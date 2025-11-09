54 khu đất nông nghiệp TP.HCM được thí điểm làm nhà ở thương mại

TP.HCM cho phép 54 doanh nghiệp triển khai thí điểm nhà ở thương mại trên đất nông nghiệp, kỳ vọng tạo thêm nguồn cung với giá phù hợp, nhằm bình ổn thị trường bất động sản.

TP.HCM phê duyệt 54 khu đất với tổng diện tích hơn 6,5 triệu m2 để doanh nghiệp thí điểm làm nhà ở thương mại. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM đã chấp thuận cho 54 doanh nghiệp bất động sản thí điểm xây dựng nhà ở thương mại trên đất nông nghiệp, theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Tổng diện tích các khu đất hơn 6,55 triệu m2, gồm 48 khu thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 6 khu thuộc TP.HCM cũ.

Tại khu vực TP.HCM cũ, một số khu đất có quy mô lớn, như khu đất hơn 5,4 ha tại Bình Chánh do Công ty Xây dựng Đô thị Mới làm chủ đầu tư, trong đó 99% là đất trồng lúa, tổng vốn hơn 612 tỷ đồng , thực hiện trong 2 năm.

Tương tự, Công ty Địa ốc Mỹ Phú cũng được chuyển đổi gần 3,4 ha đất trồng lúa sang mục đích sử dụng, tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng ,

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhiều dự án sinh thái quy mô lớn được triển khai tại Long Hương như Khu nhà ở Đảo Xanh Hưng Long (77 ha), Khu nhà ở Đảo Xanh Vượng Phát (35 ha), Khu nhà ở Đảo Xanh Hưng Thịnh (56 ha), Khu nhà ở Đảo Xanh An Vượng (48 ha)...

Theo cơ chế thí điểm quy định tại Nghị quyết 171, doanh nghiệp được phép thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ hoặc đất phi nông nghiệp không phải đất ở để triển khai dự án nhà ở thương mại, miễn là phù hợp quy hoạch phát triển nhà ở địa phương.

UBND cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền cấp phép cho doanh nghiệp thực hiện việc chuyển quyền và chuyển mục đích sử dụng đất theo từng dự án cụ thể.

UBND TP.HCM cho biết thông báo này là căn cứ pháp lý quan trọng để các doanh nghiệp và cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo, bao gồm thỏa thuận nhận đất, lập hồ sơ pháp lý, quy hoạch chi tiết và hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng.

Các dự án thí điểm phải tuân thủ đầy đủ quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và môi trường, đồng thời hướng đến mục tiêu tăng nguồn cung nhà ở thương mại, đặc biệt là phân khúc trung cấp và giá phù hợp, nhằm bình ổn thị trường bất động sản giai đoạn 2025-2030.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND thành phố về việc thông qua danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm. Theo tờ trình, có 74 khu đất được đưa vào danh mục thí điểm, với tổng diện tích khoảng 1.080 ha.

Riêng danh mục 20/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm chưa đảm bảo tính pháp lý, UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát lại, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TP báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND TP.HCM.