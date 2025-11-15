5 loại thuốc thông dụng có thể âm thầm làm tổn thương tim

Nhiều người nghĩ rằng thuốc bán rộng rãi, không cần đơn là an toàn. Nhưng thực tế, một số loại thuốc thông dụng có thể ảnh làm tổn thương tim nếu dùng không đúng cách.

Các thuốc không kê đơn được dùng phổ biến để chữa trị các tình trạng sức khỏe thông thường, nhưng cần được sử dụng đúng liều, đúng chỉ định để bảo vệ trái tim khỏi những rủi ro âm thầm, làm tổn thương tim.

Trong thực hành lâm sàng, TS. Dimitry Yaranov - chuyên gia tim mạch hàng đầu Hoa Kỳ đã gặp không ít bệnh nhân tim mạch mà nguyên nhân không đến từ di truyền hay lối sống, mà lại xuất phát từ chính những loại thuốc họ dùng hàng ngày.

Theo ông, nhiều loại thuốc phổ biến – từ giảm đau, chống viêm, cho đến thuốc cảm hay dị ứng – đều có thể gây gánh nặng lên hệ tim mạch, làm tổn thương tim, nếu sử dụng kéo dài hoặc không theo dõi đúng cách. Điều này cho thấy rằng, mỗi người cần cân nhắc kỹ trước khi dùng thuốc, dù là thuốc kê đơn hay không kê đơn.

Dưới đây là những nguy cơ tiềm ẩn của các loại thuốc đã biết:

NSAID - Thuốc giảm đau quen thuộc nhưng có thể làm tổn thương tim

Với những cơn đau đầu, đau cơ hay sốt nhẹ, nhiều người thường tìm đến các loại thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen hoặc naproxen. Tuy nhiên, Tiến sĩ tim mạch Dimitry Yaranov cảnh báo rằng việc sử dụng nhóm thuốc NSAID này thường xuyên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch, làm tổn thương tim.

Theo ông, NSAID hoạt động bằng cách ức chế các chất gây viêm trong cơ thể, giúp giảm đau nhanh, nhưng đồng thời cũng làm cơ thể giữ lại muối và nước, khiến huyết áp tăng và ở một số người, có thể dẫn tới suy tim nếu dùng lâu dài.

Tiến sĩ Yaranov khuyến cáo: "Những người có bệnh tim, tăng huyết áp hoặc dùng thuốc này thường xuyên nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiếp tục". Dù là thuốc phổ biến, NSAID vẫn cần được sử dụng đúng liều, đúng chỉ định để bảo vệ trái tim khỏi những rủi ro âm thầm.

Thuốc hóa trị: Cứu sống người bệnh nhưng có thể gây tổn thương tim

Liệu pháp hóa trị đã giúp hàng triệu người chiến thắng ung thư, nhưng một số loại thuốc trong nhóm này – đặc biệt là doxorubicin và trastuzumab – lại có thể gây tác dụng phụ tổn thương tim nghiêm trọng. Theo Tiến sĩ Dimitry Yaranov, những thuốc này có thể làm suy yếu cơ tim theo thời gian, khiến khả năng bơm máu của tim giảm sút.

Vì vậy, bệnh nhân điều trị ung thư thường được theo dõi sát các chỉ số tim mạch trong suốt quá trình điều trị. "Đây là sự đánh đổi khó khăn: Vừa phải tiêu diệt tế bào ung thư, vừa phải bảo vệ trái tim", Tiến sĩ Yaranov cho biết.

Hiện nay, để giảm thiểu rủi ro, nhiều bác sĩ ung thư và bác sĩ tim mạch đã phối hợp chặt chẽ trong việc lên phác đồ và thực hiện các kiểm tra tim định kỳ, giúp bệnh nhân điều trị an toàn và phục hồi toàn diện hơn.

Thuốc kích thích: Giúp tập trung hơn nhưng có thể khiến tim 'quá tải'

Các thuốc kích thích thường được kê cho người mắc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) hoặc chứng ngủ rũ, chứa hoạt chất amphetamine giúp tăng sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Tuy nhiên, nhóm thuốc này cũng có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp, gây gánh nặng lên hệ tim mạch, làm tổn thương tim.

Ở những người vốn đã có bệnh tim, việc sử dụng thuốc kích thích có thể làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim, đau ngực hoặc thậm chí nhồi máu cơ tim. Chính vì vậy, ngay cả khi được kê đơn, loại thuốc này vẫn cần được giám sát chặt chẽ bởi bác sĩ và kiểm tra tim mạch định kỳ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Thuốc trị tiểu đường: Công thức cũ, nguy cơ tổn thương tim cần lưu ý

Điều trị bệnh tiểu đường thường đồng nghĩa với việc phải dùng thuốc lâu dài. Một số loại thuốc thế hệ cũ, như rosiglitazone, có thể tăng nguy cơ suy tim dù vẫn giúp hạ đường huyết hiệu quả.

Tác dụng phụ lên tim của những loại thuốc này đã khiến nhiều chuyên gia đề xuất lựa chọn hiện đại, thân thiện với tim mạch hơn. Theo đó, bệnh nhân không bao giờ nên tự ý ngưng hoặc thay đổi thuốc, nhưng nên trao đổi với bác sĩ để đảm bảo đơn thuốc hiện tại vừa kiểm soát đường huyết vừa bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Thuốc thông mũi: Giảm nghẹt mũi nhưng tiềm ẩn nguy cơ tim mạch

Cảm lạnh và dị ứng khiến nhiều người tìm đến thuốc thông mũi không kê đơn, đặc biệt là những sản phẩm chứa pseudoephedrine, để giảm tắc nghẽn mũi. Những thuốc này hoạt động bằng cách thu hẹp mạch máu, giúp giảm nghẹt, nhưng đồng thời có thể gây tăng huyết áp đột ngột và rối loạn nhịp tim.

Những người đã mắc tăng huyết áp hoặc bệnh tim nên tránh tự dùng thuốc thông mũi hoặc chỉ sử dụng sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. Ngay cả các triệu chứng nhẹ cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của vấn đề tim mạch tiềm ẩn, do đó việc thận trọng là rất cần thiết.

Tại sao nhận thức về thuốc lại quan trọng

Mục tiêu của Tiến sĩ Dimitry Yaranov không phải là gieo nỗi sợ hãi, mà là nâng cao nhận thức về tác động tiềm ẩn của thuốc. Ông nhắc nhở rằng mọi loại thuốc, ngay cả những sản phẩm mua tại hiệu thuốc để giảm đau hoặc khó chịu thông thường, đều có thể gây tác dụng phụ nếu sử dụng không đúng cách.

Điều quan trọng không phải là né tránh các phương pháp điều trị cần thiết, mà là duy trì liên lạc cởi mở với bác sĩ, đặc biệt nếu bạn có bệnh tim hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ thực phẩm hoặc thói quen xấu mới đe dọa sức khỏe tim mạch, nhưng quản lý thuốc men — cả kê đơn và không kê đơn — mới là yếu tố then chốt. Bằng cách luôn cảnh giác và trang bị kiến thức, bệnh nhân có thể phòng ngừa những tổn hại thầm lặng và bảo vệ trái tim trong dài hạn, TS. Yaranov nhấn mạnh.