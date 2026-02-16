5 thói quen dưỡng sinh, thanh lọc cơ thể của người Trung Hoa

Uống trà, ăn kỷ tử, chăm tập thái cực quyền và khí công, duy trì thói quen dậy sớm, ngủ đúng giờ là một số bí quyết giúp người Trung Quốc khỏe đẹp từ trong ra ngoài.

Người Trung Quốc nổi tiếng với các phương pháp làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ưu tiên chống lão hóa và giữ gìn vẻ trẻ trung. Mặc dù những bí quyết này không chỉ dành riêng cho người Trung Quốc, chúng thường gắn liền với văn hóa của họ.

Dưới đây là một số bí quyết giữ gìn sắc vóc và sức khỏe mà nhiều người ở đất nước tỷ dân này áp dụng.

Uống trà

Theo Nhân dân Nhật báo, người Trung Quốc có thói quen uống trà mỗi ngày, trong đó, trà sen và trà xanh là hai loại được ưa chuộng. Trà sen có thể được dùng như một loại trà nóng và lạnh. Nó có nhiều lợi ích như thúc đẩy đi tiểu, giảm cân và giúp chữa các bệnh về dạ dày. Nó đặc biệt được khuyến khích cho những người tăng cân do ăn thức ăn béo và nhiều dầu mỡ. Bạn nên uống 3-4 tách trà lá sen mỗi ngày khi bụng đói.

Trong khi đó, trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, giúp chống lại các gốc tự do và bảo vệ da khỏi lão hóa sớm.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên uống trà ô long, trà Phổ Nhĩ, trà đỏ kỷ tử, trà hoa hoàng kỳ hoặc trà hoa nhài. Những loại trà này có tác động tốt đến sắc đẹp và sức khỏe. Lưu ý là không nên thêm đường hoặc sữa vào trà.

Uống trà là thói quen hàng ngày rất được coi trọng ở Trung Quốc. Ảnh: Pexels.

Ăn nhiều ngũ cốc, yến mạch

Người Trung Quốc thường ăn rất nhiều ngũ cốc, họ có thói quen ăn ngũ cốc vào buổi sáng. Ngũ cốc là thực phẩm bổ dưỡng, trong ngũ cốc có chứa nhiều canxi, chất béo thực vật, magiê, natri. Thực phẩm này có tác dụng giữ cho xương luôn chắc khỏe, giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

Ăn kỷ tử

Quả kỷ tử (goji) là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa từ lâu đã trở thành một phần trong chế độ ăn uống của người Trung Quốc.

Người mẫu Lưu Văn từng chia sẻ với Vogue: "Bất cứ khi nào trở lại Trung Quốc, tôi đều mua rất nhiều quả chà là đỏ và quả goji. Chúng thích hợp để cho vào nước, trà hoặc cháo. Loại quả này có thể giúp bạn luôn tươi trẻ, khỏe mạnh và rạng rỡ".

Tập thái cực quyền và khí công

Theo India Times, những bài tập cổ truyền Trung Quốc này tập trung vào hơi thở, thiền định và các động tác chậm rãi. Chúng giúp thư giãn, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể, góp phần mang lại vẻ ngoài trẻ trung. Các động tác thái cực quyền và khí công nhẹ nhàng và ít tác động, phù hợp với hầu hết mọi người.

Bên cạnh việc cải thiện sự cân bằng, sức mạnh chân, sức bền tim mạch, nhịp tim, độ dẻo dai của cơ bắp và khả năng miễn dịch, tập luyện thường xuyên còn có thể tăng cường sự tự tin, hạnh phúc và lòng tự trọng, dẫn đến một tư duy trẻ trung hơn. Chúng có thể là sự thay thế tốt cho yoga vì cũng có tác dụng nâng cao trí óc. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày là đủ để hưởng lợi từ thái cực quyền và khí công.

Thái cực quyền và khí công là những bài tập cổ truyền phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: Wudang Dan Pai.

Bấm huyệt, châm cứu

Theo y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), lão hóa là do sự tắc nghẽn trong dòng chảy năng lượng khí - và đó chính là lý do bấm huyệt, châm cứu lại được đánh giá cao. Các điểm bấm huyệt có thể được xoa bóp để kích thích tuần hoàn máu và lưu thông năng lượng, từ đó góp phần mang lại làn da trẻ trung hơn.

Trong khi đó, chỉ cần một mũi kim châm đúng huyệt đạo cũng giúp phòng ngừa lão hóa, cảm lạnh và cả tâm trạng xấu. Bạn sẽ cảm thấy như vừa được thư giãn ở spa cả cuối tuần. Không cần gây tê, không cần thời gian phục hồi dài - chỉ cần một cây kim và một chút chú tâm.

Ăn nấm

Ở Trung Quốc, họ thêm nấm vào nhiều món ăn. Nhưng nó không chỉ là món ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt trong y học cổ truyền Trung Quốc. Chúng chứa các hợp chất độc đáo có hiệu quả chống lại virus. Trong các loại nấm, nấm tốt nhất cho sức khỏe con người là nấm rơm, nấm hương, nấm cục, nấm sữa.

Hơn nữa, thực phẩm này là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, chứa nhiều khoáng chất và chứa ít calo và chất chống oxy hóa rất quan trọng để giữ cho cơ thể trẻ lâu.

Duy trì thói quen dậy sớm, ngủ đúng giờ

Ở Trung Quốc, giấc ngủ có vị thế gần như tương đương với nghi lễ trà đạo - đó là thói quen thiêng liêng. Thức dậy sớm, dành thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc không phải là thói quen mà là nhu cầu thiết yếu. Trong khi ngủ, cơ thể được tái tạo, các cơ quan nội tạng “thiết lập lại” và năng lượng được cân bằng. Người Trung Quốc tin rằng mỗi giờ ngủ trước nửa đêm có giá trị gấp đôi.

Thiền định nội tâm thay vì tìm kiếm giải pháp bên ngoài

Vẻ ngoài trẻ trung không chỉ là vấn đề di truyền hay thói quen làm đẹp, mà trên hết là vấn đề về trạng thái tinh thần. Phụ nữ Trung Quốc học cách kiểm soát căng thẳng bằng thiền định, trà đạo và triết lý vô vi - hành động thông qua sự tĩnh lặng. Quan điểm sống của họ rất đơn giản: suy nghĩ tích cực, sự bình an nội tâm và niềm vui trong những điều nhỏ nhặt - đó chính là bộ lọc vẻ đẹp thực sự của họ.