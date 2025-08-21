4 thiếu niên rủ nhau tắm đập thủy lợi, một em chết đuối

Nhóm 4 thiếu niên rủ nhau ra đập thủy lợi Đăk Toa tắm, không may một em đuối nước tử vong.

Tối 20/9, Công an xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bàn giao thi thể thiếu niên chết đuối cho gia đình lo hậu sự.



Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: CA.

Khoảng 12h50 cùng ngày, A Quân (SN 2011), Đinh Minh Vương (SN 2011), A Huỳnh Thế Ngọc (SN 2010) và A Trân (SN 2009, cùng trú thôn 9, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) đến đập thủy lợi Đăk Toa (xã Đăk Kôi) tắm.

Khoảng 40 phút sau, A Trân bị đuối nước. 3 thiếu niên đi cùng đã tri hô người dân xung quanh khu vực xảy ra đuối nước để tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân và thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đăk Kôi khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp cùng nhân dân và Đội Phòng cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng PC07 - Công an tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm nạn nhân. Đến 16h35 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể A Trân.

Công an xã tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy vụ việc và xác định không có dấu hiệu tội phạm. Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến vụ việc trên.