4 thiếu niên rủ nhau tắm đập thủy lợi, một em chết đuối

  • Thứ năm, 21/8/2025 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhóm 4 thiếu niên rủ nhau ra đập thủy lợi Đăk Toa tắm, không may một em đuối nước tử vong.

Tối 20/9, Công an xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bàn giao thi thể thiếu niên chết đuối cho gia đình lo hậu sự.

Duoi nuoc dap Dak Toa anh 1

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: CA.

Khoảng 12h50 cùng ngày, A Quân (SN 2011), Đinh Minh Vương (SN 2011), A Huỳnh Thế Ngọc (SN 2010) và A Trân (SN 2009, cùng trú thôn 9, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) đến đập thủy lợi Đăk Toa (xã Đăk Kôi) tắm.

Khoảng 40 phút sau, A Trân bị đuối nước. 3 thiếu niên đi cùng đã tri hô người dân xung quanh khu vực xảy ra đuối nước để tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân và thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đăk Kôi khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp cùng nhân dân và Đội Phòng cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng PC07 - Công an tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm nạn nhân. Đến 16h35 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể A Trân.

Công an xã tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy vụ việc và xác định không có dấu hiệu tội phạm. Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến vụ việc trên.

Bé trai 5 tuổi mất tích ở Sơn La bị phát hiện đuối nước thương tâm

Bé trai 5 tuổi ở Sơn La mất tích hơn một ngày bị phát hiện tử vong do đuối nước trên sông Mã, đoạn chảy qua tỉnh Hủa Phăn (Lào), cách nhà khoảng 60 m.

22:17 11/8/2025

Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai

Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc tỉnh Bình Phước) đang cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh điều tra vụ việc một bé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước.

06:32 8/8/2025

Rủ nhau ra hồ tắm, 3 nữ sinh tử vong

Trong lúc tắm ở hồ nước, 3 nữ sinh không may sảy chân xuống vũng nước sâu dẫn đến đuối nước thương tâm.

06:46 1/8/2025

