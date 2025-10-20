6 'bóng hồng' giàu có nhất Việt Nam

Dẫn đầu danh sách những nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico. Hiện tại, bà vẫn là nữ doanh nhân duy nhất góp mặt trong danh sách tỷ phú USD của Forbes với tài sản ròng ước tính khoảng 4 tỷ USD . Bà Thảo cũng là người Việt Nam thứ hai, sau ông Phạm Nhật Vượng, và người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam được công nhận là tỷ phú USD, biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tầm quốc tế của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Ảnh: VGP.

Phần lớn khối tài sản của bà Thảo đến từ lượng cổ phần nắm giữ trực tiếp và gián tiếp tại hãng hàng không Vietjet Air (HoSE: VJC) và Ngân hàng HDBank (HoSE: HDB). Hiện bà đảm nhiệm những vị trí then chốt trong cả 3 trụ cột kinh doanh: Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank và Chủ tịch Tập đoàn Sovico - tập đoàn đa ngành quy mô tỷ USD, với hoạt động trải dài trên các lĩnh vực hàng không, tài chính, bảo hiểm, phát triển đô thị và năng lượng tái tạo. Ảnh: VGP.

Nếu nhắc đến những người phụ nữ quyền lực trong giới doanh nghiệp Việt Nam, không thể bỏ qua bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC). Bà Hương đồng thời là vợ của tỷ phú giàu nhất Việt Nam - Phạm Nhật Vượng, là người đồng hành cùng ông Vượng từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Ukraine. Bà Hương hiện sở hữu hơn 170 triệu cổ phiếu VIC, ước tính trên thị trường chứng khoán Việt có trị giá gần 27.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD ). Ảnh: VIC.

Dù chưa từng xuất hiện trước truyền thông, bà Trần Thị Hiền - vợ của “vua thép” Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) - vẫn là cái tên quen thuộc trên sàn chứng khoán Việt Nam nhờ khối tài sản đồ sộ. Không trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, song bà Hiền hiện nắm giữ tới 528 triệu cổ phiếu HPG, tương đương gần 7% vốn điều lệ của tập đoàn, với tổng giá trị ước tính gần 15.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Ảnh: HPG.

Tương tự ông chủ Hòa Phát, hậu phương của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - cũng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, nhưng giá trị lượng cổ phiếu bà nắm giữ luôn nằm trong top đầu Việt Nam. Bà Thủy hiện nắm hơn 348 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,93% vốn Techcombank, với giá trị khoảng 16.000 tỷ đồng . Ngoài ra, 2 con gái của ông Hùng Anh là Hồ Thủy Anh, Hồ Minh Anh cũng đang nắm lần lượt 344,68 triệu cổ phiếu TCB (4,88%) và hơn 144 triệu cổ phiếu TCB (2,04%), với tổng giá trị trên 20.000 tỷ đồng . Ảnh: TCB.

Một hậu phương phía sau ông chủ ngân hàng lớn khác là bà Hoàng Anh Minh - vợ ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank. Cũng chưa từng xuất hiện trước truyền thông và không tham gia điều hành hoạt động ngân hàng nhưng bà Anh Minh đang sở hữu trực tiếp hơn 326 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,12% vốn điều lệ, với tổng giá trị ước tính hơn 10.400 tỷ đồng . Tại VPBank, bà Vũ Thị Quyên - mẹ ông Dũng - cũng đang nắm gần 326 triệu cổ phiếu VPB (4,12%). Ảnh: VPB.

Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch CTCP Vĩnh Hoàn - là một trong những doanh nhân tiêu biểu của ngành thủy sản Việt Nam. Từ một xưởng sản xuất nhỏ ở miền Tây Nam Bộ, bà đã gây dựng và phát triển Vĩnh Hoàn trở thành doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu cả nước, được giới đầu tư gọi là “nữ hoàng" cá tra. Hiện bà Khanh là cổ đông lớn nhất của công ty, nắm giữ hơn 42% vốn, với giá trị tài sản trên sàn chứng khoán ước tính hơn 5.100 tỷ đồng . Ảnh: VHC.

