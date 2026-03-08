Lượng người tiêm vaccine dại tại TP.HCM tăng vọt

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cơ sở tiêm chủng tại TP.HCM ghi nhận lượng người đến tiêm vaccine tăng lên. Người dân tranh thủ tiêm phòng, khám sàng lọc và kiểm tra sức khỏe sau kỳ nghỉ dài.

Người dân ngồi theo dõi sức khoẻ 30 phút sau tiêm vaccine dại. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Nguyễn Minh Ngọc, Điều hành Phòng khám tiêm chủng, Viện Pasteur TP.HCM, cho biết trong và sau Tết Nguyên đán, lượng người đến tiêm vaccine phòng dại tại Viện thường có xu hướng tăng rõ rệt so với thời điểm bình thường.

Bác sĩ Ngọc cho biết vào những ngày cao điểm, số người đến tiêm có thể tăng gấp đôi, thậm chí có ngày tăng gấp 3-4 lần. Nhóm đến tiêm khá đa dạng, từ trẻ em, người trưởng thành đến người lớn tuổi.

Nguyên nhân chủ yếu là trong dịp Tết, người dân có nhiều hoạt động đi lại và giao lưu hơn như về quê, du lịch, đi chúc Tết hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Những dịp tụ tập, di chuyển nhiều cũng làm tăng khả năng tiếp xúc với chó mèo, đặc biệt là vật nuôi lạ hoặc vật nuôi chưa được tiêm phòng. Từ đó làm tăng nguy cơ bị cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở.

“Nguy cơ phơi nhiễm virus dại có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, bởi hầu hết mọi người đều tham gia các hoạt động sinh hoạt trong dịp lễ Tết. Vì vậy sau kỳ nghỉ, số người đến cơ sở y tế để tiêm phòng thường tăng lên”, bác sĩ Ngọc cho biết.

Tuy vậy, theo bác sĩ Ngọc, nhận thức của người dân về phòng bệnh dại hiện đã được cải thiện đáng kể. Nhiều người chủ động đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng ngay sau khi có nguy cơ phơi nhiễm, thay vì chờ đến khi xuất hiện triệu chứng.

Người dân đi tiêm vaccine sau kỳ nghỉ kéo dài. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Nhờ việc người dân chủ động tiêm phòng và các cơ sở y tế có kế hoạch chuẩn bị nguồn lực từ sớm, tình trạng quá tải tại các điểm tiêm chủng hiện không xảy ra thường xuyên. Trong trường hợp số lượng người đến tiêm tăng đột biến, Viện Pasteur TP.HCM vẫn có phương án điều chỉnh nhân lực, bố trí thêm bàn tiêm và tăng cường trang thiết bị để đảm bảo phục vụ người dân kịp thời.

Tuy nhiên, bác sĩ Ngọc cũng lưu ý việc sản xuất và nhập khẩu vaccine cần có thời gian và kế hoạch cụ thể. Do đó, người dân nên chủ động tiêm phòng sớm khi có chỉ định hoặc sau khi bị động vật cắn, tránh tâm lý chờ đến khi nguy cơ gia tăng hoặc dịch bệnh xuất hiện mới đi tiêm.

Bên cạnh vaccine phòng dại, bác sĩ Ngọc cho hay sau Tết số người đến tiêm các loại vaccine khác cũng có xu hướng tăng. Trong đó phổ biến là các vaccine cho trẻ nhỏ theo lịch tiêm chủng, vaccine cúm mùa, viêm gan B, HPV hoặc các vacicne nhắc lại cho người trưởng thành.

Theo bác sĩ Ngọc, nhiều gia đình tranh thủ thời điểm sau kỳ nghỉ để đưa trẻ đi tiêm bù những mũi bị trễ hoặc tiêm nhắc lại. Một số người lớn cũng chủ động tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe khi bước vào giai đoạn làm việc, học tập trở lại sau Tết.

Dại là bệnh nhiễm virus cấp tính tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương. Virus lây từ động vật sang người chủ yếu qua nước bọt của con vật mắc bệnh, thường gặp nhất là vết cắn hoặc vết cào, đôi khi qua những tiếp xúc tưởng như vô tình như nước bọt dính vào mắt, miệng hay vùng da trầy xước. Một số trường hợp đặc biệt, virus có thể lan truyền qua khí dung hoặc từ mô ghép. Điều đáng sợ là khi bệnh đã bộc lộ triệu chứng, cơ hội cứu chữa gần như không còn.

Với người bị động vật nghi dại cắn hay cào không chảy máu hay liếm trên da bị tổn thương, đặc biệt là chó, mèo không rõ nguồn gốc, cần được tiêm phòng dại ngay lập tức. Nếu vết thương nặng, có nhiều vết cắn hoặc vết cắn ở các vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, đầu bàn tay bàn chân, bộ phận sinh dục..., bác sĩ sẽ chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại cùng vaccine phòng dại.

Tiêm phòng sớm là cách duy nhất để bảo vệ bạn và người thân. Người dân tuyệt đối không tự ý đắp thuốc, lá cây hay áp dụng mẹo dân gian lên vết thương, vì có thể gây nhiễm trùng, che lấp tổn thương và làm giảm hiệu quả của việc tiêm phòng.