất hiện khi họ cần giúp đỡ, rất có thể đó là một người bạn tồi. Ai cũng có những vấn đề riêng, nhưng bạn bè thật sự sẽ sẵn lòng dành thời gian và sự quan tâm cho bạn khi bạn cần, giống như bạn cũng sẽ làm vậy với họ. Ảnh: Phương Lâm.