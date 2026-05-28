5 sai lầm ngày nắng nóng khiến mẹ bầu dễ kiệt sức, mất nước

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều thai phụ mệt mỏi, chán ăn, mất nước. Bác sĩ cảnh báo một số thói quen ăn uống mùa hè có thể ảnh hưởng thai nhi.

Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể và sức khỏe của phụ nữ mang thai. Ảnh: Pbs.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Huyền, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc (Phú Thọ), cho biết mùa nóng là thời điểm thai phụ dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, suy nhược do cơ thể mất nước nhiều hơn bình thường. Nếu chế độ dinh dưỡng không hợp lý, mẹ bầu có thể gặp các vấn đề như táo bón, đầy bụng, thiếu vi chất hoặc giảm sức đề kháng.

Theo bác sĩ Huyền, một trong những sai lầm phổ biến là lười uống nước vì ngại đi tiểu nhiều. Điều này khiến cơ thể dễ mất nước, ảnh hưởng tuần hoàn và làm thai phụ thêm mệt mỏi. Mỗi ngày, mẹ bầu nên bổ sung khoảng 2-2,5 lít nước từ nước lọc, nước ép trái cây tươi hoặc nước dừa để cân bằng điện giải trong thời tiết nắng nóng.

Nhiều thai phụ cũng có xu hướng bỏ bữa hoặc ăn thất thường do chán ăn. Tuy nhiên, việc để cơ thể thiếu năng lượng trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi. Các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu nên chia nhỏ khẩu phần thành 5-6 bữa/ngày để cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Một sai lầm khác là ăn quá nhiều thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ. Những món ăn này không chỉ gây nóng trong người mà còn khiến thai phụ dễ đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Bên cạnh đó, nhiều người chưa chú trọng bổ sung rau xanh và trái cây tươi trong khẩu phần hàng ngày. Các loại rau lá xanh cùng trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, xoài hay thanh long giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón hiệu quả.

Bác sĩ Huyền cho hay mẹ bầu cũng cần đảm bảo bổ sung đầy đủ chất đạm từ thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu phụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi. Ngoài ra, các chất béo lành mạnh từ dầu thực vật, quả bơ và các loại hạt cũng rất cần thiết trong thai kỳ.

Bác sĩ Huyền lưu ý nhu cầu dinh dưỡng của mỗi thai phụ sẽ khác nhau tùy theo tuổi thai và thể trạng. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên khám thai định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp.