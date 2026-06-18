6 dấu hiệu 'chí mạng' của suy thận, bệnh nhân 25 tuổi đi cấp cứu

Mệt lả, đau nhức toàn thân, tiểu ít và nước tiểu đổi màu bất thường sau một ngày lao động ngoài trời, nam thanh niên được xác định tổn thương thận cấp do mất nước.

Nam thanh niên 25 tuổi được phát hiện tổn thương thận cấp. Ảnh: Đinh Hà.

ThS.BS Nguyễn Văn Lập, khoa Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân là nam giới, 25 tuổi, quê Sơn La, làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội.

Người bệnh được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi nhiều, đau nhức cơ toàn thân, co cứng tay chân, khát nước liên tục, tiểu ít và nước tiểu chuyển màu sẫm. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương thận cấp do mất nước, đồng thời xuất hiện tình trạng tiêu cơ vân sau thời gian dài làm việc trong điều kiện nắng nóng.

Theo lời kể của bệnh nhân, do tính chất công việc xây dựng, anh thường xuyên phải làm việc ngoài trời khoảng 11 giờ mỗi ngày. Sau một ngày lao động nặng nhọc, anh trở về nơi nghỉ trong trạng thái kiệt sức.

Ban đầu, bệnh nhân chỉ cảm thấy khát nước nhiều hơn bình thường và đau nhức cơ bắp, đặc biệt ở tay và chân. Tuy nhiên, các triệu chứng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn khi tay chân bắt đầu co cứng, đau mỏi dữ dội, cơ thể suy kiệt đến mức không thể sinh hoạt bình thường.

Lo ngại tình trạng sức khỏe diễn tiến xấu, những người làm việc cùng đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Sau khi được xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến khoa Thận tiết niệu và Lọc máu để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

"Thời điểm tiếp nhận tại khoa, tình trạng người bệnh vẫn còn khá nặng. Nước tiểu sẫm màu, gần giống màu nước chè đặc. Bệnh nhân đau mỏi cơ nhiều, khát nước liên tục và mệt mỏi rõ rệt", bác sĩ Nguyễn Văn Lập cho biết.

Bác sĩ Lập thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo BS Lập, việc lao động kéo dài dưới trời nắng nóng nhưng không được bù nước đầy đủ là yếu tố làm tăng nguy cơ tiêu cơ vân và tổn thương thận cấp.

"Khi cơ thể hoạt động cường độ cao trong môi trường nhiệt độ cao, lượng nước và điện giải mất qua mồ hôi rất lớn. Nếu không được bổ sung kịp thời, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mất nước và rối loạn điện giải. Đồng thời, vận động quá sức có thể gây tổn thương các tế bào cơ, dẫn đến tiêu cơ vân", bác sĩ Lập phân tích.

Khi xảy ra tiêu cơ vân, các sản phẩm từ quá trình hủy cơ được giải phóng vào máu. Thận phải hoạt động quá tải để đào thải những chất này ra khỏi cơ thể, từ đó làm gia tăng nguy cơ tổn thương thận cấp.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng nắng nóng không phải nguyên nhân duy nhất dẫn đến suy thận cấp. Tình trạng này còn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như nhiễm trùng nặng, mất máu, sốc, tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh lý nền.

Dù vậy, trong những đợt nắng nóng kéo dài, nhóm lao động ngoài trời, công nhân xây dựng, người làm việc trong môi trường nhiệt độ cao hoặc người tập luyện thể thao cường độ lớn vẫn thuộc nhóm có nguy cơ cao hơn, đặc biệt khi không được nghỉ ngơi và bù nước hợp lý.

Theo bác sĩ Lập, điều đáng lo ngại là nhiều người thường chủ quan với các tín hiệu cảnh báo ban đầu của cơ thể. Không ít trường hợp cho rằng cảm giác mệt mỏi, đau nhức cơ sau lao động nặng hoặc vận động cường độ cao là biểu hiện bình thường nên vẫn tiếp tục làm việc. Điều này khiến tình trạng mất nước và tổn thương cơ ngày càng nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo khi xuất hiện những dấu hiệu như mệt mỏi bất thường, đau nhức cơ kéo dài, khát nước nhiều, chuột rút, co cứng cơ, lượng nước tiểu giảm hoặc nước tiểu sẫm màu hơn bình thường, người dân cần đặc biệt lưu ý.

Đây có thể là biểu hiện sớm của tình trạng mất nước nghiêm trọng, rối loạn điện giải hoặc tiêu cơ vân. Trong đó, nước tiểu sẫm màu được xem là một trong những dấu hiệu điển hình cảnh báo tiêu cơ vân cần được phát hiện và xử trí sớm để tránh nguy cơ tổn thương thận.

May mắn, bệnh nhân trong trường hợp này được đưa đến bệnh viện tương đối sớm nên được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Theo BS Lập, nếu mất nước kéo dài, rối loạn điện giải không được kiểm soát hoặc tình trạng tiêu cơ vân tiến triển nặng, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tổn thương thận cấp nghiêm trọng, thậm chí để lại hậu quả lâu dài đối với chức năng thận.